অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ, গৌৰৱ গগৈ লৈ প্ৰেৰণ পদত্যাগ পত্ৰ
২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হ’ল পদত্যাগ পৰ্ব । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সামাজিক মাধ্যম আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি বিভাগৰ অধ্যক্ষ প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ পদত্যাগ ।
Published : December 6, 2025 at 6:47 PM IST|
Updated : December 6, 2025 at 7:34 PM IST
গুৱাহাটী : নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলত্যাগ কৰা পৰ্ব ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ আৰম্ভ হ’ল কংগ্ৰেছ দলত । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলত প্ৰথমটো মোক্ষম আঘাত দিলে যুৱনেতা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসে ৷ শনিবাৰে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সামাজিক মাধ্যম আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি বিভাগৰ অধ্যক্ষ প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসে ।
গৌৰৱ গগৈয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই সামাজিক মাধ্যম আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি বিভাগৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসক । সামাজিক মাধ্যম আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি বিভাগত দাসৰ সহযোগী হিচাবে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ পুত্ৰ প্ৰতীক বৰদলৈক ৷
সামাজিক মাধ্যমৰ মূল দায়িত্ববাহী নেতাজনৰ দলত্যাগে স্বাভাৱিকতে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দল আৰু গৌৰৱ গগৈক যে কিছু অসুবিধাত পেলাব সেয়া নিশ্চিত ।
শনিবাৰে গৌৰৱ গগৈ ডিব্ৰুগড়ত ব্যস্ত ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত ৷ ব্যস্ত আছিল এখন সংবাদমেলত ৷ ইফালে গৌৰৱ গগৈলৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ সভাপতিৰ কাৰ্যালয়ত পত্ৰত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসে । মাত্ৰ এটা শাৰীৰ পদত্যাগ পত্ৰখনত প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসে গৌৰৱ গগৈক উদ্দেশ্য কৰি লিখিছে
''মহাশয়,
এই পত্ৰৰ জৰিয়তে অসম প্রদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সামাজিক মাধ্যম আৰু তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগৰ অধ্যক্ষ পদৰ লগতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলো ।”
প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাস কংগ্ৰেছত 'টীম গৌৰৱ গগৈ’ৰ প্ৰথমটো শাৰীৰ এগৰাকী যুৱনেতা আছিল । কংগ্ৰেছেৰ পৰা প্ৰাথমিক সদস্যৰ পদো ত্যাগ কৰি দাসে কোন দলত যোগদান কৰিব নিশ্চিত কৰা নাই যদিও ভিতৰুৱা তথ্য মতে শীঘ্ৰেই বিজেপিত যোগদান কৰিব তেওঁ ।
এক কথাত ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰা পৰ্বৰ আৰম্ভ কৰিলে প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসে । ২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও মানস বৰা, ৰাণা গোস্বামী আদি গৌৰৱ গগৈৰ ঘনিষ্ঠই কংগ্ৰেছে দলত্যাগ কৰি বিপাঙত পেলাইছিল কংগ্ৰেছ আৰু গৌৰৱ গগৈক । এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা হৈছে যে প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসে আৰম্ভ কৰা এই কংগ্ৰেছ ত্যাগ পৰ্বটোত আৰু কোন কোন নেতাই শাৰী পাতি আছে ?