অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ, গৌৰৱ গগৈ লৈ প্ৰেৰণ পদত্যাগ পত্ৰ

২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হ’ল পদত্যাগ পৰ্ব । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সামাজিক মাধ্যম আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি বিভাগৰ অধ্যক্ষ প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ পদত্যাগ ।

Assam Pradesh Congress Committee
প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ পদত্যাগ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 6, 2025 at 6:47 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 7:34 PM IST

গুৱাহাটী : নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলত্যাগ কৰা পৰ্ব ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ আৰম্ভ হ’ল কংগ্ৰেছ দলত । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলত প্ৰথমটো মোক্ষম আঘাত দিলে যুৱনেতা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসে ৷ শনিবাৰে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সামাজিক মাধ্যম আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি বিভাগৰ অধ্যক্ষ প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসে ।

গৌৰৱ গগৈয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই সামাজিক মাধ্যম আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি বিভাগৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসক । সামাজিক মাধ্যম আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি বিভাগত দাসৰ সহযোগী হিচাবে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ পুত্ৰ প্ৰতীক বৰদলৈক ৷

সামাজিক মাধ্যমৰ মূল দায়িত্ববাহী নেতাজনৰ দলত্যাগে স্বাভাৱিকতে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দল আৰু গৌৰৱ গগৈক যে কিছু অসুবিধাত পেলাব সেয়া নিশ্চিত ।

Assam Pradesh Congress Committee
কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জ্যেষ্ঠ নেতা পবন খেৰা আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পুত্ৰৰ সৈতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাস (ETV Bharat)

শনিবাৰে গৌৰৱ গগৈ ডিব্ৰুগড়ত ব্যস্ত ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত ৷ ব্যস্ত আছিল এখন সংবাদমেলত ৷ ইফালে গৌৰৱ গগৈলৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ সভাপতিৰ কাৰ্যালয়ত পত্ৰত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসে । মাত্ৰ এটা শাৰীৰ পদত্যাগ পত্ৰখনত প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসে গৌৰৱ গগৈক উদ্দেশ্য কৰি লিখিছে

''মহাশয়,
এই পত্ৰৰ জৰিয়তে অসম প্রদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সামাজিক মাধ্যম আৰু তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগৰ অধ্যক্ষ পদৰ লগতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলো ।”

Assam Pradesh Congress Committee
প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ পদত্যাগ পত্ৰ (ETV Bharat)

প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাস কংগ্ৰেছত 'টীম গৌৰৱ গগৈ’ৰ প্ৰথমটো শাৰীৰ এগৰাকী যুৱনেতা আছিল । কংগ্ৰেছেৰ পৰা প্ৰাথমিক সদস্যৰ পদো ত্যাগ কৰি দাসে কোন দলত যোগদান কৰিব নিশ্চিত কৰা নাই যদিও ভিতৰুৱা তথ্য মতে শীঘ্ৰেই বিজেপিত যোগদান কৰিব তেওঁ ।

এক কথাত ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰা পৰ্বৰ আৰম্ভ কৰিলে প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসে । ২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও মানস বৰা, ৰাণা গোস্বামী আদি গৌৰৱ গগৈৰ ঘনিষ্ঠই কংগ্ৰেছে দলত্যাগ কৰি বিপাঙত পেলাইছিল কংগ্ৰেছ আৰু গৌৰৱ গগৈক । এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা হৈছে যে প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসে আৰম্ভ কৰা এই কংগ্ৰেছ ত্যাগ পৰ্বটোত আৰু কোন কোন নেতাই শাৰী পাতি আছে ?

Last Updated : December 6, 2025 at 7:34 PM IST

