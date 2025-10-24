জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ: মমশিখা সমদলত আৰক্ষীৰ বাধা প্ৰদান

ETV Bharat / state

অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা মমশিখা সমদলক আগুৱাই যোৱাত আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে । যাক লৈ পৰিৱেশ উত্তপ্ত হৈ পৰে ।

October 24, 2025

গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে । কংগ্ৰেছে মহানগৰীত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি মমশিখা সমদল কৰি ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা দীঘলীপুখুৰী অভিমুখে সন্ধিয়া মমশিখা সমদল উলিয়ায় । এই কাৰ্যসূচীৰ নেতৃত্ব দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ।

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য উদঘাটন কৰিব নোৱাৰা অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা মমশিখা সমদলক আগুৱাই যোৱাত আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে । যাক লৈ পৰিৱেশ উত্তপ্ত হৈ পৰে । শান্তিপূৰ্ণ সমদলক বাধা প্ৰদান কৰাক লৈ ক্ষোভিত হৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে বাধা প্ৰদান কৰা আৰক্ষীক জবাবদিহি কৰি কয় যে কাৰ নিৰ্দেশত তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে । তেওঁ অসম আৰক্ষীকো ৰাইজৰ পক্ষত থাকি জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ সপক্ষে থিয় দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনায় ।

আৰক্ষীৰ প্ৰবল বাধাৰ পাছতো কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকলে মমশিখা লৈ দীঘলীপুখুৰী পাৰত উপস্থিত হৈ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে । সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব নোৱাৰো বুলি ক'ৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিছে ? আমাক ইয়াৰ উত্তৰ লাগে । ক'ত লিখা আছে যে আমি জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব নোৱাৰো বুলি । দীঘলীপু্খুৰীৰ বাবে কিবা এছ অ' পি ওলাইছে নেকি ? চৰকাৰে এছ অ' পি দি দিয়ক ক'ত ক'ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব পাৰি আৰু ক'ত ক'ত নোৱাৰি । এই ধৰণৰ অন্যায়-অত্যাচাৰ নচলিব । আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আহিছো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ । কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ কোনোবা এজনে বাধা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । যিজনে নিৰ্দেশ দিছে তেওঁৰ সিদ্ধান্তক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছো ।’’

অসম আৰক্ষীৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈৰ বাকযুদ্ধ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যিসকলে আমাক বাধা দিছে তেওঁলোকে জুবিন দাৰ ন্যায়ৰ পক্ষত নাই । তেওঁলোকে এই গণ আন্দোলনটো দুৰ্বল কৰিব বিচাৰে । শ্যামকানু মহন্তৰ লগত মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কটো বচাই ৰাখিব পৰাটো তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য । নিশ্চয় শ্যামকানু মহন্তৰ লগত কিছুমান তথ্য আছে । যাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰকৃতভাৱে ন্যায়টো নিবিচাৰে । আমি আজি দলীয়ভাৱে ওলাই অহা নাই । জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী হিচাপে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আহিছো ।’’

ইফালে কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকলে ‘জয় জুবিন দা’, ‘আমাক জুবিন দাৰ ন্যায় লাগে’, আদি শ্ল'গানেৰে আকাশ-বতাহ কঁপাই তোলে । সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত মম লৈ উলিওৱা সমদলত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰা, বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাকে ধৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভালেসংখ্যক বিধায়ক আৰু নেতা-কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

