ETV Bharat / state

বহুবিবাহ কৰালেই ৭ বছৰ জে’ল: অসমত নৱেম্বৰত আহি আছে বহুবিবাহ নিষিদ্ধকৰণ আইন

অসমত বহুবিবাহ নিষিদ্ধকৰণৰ বাবে নৱেম্বৰত বিধেয়ক আনিব বিধানসভাত । ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

Assam govt polygamy bill
নিযুত মইনা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 27, 2025 at 4:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: এই নৱেম্বৰতে অসমত বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কৰিবৰ বাবে প্ৰণয়ন হ’ব কঠোৰ আইন । বহুবিবাহ কৰালেই হ’ব ৭ বছৰ জে’ল । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে ঘোষণা কৰিছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিব । যাৰ বাবে নৱেম্বৰ মাহত হ’বলগীয়া অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত উত্থাপন কৰা হ’ব বহুবিবাহ-বিৰোধী আইনৰ বাবে বিধেয়ক ।

সোমবাৰে দুপৰীয়া গুৱাহাটীত ‘নিযুত মইনা ২.০’ আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ কয়, “আমি অসমত বহুবিবাহৰ বিৰুদ্ধে আইন আনিম । ২৫ নৱেম্বৰত বিধানসভাত এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ’ব । যদি কোনো ব্যক্তিয়ে প্ৰথমগৰাকী মহিলাক ন্যায়ালয়ৰ যোগেদি বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰাকৈ দ্বিতীয় বিবাহ কৰে, তেন্তে তেওঁ সাত বছৰ বা ততোধিক কাৰাদণ্ডৰ সন্মুখীন হ’ব ।”

নৱেম্বৰত আহি আছে বহুবিবাহ নিষিদ্ধকৰণ আইন, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে নাৰীৰ সুৰক্ষা, মৰ্যাদা আৰু আৰ্থিক সবলতাৰ লক্ষ্যৰে অসম চৰকাৰে বিগত দুবছৰ ধৰি বহুবিবাহ ৰোধৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে । অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে ইতিমধ্যে এই বিধেয়ক সদনত উত্থাপনৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে ।

নাৰীৰ সুৰক্ষা, মৰ্যাদা আৰু আৰ্থিক সবলতা নিশ্চিতকৰণৰ উদ্দেশ্যে বহুবিবাহ ৰোধৰ বাবে অসম চৰকাৰে বহুবিবাহ-বিৰোধী এখন কটকটীয়া আইন আনিবলৈ যোৱা দুবছৰ ধৰি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে বিধানসভাত বিধেয়ক উত্থাপনৰ বাবে অনুমোদনো জনাই থৈছে । সেয়ে অহা নৱেম্বৰত হ’বলগীয়া অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত বহুবিবাহ-বিৰোধী আইন আনিবৰ বাবে চৰকাৰে বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৰা মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৷

সোমবাৰে অনুষ্ঠিত নিযুত মইনা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত ৩,৫০,২৬৫ ছাত্ৰীক উচ্চশিক্ষাৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্যৰ চেক প্ৰদানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী যে নিযুত মইনা আঁচনিয়ে বাল্যবিবাহ ৰোধতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।

সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিযুত মইনা আঁচনিৰ চেক আনুষ্ঠানিকভাৱে ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰি বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধেও সৰৱ হৈ উঠে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, “২০২২ চনৰ ১৫ আগষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি আমি সকলোৱে শপত লৈছিলোঁ যে অসমত আমি বাল্যবিবাহৰ দুৰ্ভাগ্যৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰীসকলক, অসমৰ ছাত্ৰীসকলক মুক্ত কৰিম । সেই বছৰতে বাল্যবিবাহৰে জড়িত ৫০০০ ব্যক্তিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলোঁ ৷ পৰৱৰ্তী বছৰত ৩০০০ ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলোঁ । আৰু বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি এক মুকলি সংগ্ৰামত লিপ্ত হৈছিলোঁ । বহু পিতৃ-মাতৃয়ে আমাক জনাইছিল যে তেঁওলোকে নিজৰ ছোৱালীক বিয়া দিব নোখোজে । কিন্তু আৰ্থিক দুৰৱস্থাই তেওঁলোকক বাধ্য কৰে ৷ ”

“মই সুধিছিলোঁ যে চৰকাৰে যদি ছোৱালীজনীক পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব লয়, তেন্তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছোৱালীক সৰু বয়সতেই বিয়া দিব নেকি ? তেতিয়া তেওঁলোকে মোক কৈছিল যে চৰকাৰে যদি ছোৱালীজনীক পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব লয়, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে মোৰ কম বয়সীয়া ছোৱালীজনীক বিয়া নিদিওঁ ।” —এই নিযুত মইনা আঁচনিয়ে বাল্যবিবাহ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰভূত অৰিহণা যোগাই আহিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰি এইদৰে কয় ।

উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধেও সৰৱ হৈ কয়, “২০২২ৰ পৰা আমি বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম চলাইছোঁ । ৫,০০০ আৰু ৩,০০০ ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । বহু পিতৃ-মাতৃয়ে আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ কাৰণে ছোৱালীক বিয়া দিবলৈ বাধ্য হয় । আমি সুধিছিলোঁ, চৰকাৰে যদি ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ দায়িত্ব লয়, তেন্তে বাল্যবিবাহ দিব নেকি ? তেওঁলোকে কৈছিল, নিশ্চিতভাৱে নিদিওঁ ।”

লগতে পঢ়ক :নিষিদ্ধ হ’ব বীৰ লাচিত সেনা ! মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰোষত এইবাৰ শৃংখল বাহিনী
লগতে পঢ়ক :প্ৰিয়াংক খাৰ্গে 'ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ইডিয়ট', অসমৰ যুৱকক অপমান কৰিছে: মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

NIJUT MOINA SCHEME
CM HIMANTA BISWA SARMA
নিযুত মইনা আঁচনি
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM GOVT POLYGAMY BILL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.