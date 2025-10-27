বহুবিবাহ কৰালেই ৭ বছৰ জে’ল: অসমত নৱেম্বৰত আহি আছে বহুবিবাহ নিষিদ্ধকৰণ আইন
অসমত বহুবিবাহ নিষিদ্ধকৰণৰ বাবে নৱেম্বৰত বিধেয়ক আনিব বিধানসভাত । ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
Published : October 27, 2025 at 4:45 PM IST
গুৱাহাটী: এই নৱেম্বৰতে অসমত বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কৰিবৰ বাবে প্ৰণয়ন হ’ব কঠোৰ আইন । বহুবিবাহ কৰালেই হ’ব ৭ বছৰ জে’ল । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে ঘোষণা কৰিছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিব । যাৰ বাবে নৱেম্বৰ মাহত হ’বলগীয়া অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত উত্থাপন কৰা হ’ব বহুবিবাহ-বিৰোধী আইনৰ বাবে বিধেয়ক ।
সোমবাৰে দুপৰীয়া গুৱাহাটীত ‘নিযুত মইনা ২.০’ আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ কয়, “আমি অসমত বহুবিবাহৰ বিৰুদ্ধে আইন আনিম । ২৫ নৱেম্বৰত বিধানসভাত এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ’ব । যদি কোনো ব্যক্তিয়ে প্ৰথমগৰাকী মহিলাক ন্যায়ালয়ৰ যোগেদি বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰাকৈ দ্বিতীয় বিবাহ কৰে, তেন্তে তেওঁ সাত বছৰ বা ততোধিক কাৰাদণ্ডৰ সন্মুখীন হ’ব ।”
উল্লেখ্য যে নাৰীৰ সুৰক্ষা, মৰ্যাদা আৰু আৰ্থিক সবলতাৰ লক্ষ্যৰে অসম চৰকাৰে বিগত দুবছৰ ধৰি বহুবিবাহ ৰোধৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে । অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে ইতিমধ্যে এই বিধেয়ক সদনত উত্থাপনৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে ।
সোমবাৰে অনুষ্ঠিত নিযুত মইনা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত ৩,৫০,২৬৫ ছাত্ৰীক উচ্চশিক্ষাৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্যৰ চেক প্ৰদানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী যে নিযুত মইনা আঁচনিয়ে বাল্যবিবাহ ৰোধতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।
সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিযুত মইনা আঁচনিৰ চেক আনুষ্ঠানিকভাৱে ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰি বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধেও সৰৱ হৈ উঠে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, “২০২২ চনৰ ১৫ আগষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি আমি সকলোৱে শপত লৈছিলোঁ যে অসমত আমি বাল্যবিবাহৰ দুৰ্ভাগ্যৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰীসকলক, অসমৰ ছাত্ৰীসকলক মুক্ত কৰিম । সেই বছৰতে বাল্যবিবাহৰে জড়িত ৫০০০ ব্যক্তিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলোঁ ৷ পৰৱৰ্তী বছৰত ৩০০০ ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলোঁ । আৰু বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি এক মুকলি সংগ্ৰামত লিপ্ত হৈছিলোঁ । বহু পিতৃ-মাতৃয়ে আমাক জনাইছিল যে তেঁওলোকে নিজৰ ছোৱালীক বিয়া দিব নোখোজে । কিন্তু আৰ্থিক দুৰৱস্থাই তেওঁলোকক বাধ্য কৰে ৷ ”
“মই সুধিছিলোঁ যে চৰকাৰে যদি ছোৱালীজনীক পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব লয়, তেন্তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছোৱালীক সৰু বয়সতেই বিয়া দিব নেকি ? তেতিয়া তেওঁলোকে মোক কৈছিল যে চৰকাৰে যদি ছোৱালীজনীক পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব লয়, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে মোৰ কম বয়সীয়া ছোৱালীজনীক বিয়া নিদিওঁ ।” —এই নিযুত মইনা আঁচনিয়ে বাল্যবিবাহ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰভূত অৰিহণা যোগাই আহিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰি এইদৰে কয় ।
উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধেও সৰৱ হৈ কয়, “২০২২ৰ পৰা আমি বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম চলাইছোঁ । ৫,০০০ আৰু ৩,০০০ ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । বহু পিতৃ-মাতৃয়ে আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ কাৰণে ছোৱালীক বিয়া দিবলৈ বাধ্য হয় । আমি সুধিছিলোঁ, চৰকাৰে যদি ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ দায়িত্ব লয়, তেন্তে বাল্যবিবাহ দিব নেকি ? তেওঁলোকে কৈছিল, নিশ্চিতভাৱে নিদিওঁ ।”