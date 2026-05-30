পুলিচগিৰি নে গুণ্ডাগিৰি : নিশা ৰাজপথত নিৰীহ ব্যৱসায়ীক গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ আৰক্ষীৰ !

পুলিচগিৰি নে গুণ্ডাগিৰি : নিশা ৰাজপথত নিৰীহ ব্যৱসায়ীক গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ আৰক্ষীৰ !
মহানগৰীৰ ৰাজপথত সাতগাঁও আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা । ব্যৱসায়ীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ এছআই জয়ন্ত ৰাজখোৱাৰ বিৰুদ্ধে ।
Published : May 30, 2026 at 8:13 PM IST
গুৱাহাটী : 'জনহিত জনসেৱাৰ্থে' মূলমন্ত্ৰৰে জনসাধাৰণৰ হিত আৰু সেৱাৰ বাবে সমৰ্পিত অসম আৰক্ষীক পুনৰ লজ্জানত কৰিলে এগৰাকী বিষয়াই । বিনা কাৰণত এজন যুৱকক গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে । গুৱাহাটীৰ সাতগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত পাঞ্জাবাৰীত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে । আৰক্ষীৰ মাৰপিটৰ ঘটনা চিচিটিভিত বন্দী হৈছে । সেই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগে লগে এতিয়া অসম আৰক্ষীত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে ।
জানিব পৰা মতে ২৯ মে'ৰ নিশা প্ৰায় ২ বজাত পাঞ্জাবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । ভুক্তভোগী আমান হাজৰিকাই অভিযোগ কৰা মতে, তেওঁ নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান (মিড নাইট কেফে) বন্ধ কৰি ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ ওলোৱাৰ সময়তে সাতগাঁও আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া জয়ন্ত ৰাজখোৱাই তেওঁক আক্ৰমণ কৰে ।
আমান হাজৰিকাৰ অভিযোগ, "নিশা আৰক্ষীৰ পেট্ৰলিঙৰ বাহনখন মোৰ কেফেৰ সন্মুখত ৰৈছিল আৰু আমাৰ ফটো তুলিছিল । কিয় ফটো তুলিছে বুলি মই প্ৰশ্ন কৰাত আৰক্ষী বিষয়া জয়ন্ত ৰাজখোৱা ক্ষুব্ধ হৈ উঠে আৰু কোনো ধৰণৰ সোধাপোছা নকৰাকৈ ৰাজপথতে মাৰপিট আৰম্ভ কৰে ।" তেওঁ অভিযোগ কৰা মতে সেই সময়ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল । অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া জয়ন্ত ৰাজখোৱাই তেওঁক পিষ্টল দেখুৱাই এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ ভাবুকিও প্ৰদান কৰিছিল ।
আনহাতে সেই সময়ত তাত উপস্থিত থকা ঘৰৰ মালিক আৰু এগৰাকী মহিলাক উদ্দেশ্যিও আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে অশ্ৰাব্য গালিগালাজ কৰা বুলিও অভিযোগ কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱকজনে । ইফালে ঘটনাৰ পিছতে ব্যৱসায়ী আমান হাজৰিকাই সাতগাঁও আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ এজাহাৰৰ কপি প্ৰেৰণ কৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে অভিযুক্ত জয়ন্ত ৰাজখোৱাই মাত্ৰ ৪ দিন পূৰ্বে সাতগাঁও আৰক্ষী থানাত যোগদান কৰিছিল । তাৰ পূৰ্বে তেওঁ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষী থানাত কৰ্মৰত আছিল । জানিব পৰা মতে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ থানাত কৰ্মৰত অৱস্থাত ডাম্পাৰ চালকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিছতেই তেওঁক সাতগাঁও থানালৈ বদলি কৰা হৈছিল । এতিয়া পুনৰ এজন সাধাৰণ যুৱকৰ ওপৰত বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ কাৰ্যকলাপক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে । অৱশ্যে চিচিটিভি আৰু অভিযোগৰ ভিত্তিত তদন্তৰ জৰিয়তে ঘটনাৰ প্ৰকৃত সত্য উদঘাটন হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
কিন্তু এই ঘটনাই পুনৰ এবাৰ আৰক্ষীৰ পোছাকত দাগ লগোৱা বুলিও বহুতে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । ঘটনাটো সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোনো আনুষ্ঠানিক স্পষ্টীকৰণ দিয়া হোৱা নাই যদিও তদন্তৰ অন্ততহে অভিযোগৰ সত্যতা স্পষ্ট হ'ব ।
