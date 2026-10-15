৫৭.৫ কোটি টকাৰ য়াবা টেবলেটসহ আৰক্ষীৰ জালত দুই সৰবৰাহকাৰী
কাছাৰত এখন ট্ৰাকৰ এটা গোপন চেম্বাৰৰ পৰা ২.৩ লাখ টেবলেট জব্দ ৷
By PTI
Published : October 15, 2026 at 3:57 PM IST
গুৱাহাটী : ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰখা অসম আৰক্ষীয়ে, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আন এক সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । শেহতীয়াকৈ কাছাৰ জিলাত অসম আৰক্ষীয়ে ৫৭.৫ কোটি টকাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰে ৷ লগতে এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ বৃহস্পতিবাৰে এক্সযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াত কৰা পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাই এখন ট্ৰাকৰ পৰা ২.৩ লাখ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যাৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য ৫৭.৫ কোটি টকা ৷
This truck was carrying a LOT more than it bargained for. @cacharpolice struck gold? No, they struck ₹57.5 cr worth of Yaba tablets! 2.3 lakh tablets were recovered from a secret chamber in the truck, with two persons apprehended. Incredible work @assampolice 👏🏻 #NashaMuktBharat #AssamAgainstDrugs— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 15, 2026
অসম আৰক্ষীক প্ৰশংসা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, "এই ট্ৰাকখনে জোখতকৈ বহু বেছি সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনিছিল । কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখনৰ এটা গোপন চেম্বাৰৰ পৰা ২.৩ লাখ টেবলেট উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ এইখিনিৰ মূল্য ৫৭.৫ কোটি টকা ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে দুজন ব্যক্তিকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে প্ৰয়োজনীয় আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।’’
ইফালে যোৱা ১১ অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁৱত আৰক্ষীৰ অভিযানত প্ৰায় ৪০ হাজাৰ য়াবা টেবলেটসহ এটা সৰবৰাহকাৰী জালত পৰিছিল । জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ১০ কোটি টকা আছিল । এই কথাও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ এক্সহেণ্ডলেযোগে প্ৰকাশ কৰিছিল ৷
STORY | Assam: Drugs worth Rs 57.5 cr seized, 2 arrested Assam Police have seized Yaba tablets worth Rs 57.5 crore and arrested two persons in Cachar district, Chief Minister Himanta Biswa Sarma said on Thursday. READ: https://t.co/3tVcoiA8Gi https://t.co/SvK7SodVNt— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
উল্লেখ্য যে থাই ভাষাত য়াবা অৰ্থাৎ ‘উত্তেজক ঔষধ’ (crazy medicine) ৷ ভাৰতত এই টেবলেট নিষিদ্ধ, কাৰণ ইয়াত নিয়ন্ত্ৰক পদাৰ্থ আইনৰ অধীনত দ্বিতীয় তফছিলৰ পদাৰ্থ মেথামফেটামাইন আৰু কেফেইন থাকে ।