ETV Bharat / state

৫৭.৫ কোটি টকাৰ য়াবা টেবলেটসহ আৰক্ষীৰ জালত দুই সৰবৰাহকাৰী

কাছাৰত এখন ট্ৰাকৰ এটা গোপন চেম্বাৰৰ পৰা ২.৩ লাখ টেবলেট জব্দ ৷

Assam Police seized Yaba tablets worth Rs 57.5 crore and arrested two persons in Cachar
কোটি টকাৰ য়াবা টেবলে জব্দ (@himantabiswa X)
author img

By PTI

Published : October 15, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰখা অসম আৰক্ষীয়ে, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আন এক সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । শেহতীয়াকৈ কাছাৰ জিলাত অসম আৰক্ষীয়ে ৫৭.৫ কোটি টকাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰে ৷ লগতে এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ বৃহস্পতিবাৰে এক্সযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত কৰা পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাই এখন ট্ৰাকৰ পৰা ২.৩ লাখ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যাৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য ৫৭.৫ কোটি টকা ৷

অসম আৰক্ষীক প্ৰশংসা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, "এই ট্ৰাকখনে জোখতকৈ বহু বেছি সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনিছিল । কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখনৰ এটা গোপন চেম্বাৰৰ পৰা ২.৩ লাখ টেবলেট উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ এইখিনিৰ মূল্য ৫৭.৫ কোটি টকা ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে দুজন ব্যক্তিকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে প্ৰয়োজনীয় আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।’’

ইফালে যোৱা ১১ অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁৱত আৰক্ষীৰ অভিযানত প্ৰায় ৪০ হাজাৰ য়াবা টেবলেটসহ এটা সৰবৰাহকাৰী জালত পৰিছিল । জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ১০ কোটি টকা আছিল । এই কথাও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ এক্সহেণ্ডলেযোগে প্ৰকাশ কৰিছিল ৷

উল্লেখ্য যে থাই ভাষাত য়াবা অৰ্থাৎ ‘উত্তেজক ঔষধ’ (crazy medicine) ৷ ভাৰতত এই টেবলেট নিষিদ্ধ, কাৰণ ইয়াত নিয়ন্ত্ৰক পদাৰ্থ আইনৰ অধীনত দ্বিতীয় তফছিলৰ পদাৰ্থ মেথামফেটামাইন আৰু কেফেইন থাকে ।

লগতে পঢ়ক : ১০ কোটি টকা মূল্যৰ নিচাজাতীয় টেবলেটসহ আমিনগাঁৱত এজনক আটক

TAGGED:

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত
অসম আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছৰ বিৰোধী অভিযান
ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
POLICE SEIZED YABA TABLETS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.