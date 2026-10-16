দুটাকৈ অভিযানত ধৰা পৰিল ১৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী
ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত ৷ কেবল বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতেই অসম আৰক্ষীয়ে মুঠ ১৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰে ৷
Published : October 16, 2026 at 2:11 PM IST
গুৱাহাটী: ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ যুঁজ অব্যাহত আছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা নগাঁও আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই বৃহৎ সফলতা লাভ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আন এক সপোন ‘নিচামুক্ত ভাৰত’ৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷
অসম আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা এনেধৰণৰ প্ৰতিটো আপডেট মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলোকে জনাই আহিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশাও অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ দুটাকৈ সফলতা লাভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে ৷
Wrong place, wrong day, wrong state to be in business! @GuwahatiPol hit one drug network, seizing 1.056 kg of suspected narcotics worth ₹8 cr and arresting 2. @nagaonpolice followed up with 1.023 kg of cocaine worth ₹5 cr and 3 more arrests. ₹13 crore worth of drugs. 5 apprehended. @assampolice ain’t playing games. #AssamAgainstDrugs #NashaMuktBharat— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 16, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই প্ৰায় ৮ কোটি টকা মূল্যৰ ১.০৫৬ কিল’গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰে ৷ এই সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত দুজনকৈ লোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
আনহাতে, নগাঁও আৰক্ষীয়ে এক পৃথক অভিযান চলাই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ শিবিৰত আঘাত হানিবলৈ সক্ষম হয় ৷ আৰক্ষীয়ে এই অভিযানৰ জৰিয়তে ১.০২৩ কিল’গ্ৰাম কোকেইন জব্দ কৰাৰ লগতে ৩জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । জব্দকৃত কোকেইনখিনিৰ বজাৰমূল্য প্ৰায় ৫ কোটি টকা ৷ কেবল বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতেই অসম আৰক্ষীয়ে মুঠ ১৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰে ৷
A decisive blow to drug networks! Congratulations to Assam CM Shri @himantabiswa Ji and Assam Police for this sustained crackdown, which has resulted in 945 arrests, 547 cases and narcotics seizures worth over ₹182 crore, alongside action against 703 hotspots and attachment of properties worth nearly ₹31 crore under process. Under the Nasha Mukt Bharat vision of PM Modi, the Vision Document on Narcotics Control 2026-29 reaffirms our resolve to dismantle drug networks, strike at their financial foundations and safeguard our youth. The fight against drugs will continue with unwavering resolve.— Amit Shah (@AmitShah) October 15, 2026
উল্লেখ্য যে, দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপ তথা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে লাভ কৰাৰ সফলতাত তেওঁক অভিনন্দন জনায় ৷ গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে সামাজিক মাধ্যমত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰশংসাৰে উপচাই তেওঁ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ অব্যাহত ৰাখি লাভ কৰা সফলতা সম্পৰ্কে উনুকিয়ায় ৷
মন্ত্ৰী শ্বাহে নিজৰ পোষ্টটোত কয়, ‘‘এই ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে অসম আৰক্ষীক অভিনন্দন । এই অভিযানৰ বাবেই আৰক্ষীয়ে ৯৪৫ জন গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে ৫৪৭ টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ তাৰোপৰি ১৮২ কোটি টকা মূল্যৰো অধিক মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে । তদুপৰি ৭০৩ টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ হটস্পটৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় ৩১ কোটি টকাৰ সা-সামগ্ৰী আৰু সম্পত্তি জব্দ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমানেও চলি আছে ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ‘নিচামুক্ত ভাৰত’ পৰিকল্পনাৰ অধীনত নাৰ্কটিকছ কণ্ট্ৰ’ল ভিজন ডকুমেণ্ট ২০২৬-২৯’ - য়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ নেটৱৰ্ক ধ্বংস কৰি পেলোৱা, ইয়াৰ আৰ্থিক লেনদেনত আঘাত হানি আমাৰ যুৱচামক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ আমাৰ যি সংকল্প, সেয়া পুনৰবাৰ সুদৃঢ় কৰে । নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে এই যুদ্ধ অদম্য দৃঢ়তাৰে চলি থাকিব ।
Proud of @assampolice and the huge achievement.— GP Singh (@gpsinghips) October 16, 2026
আনহাতে, অসমৰ আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালকপ্ৰধান জিপি সিঙে এক্স হেণ্ডেলত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এই পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি অসম আৰক্ষীক প্ৰশংসা কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: ৫৭.৫ কোটি টকাৰ য়াবা টেবলেটসহ আৰক্ষীৰ জালত দুই সৰবৰাহকাৰী