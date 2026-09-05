ৰাজ্যজুৰি প্ৰৱঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান, আৰক্ষীৰ জালত ৩৩০ টা প্ৰৱঞ্চক
শনিবাৰৰ পুৱতি নিশাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত প্ৰৱঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান অব্যাহত ৷
Published : September 5, 2026 at 3:42 PM IST
গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ‘শূণ্য সহনশীল' নীতিৰ আধাৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰৱঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । শনিবাৰে পুৱতি নিশা তিনি বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বৃহৎ অভিযানত বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় ৩৩০ গৰাকী প্ৰৱঞ্চক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে । এই কথা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হাৰমিত সিঙে সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰে ।
আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান সিঙে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনাত আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন আৰক্ষী থানাৰ আশে-পাশে খোপনি পুতি থকা প্ৰৱঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে দৃষ্টি ৰাখি আছিলো । প্ৰৱঞ্চক সকলে থানালৈ কোনো কামত অহা সৰল আৰু দুখীয়া লোকসকলক লক্ষ্য কৰি তেওঁলোকে ‘কাম কৰাই দিয়াৰ’ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰৱঞ্চনা কৰি আহিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ফোনযোগে নিজকে অধিবক্তা বা জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া বুলি পৰিচয় দি ভুৱা বাতৰিৰে সৰ্বসাধাৰণক ভয়-ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰৱঞ্চনা কৰি আহিছিল । সেই প্ৰৱঞ্চকসকলৰ বিৰুদ্ধে আজি পুৱা ৩ বজাৰ পৰাই ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে ক্ষিপ্ৰ অভিযান চলোৱা হয় । অভিযানত বৰ্তমানলৈ ৩৩০ জন প্ৰৱঞ্চক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ।"
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "বৰ্তমানো অভিযান অব্যাহত আছে । শদিয়া আৰু মাজুলীৰ বাহিৰে ৰাজ্যৰ বাকী সকলো জিলাতে কম-বেছি পৰিমাণে এই প্ৰৱঞ্চক ধৰা পৰিছে । কোনো জিলাত যদি দুজন, আন কোনো জিলাত ৮-১০ জনকৈ প্ৰৱঞ্চক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰাও দুজন প্ৰৱঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাৰ বিপৰীতে কাছাৰত সৰ্বাধিক প্ৰৱঞ্চক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰাথমিক তদন্তত পোহৰলৈ অহা অনুসৰি, এই চক্ৰটোৰ প্ৰায় ৮-১০ গৰাকী প্ৰৱঞ্চক বৰ্তমান অসমৰ বাহিৰত থকাৰ তথ্য পোৱা গৈছে । তেওঁলোকে বৰ্তমান হায়দৰাবাদ আৰু বেংগালুৰুৰ দৰে মহানগৰীত আশ্ৰয় লৈ থকা বুলি তথ্য লাভ কৰিছো । যিহেতু প্ৰতিজন প্ৰৱঞ্চকৰে ‘ডিজিটেল ফুটপ্ৰিণ্ট’ ৰৈ গৈছে, সেয়েহে আমি বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিজিটেল পৰ্যবেক্ষণ চলাই থকা হৈছে । অতি শীঘ্ৰেই বহিঃৰাজ্যৰ পৰাও তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰি অসমলৈ অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক: বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতিৰ দিশে আহোম যুগৰ কীৰ্তি, চৰাইদেউৰ মৈদামৰ পিছত এইবাৰ ৰংপুৰ-শিৱসাগৰ