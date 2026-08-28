ETV Bharat / state

সৰবৰাহৰ বাবে অনা ৫৫ টাকৈ গো-ধন জব্দ, চাৰিজনক কৰায়ত্ত

বৃহস্পতিবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত গো-ধন সৰবৰাহ সম্পৰ্কে এক পোষ্ট প্ৰকাশ কৰি অপৰাধীক পুনৰবাৰ কঠোৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰে ৷

CATTLE SMUGGLING CM POST
আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত গো-ধন জব্দ (x@himantabiswa)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2026 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: সৰু বা ডাঙৰ… অপৰাধৰ প্ৰবৃত্তি যেনেকুৱাই নহওক কিয়, অপৰাধ অপৰাধেই ৷ এনেকুৱা প্ৰতিটো সৰু-বৰ অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰ সদা সচেতন ৷ প্ৰায় প্ৰতিদিনেই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা স্পষ্ট কৰি আহিছে ৷

বৃহস্পতিবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত গো-ধন সৰবৰাহ সম্পৰ্কে এক পোষ্ট প্ৰকাশ কৰি অপৰাধীক পুনৰবাৰ কঠোৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰে ৷ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি সৰবৰাহৰ বাবে অনা ৫৫টাকৈ গো-ধন চাংসাৰি আৰক্ষীয়ে অনায়াসে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ঘটনা সংক্ৰান্তত চাৰিজনক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এক্সত দিয়া পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘অসমত গো-ধনৰ চোৰাং ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । অসম আৰক্ষীয়ে অতি তৎপৰতাৰে চাংসাৰিত সৰবৰাহৰ বাবে অতি কৌশলীভাৱে অপৰাধীয়ে অনা ৫৫টা গো-ধন নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ঘটনা সংক্ৰান্তত তিনিখন বাহন আৰু ৩টা ম’বাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে ৷ লগতে ৪ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘এই গো-ধন সৰবৰাহৰ দৰে অপৰাধমূলক কাৰ্যসমূহ পুলিয়ে-পোখাই উভালি নেপেলোৱা পৰ্যান্ত এই যুঁজ অব্যাহত থাকিব ৷’’

উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে নিশাও ৰাজ্যত গো-ধন সৰবৰাহৰ এখন ছবি পোহৰলৈ আহিছিল ৷ সেই কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমতে ৰাজহুৱা কৰিছিল ৷ বুধবাৰে দৰং আৰু নলবাৰী আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে চোৰাং ব্যৱসায় কৰিবলৈ অনা ৫০টা গো-ধন জব্দ কৰিছিল ৷ এই সৰবৰাহৰ কামত ব্যৱহৃত বাহনখন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ৷ লগতে দুই অভিযুক্তও সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুধবাৰেও একেটা কথাকে উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁৰ চৰকাৰে কোনো মূল্যৰ বিনিময়তে গো-মাতাৰ সৰবৰাহৰ দৰে অবৈধ ব্যৱসায়সমূহক সহ্য নকৰে ৷

লগতে পঢ়ক: নেপালত সন্ধানহীন অসমৰ লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি অসম চৰকাৰৰ

TAGGED:

এক্সত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট
গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ
অসম আৰক্ষী
ইটিভি ভাৰত অসম
CATTLE SMUGGLING CM POST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.