সৰবৰাহৰ বাবে অনা ৫৫ টাকৈ গো-ধন জব্দ, চাৰিজনক কৰায়ত্ত

সৰবৰাহৰ বাবে অনা ৫৫ টাকৈ গো-ধন জব্দ, চাৰিজনক কৰায়ত্ত
বৃহস্পতিবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত গো-ধন সৰবৰাহ সম্পৰ্কে এক পোষ্ট প্ৰকাশ কৰি অপৰাধীক পুনৰবাৰ কঠোৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰে ৷
Published : August 28, 2026 at 10:08 AM IST
গুৱাহাটী: সৰু বা ডাঙৰ… অপৰাধৰ প্ৰবৃত্তি যেনেকুৱাই নহওক কিয়, অপৰাধ অপৰাধেই ৷ এনেকুৱা প্ৰতিটো সৰু-বৰ অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰ সদা সচেতন ৷ প্ৰায় প্ৰতিদিনেই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা স্পষ্ট কৰি আহিছে ৷
বৃহস্পতিবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত গো-ধন সৰবৰাহ সম্পৰ্কে এক পোষ্ট প্ৰকাশ কৰি অপৰাধীক পুনৰবাৰ কঠোৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰে ৷ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি সৰবৰাহৰ বাবে অনা ৫৫টাকৈ গো-ধন চাংসাৰি আৰক্ষীয়ে অনায়াসে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ঘটনা সংক্ৰান্তত চাৰিজনক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে ৷
🚨गौ तस्करी के खिलाफ असम में कार्रवाई लगातार जारी है।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 27, 2026
चांगसारी में @assampolice ने क्रूरतापूर्वक ले जाए जा रहे 55 गौवंश को सुरक्षित बरामद किया। 3 वाहन और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए तथा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
गौ तस्करी को जड़ से खत्म करने तक सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। pic.twitter.com/2Bii38Xkog
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এক্সত দিয়া পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘অসমত গো-ধনৰ চোৰাং ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । অসম আৰক্ষীয়ে অতি তৎপৰতাৰে চাংসাৰিত সৰবৰাহৰ বাবে অতি কৌশলীভাৱে অপৰাধীয়ে অনা ৫৫টা গো-ধন নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ঘটনা সংক্ৰান্তত তিনিখন বাহন আৰু ৩টা ম’বাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে ৷ লগতে ৪ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।’’
Cattle Smugglers Beware ⚠️— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 26, 2026
In two separate operations, @Darrang_Police and @nalbari_police recovered 50 cattles being illegally transported,
The vehicles have been seized and 2 accused have been arrested.
We will NOT TOLERATE illict trade of Gau Mata at ANY COST. pic.twitter.com/R8N47Dxxhq
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘এই গো-ধন সৰবৰাহৰ দৰে অপৰাধমূলক কাৰ্যসমূহ পুলিয়ে-পোখাই উভালি নেপেলোৱা পৰ্যান্ত এই যুঁজ অব্যাহত থাকিব ৷’’
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে নিশাও ৰাজ্যত গো-ধন সৰবৰাহৰ এখন ছবি পোহৰলৈ আহিছিল ৷ সেই কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমতে ৰাজহুৱা কৰিছিল ৷ বুধবাৰে দৰং আৰু নলবাৰী আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে চোৰাং ব্যৱসায় কৰিবলৈ অনা ৫০টা গো-ধন জব্দ কৰিছিল ৷ এই সৰবৰাহৰ কামত ব্যৱহৃত বাহনখন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ৷ লগতে দুই অভিযুক্তও সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুধবাৰেও একেটা কথাকে উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁৰ চৰকাৰে কোনো মূল্যৰ বিনিময়তে গো-মাতাৰ সৰবৰাহৰ দৰে অবৈধ ব্যৱসায়সমূহক সহ্য নকৰে ৷
লগতে পঢ়ক: নেপালত সন্ধানহীন অসমৰ লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি অসম চৰকাৰৰ