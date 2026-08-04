কণ্টেণ্টৰ নামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বানাক্ৰান্ত শিশুৰ ফটো-ভিডিঅ’, অসম আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা
বান পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য প্ৰচাৰৰ সময়ত যাতে শিশুৰ মৰ্যাদা সুৰক্ষিত হৈ থাকে সেইবাবে আৰক্ষী বিভাগে কেতবোৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ৷
Published : August 4, 2026 at 8:03 PM IST
গুৱাহাটী: বানৰ ভয়াৱহতাৰ সময়ত প্ৰচাৰ হোৱা ফটো-ভিডিঅ’ সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰী কৰিছে ৷ বান পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য প্ৰচাৰৰ সময়ত যাতে শিশুৰ মৰ্যাদা সুৰক্ষিত হৈ থাকে সেইবাবে আৰক্ষী বিভাগে কেতবোৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ৷
অসম আৰক্ষীৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টযোগে এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে ৷ পোষ্টত উল্লেখ কৰা অনুসৰি বিশেষকৈ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ সকলক শিশুৰ সুৰক্ষা, গোপনীয়তা আৰু মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হ’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷
পৰামৰ্শাৱলী— Assam Police (@assampolice) August 4, 2026
অসম আৰক্ষীয়ে 'কনটেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ'সকলক বানপীড়িত শিশুসকলৰ গোপনীয়তা, সুৰক্ষা আৰু মৰ্যাদা সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে।
#ForEveryChild pic.twitter.com/4NNFxThrYy
অসম আৰক্ষীৰ পৰামৰ্শাৱলীসমূহ এনেধৰণৰ-
- ফটো বা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰাৰ পূৰ্বে শিশুৰ মুখমণ্ডল ‘ব্লাৰ’ কৰিব লাগিব
- তেওঁলোকৰ নাম, ঠিকনা, বিদ্যালয়ৰ বিৱৰণ বা সঠিক অৱস্থান প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব
- কণ্টেণ্টৰ দুৰ্গত শিশুৰ সাক্ষাৎকাৰ ল’ব নোৱাৰিব বা তেওঁলোকক সেই ভয়াৰ্ত আৰু দুখজনক অভিজ্ঞতা পুনৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ ক’ব নোৱাৰিব
- এটি শিশুক বিপদত বা অস্বস্তিত পেলাব পৰা যিকোনো দৃশ্য প্ৰচাৰৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব
- যিকোনো ক্ষতিকাৰক কণ্টেণ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰিব নোৱাৰিব ৷ তেনে পোষ্ট দেখিলে তৎক্ষণাত ৰিপ’ৰ্ট কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে
উল্লেখ্য যে বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে বহু কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰে এই দুৰ্যোগৰ ভয়াৱতাৰ সন্দৰ্ভত ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰা দেখা গৈছে ৷ কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আৰক্ষীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি তেওঁলোকে শিশুসকলক ভিডিঅ’ত দেখুওৱাৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ৷
লগতে পঢ়ক: উজনিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ অসমত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা