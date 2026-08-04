ETV Bharat / state

কণ্টেণ্টৰ নামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বানাক্ৰান্ত শিশুৰ ফটো-ভিডিঅ’, অসম আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা

বান পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য প্ৰচাৰৰ সময়ত যাতে শিশুৰ মৰ্যাদা সুৰক্ষিত হৈ থাকে সেইবাবে আৰক্ষী বিভাগে কেতবোৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ৷

ASSAM POLICE
বান বিধ্বস্ত শিশুৰ ফটো, ভিডিঅ‘ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা (X @himantabiswa)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 8:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বানৰ ভয়াৱহতাৰ সময়ত প্ৰচাৰ হোৱা ফটো-ভিডিঅ’ সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰী কৰিছে ৷ বান পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য প্ৰচাৰৰ সময়ত যাতে শিশুৰ মৰ্যাদা সুৰক্ষিত হৈ থাকে সেইবাবে আৰক্ষী বিভাগে কেতবোৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ৷

অসম আৰক্ষীৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টযোগে এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে ৷ পোষ্টত উল্লেখ কৰা অনুসৰি বিশেষকৈ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ সকলক শিশুৰ সুৰক্ষা, গোপনীয়তা আৰু মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হ’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷

অসম আৰক্ষীৰ পৰামৰ্শাৱলীসমূহ এনেধৰণৰ-

  • ফটো বা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰাৰ পূৰ্বে শিশুৰ মুখমণ্ডল ‘ব্লাৰ’ কৰিব লাগিব
  • তেওঁলোকৰ নাম, ঠিকনা, বিদ্যালয়ৰ বিৱৰণ বা সঠিক অৱস্থান প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব
  • কণ্টেণ্টৰ দুৰ্গত শিশুৰ সাক্ষাৎকাৰ ল’ব নোৱাৰিব বা তেওঁলোকক সেই ভয়াৰ্ত আৰু দুখজনক অভিজ্ঞতা পুনৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ ক’ব নোৱাৰিব
  • এটি শিশুক বিপদত বা অস্বস্তিত পেলাব পৰা যিকোনো দৃশ্য প্ৰচাৰৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব
  • যিকোনো ক্ষতিকাৰক কণ্টেণ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰিব নোৱাৰিব ৷ তেনে পোষ্ট দেখিলে তৎক্ষণাত ৰিপ’ৰ্ট কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে

উল্লেখ্য যে বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে বহু কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰে এই দুৰ্যোগৰ ভয়াৱতাৰ সন্দৰ্ভত ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰা দেখা গৈছে ৷ কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আৰক্ষীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি তেওঁলোকে শিশুসকলক ভিডিঅ’ত দেখুওৱাৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ৷

লগতে পঢ়ক: উজনিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ অসমত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা

TAGGED:

অসম আৰক্ষী
শিশুৰ মৰ্যাদা
বানপানী
FLOOD AFFECTED CHILDREN
ASSAM POLICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.