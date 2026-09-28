অসমত শক্তিশালী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ ইতিহাস আছে: চিজেপিৰ নেতাই ক'লে
ওপৰৰ পৰা অহা নিৰ্দেশৰ বাবেহে আশুতোষ ৰাংকাসহ ৪৭ গৰাকী চিজেপি নেতাক অসম আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ অভিযোগ ৷
Published : September 28, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : September 28, 2026 at 11:12 AM IST
গুৱাহাটী: ‘‘ব্যক্তিগত স্থানত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে অবৈধভাৱে মোক আৰু মোৰ দলৰ সদস্যসকলক আটক কৰিছে । আটক কৰাৰ কাৰণ সোধাত ‘ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশ’ অহা বুলি জনাইছিল’’ - আশুতোষ ৰাংকাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য ৷
আশুতোষ ৰাংকাসহ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ কেইবাগৰাকীও নেতাক দেওবাৰে অসম আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখিছিল ৷ প্ৰায় ১২ ঘণ্টা পিছত আৰক্ষীয়ে আটকাধীন সকলো নেতাক মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে চিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৷
এই সংবাদমেলত তেওঁ কয়, ‘‘আজি আমাৰ বৈঠকত অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নত কৰা, কাজিৰঙাত স্থানীয় লোকৰ অধিকাৰ, নিবনুৱা সমস্যা আৰু যুৱ সমাজৰ দক্ষতা বিকাশৰ দৰে বিষয়ত আলোচনা কৰাৰ কথা আছিল ।’’
ইয়াৰ লগতে বিধানসভা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈও আলোচনা কৰাৰ কথা আছিল বুলি ৰাংকাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ একপ্ৰকাৰ অভিযোগ কৰিয়েই কয়, ‘‘সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত একেখন গাঁৱৰ ভোটাৰে তিনিটা পৃথক বিধানসভা সমষ্টিলৈ গৈ ভোটদান কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।’’
The illegal detention by Assam Police has finally ended.— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 27, 2026
We have asked Police to go and drop us from where we were picked up illegally in the first place 😎.
I will address the Press at Chaudhary Tila, Opp Secretariat, from where we were picked up.
Jai Ai Akom!
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাংকাই কয়, ‘‘আমি উত্থাপন কৰা বিষয়সমূহৰ বাবে চৰকাৰে আৰক্ষীক ব্যৱহাৰ কৰি ভয়-ভাবুকি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ আৰক্ষী, ইডি আৰু চিবিআইকে ধৰি বিভিন্ন সংস্থাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও আমি নিজৰ দাবীৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ । বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতি, নিবনুৱা সমস্যা সমাধান আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ অধিকাৰৰ বাবে আন্দোলন অব্যাহত থাকিব ।’’
Himanta is scared.— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 27, 2026
People of Assam are waking up. pic.twitter.com/bp455d19HR
এই সকলোবোৰৰ উপৰিও এখন আৰক্ষী থানাই পাবলগীয়া সা-সুবিধাবোৰৰ বিষয়তো চিজেপি নেতাগৰাকীয়ে সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে ৷ বিশেষকৈ অসম আৰক্ষীৰ দশম বেটালিয়নত আবদ্ধ হৈ থকাৰ সময়ত তাত বাথৰুমৰ অৱস্থা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত ৰাংকা সৰৱ হৈ পৰে । তেওঁ কয় যে তেওঁলোকক আটক কৰি ৰখা অৱস্থাত বাথৰুমত পানীৰ কোনো সু-ব্যৱস্থা নথকাৰ লগতে ফ্লাছেও কাম কৰা নাছিল । আৰক্ষীয়ে নিজেই কেনে পৰিস্থিতিত কাম কৰি আছে, সেই বিষয়টো সংবাদ মাধ্যমে পৰিদৰ্শন কৰা উচিত বুলিও ৰাংকাই সংবাদমেলত কয় ৷
हिमंता मामा डर गए है कि ज्ञानेश की आड़ में कहीं असम चुनाव में हुई धांधली ना पता पड़ जाये।— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 27, 2026
किस तरह से विधानसभा की बाउंड्री बनाई गई, जिससे एक गांव के लोग तीन अलग अलग विधानसभा में बाट दिए गए।
किस तरह से SR के नाम पर असम के नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाया गया।
Oops Himanta Mama. pic.twitter.com/TZmvvEbaiv
আগন্তুক সময়ত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি চিজেপি নেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বিশেষকৈ জনজাতীয় এলেকাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰি সেই তথ্য দেশবাসীৰ সন্মুখলৈ আনিম ।’’ অসমৰ ছাত্ৰ সমাজকো আগবাঢ়ি আহি নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে মাত মাতিবলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, ‘‘অসমত শক্তিশালী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ ইতিহাস আছে ।’’
जब जब हिमंता डरता है, पुलिस को आगे करता है। pic.twitter.com/eYYOV1lG0N— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 27, 2026
আনহাতে, একেখন সংবাদমেলতে তেওঁ কয় যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিল ৷ বৰং অবৈধভাৱে আটক কৰাৰ পিছত মুকলি কৰি দিছিল ৷ যিখন বাছেৰে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক লৈ গৈছিল, সেই একেখন বাছেৰে পিছত তেওঁলোকক পুনৰ ঘূৰাই থৈ যায় । দেওবাৰৰ এই ঘটনাটোক ‘সম্পূৰ্ণ অবৈধ’ বুলি দাবী কৰি তেওঁ কয়, ‘‘আইনী দলে ইতিমধ্যে পৰৱৰ্তী আইনী ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে । অসমৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাৰ উপৰিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰা হৈছে ৷ আগন্তুক দিনতো জনসাধাৰণৰ সৈতে বৈঠক অব্যাহত থাকিব ৷ আৰক্ষীৰ আটক বা আন কোনো পদক্ষেপৰ জৰিয়তে এই বৈঠকসমূহ বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব ।’’
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে আশুতোষ ৰাংকাৰসহ ৪৭ গৰাকী সদস্যক অসম আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল । প্ৰায় ১২ ঘণ্টা ধৰি আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক আটক কৰি ৰখাৰ পিছত যি স্থানৰ পৰা আটক কৰিছিল, সেই একে স্থানলৈ লৈ গৈ মুকলি কৰি দিয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: অনিৰুদ্ধ ! ২৯ ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ ৮০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল’ব অসম চৰকাৰে