ETV Bharat / state

অসমত শক্তিশালী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ ইতিহাস আছে: চিজেপিৰ নেতাই ক'লে

ওপৰৰ পৰা অহা নিৰ্দেশৰ বাবেহে আশুতোষ ৰাংকাসহ ৪৭ গৰাকী চিজেপি নেতাক অসম আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ অভিযোগ ৷

CJP LEADERS ARRESTED
গুৱাহাটী মহনগৰীত চিজেপিৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 11:01 AM IST

|

Updated : September 28, 2026 at 11:12 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ‘‘ব্যক্তিগত স্থানত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে অবৈধভাৱে মোক আৰু মোৰ দলৰ সদস্যসকলক আটক কৰিছে । আটক কৰাৰ কাৰণ সোধাত ‘ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশ’ অহা বুলি জনাইছিল’’ - আশুতোষ ৰাংকাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য ৷

আশুতোষ ৰাংকাসহ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ কেইবাগৰাকীও নেতাক দেওবাৰে অসম আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখিছিল ৷ প্ৰায় ১২ ঘণ্টা পিছত আৰক্ষীয়ে আটকাধীন সকলো নেতাক মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে চিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৷

আশুতোষ ৰাংকাসহ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ কেইবাগৰাকীও নেতাক দেওবাৰে অসম আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখিছিল (ETV Bharat Assam)

এই সংবাদমেলত তেওঁ কয়, ‘‘আজি আমাৰ বৈঠকত অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নত কৰা, কাজিৰঙাত স্থানীয় লোকৰ অধিকাৰ, নিবনুৱা সমস্যা আৰু যুৱ সমাজৰ দক্ষতা বিকাশৰ দৰে বিষয়ত আলোচনা কৰাৰ কথা আছিল ।’’

ইয়াৰ লগতে বিধানসভা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈও আলোচনা কৰাৰ কথা আছিল বুলি ৰাংকাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ একপ্ৰকাৰ অভিযোগ কৰিয়েই কয়, ‘‘সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত একেখন গাঁৱৰ ভোটাৰে তিনিটা পৃথক বিধানসভা সমষ্টিলৈ গৈ ভোটদান কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।’’

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাংকাই কয়, ‘‘আমি উত্থাপন কৰা বিষয়সমূহৰ বাবে চৰকাৰে আৰক্ষীক ব্যৱহাৰ কৰি ভয়-ভাবুকি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ আৰক্ষী, ইডি আৰু চিবিআইকে ধৰি বিভিন্ন সংস্থাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও আমি নিজৰ দাবীৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ । বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতি, নিবনুৱা সমস্যা সমাধান আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ অধিকাৰৰ বাবে আন্দোলন অব্যাহত থাকিব ।’’

এই সকলোবোৰৰ উপৰিও এখন আৰক্ষী থানাই পাবলগীয়া সা-সুবিধাবোৰৰ বিষয়তো চিজেপি নেতাগৰাকীয়ে সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে ৷ বিশেষকৈ অসম আৰক্ষীৰ দশম বেটালিয়নত আবদ্ধ হৈ থকাৰ সময়ত তাত বাথৰুমৰ অৱস্থা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত ৰাংকা সৰৱ হৈ পৰে । তেওঁ কয় যে তেওঁলোকক আটক কৰি ৰখা অৱস্থাত বাথৰুমত পানীৰ কোনো সু-ব্যৱস্থা নথকাৰ লগতে ফ্লাছেও কাম কৰা নাছিল । আৰক্ষীয়ে নিজেই কেনে পৰিস্থিতিত কাম কৰি আছে, সেই বিষয়টো সংবাদ মাধ্যমে পৰিদৰ্শন কৰা উচিত বুলিও ৰাংকাই সংবাদমেলত কয় ৷

আগন্তুক সময়ত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি চিজেপি নেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বিশেষকৈ জনজাতীয় এলেকাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰি সেই তথ্য দেশবাসীৰ সন্মুখলৈ আনিম ।’’ অসমৰ ছাত্ৰ সমাজকো আগবাঢ়ি আহি নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে মাত মাতিবলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, ‘‘অসমত শক্তিশালী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ ইতিহাস আছে ।’’

আনহাতে, একেখন সংবাদমেলতে তেওঁ কয় যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিল ৷ বৰং অবৈধভাৱে আটক কৰাৰ পিছত মুকলি কৰি দিছিল ৷ যিখন বাছেৰে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক লৈ গৈছিল, সেই একেখন বাছেৰে পিছত তেওঁলোকক পুনৰ ঘূৰাই থৈ যায় । দেওবাৰৰ এই ঘটনাটোক ‘সম্পূৰ্ণ অবৈধ’ বুলি দাবী কৰি তেওঁ কয়, ‘‘আইনী দলে ইতিমধ্যে পৰৱৰ্তী আইনী ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে । অসমৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাৰ উপৰিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰা হৈছে ৷ আগন্তুক দিনতো জনসাধাৰণৰ সৈতে বৈঠক অব্যাহত থাকিব ৷ আৰক্ষীৰ আটক বা আন কোনো পদক্ষেপৰ জৰিয়তে এই বৈঠকসমূহ বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব ।’’

উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে আশুতোষ ৰাংকাৰসহ ৪৭ গৰাকী সদস্যক অসম আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল । প্ৰায় ১২ ঘণ্টা ধৰি আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক আটক কৰি ৰখাৰ পিছত যি স্থানৰ পৰা আটক কৰিছিল, সেই একে স্থানলৈ লৈ গৈ মুকলি কৰি দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: অনিৰুদ্ধ ! ২৯ ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ ৮০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল’ব অসম চৰকাৰে

Last Updated : September 28, 2026 at 11:12 AM IST

TAGGED:

অসমত চিজেপিৰ আশুতোষ ৰাংকা
ASSAM POLICE ON CJP
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সংবাদমেল
ইটিভি ভাৰত অসম
CJP LEADERS ARRESTED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.