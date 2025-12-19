ETV Bharat / state

বনভোজৰ সময়ত কি কৰিব কি নকৰিব : পথ সুৰক্ষাৰ দিশত আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা

বনভোজলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে জানো আহক অসম আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰা কিছু নীতি নিৰ্দেশনা ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 19, 2025 at 10:55 PM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী : বছৰটো শেষ হ'বলৈ মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকী আছে । প্ৰস্তুতি চলিছে নতুন বছৰক আদৰাৰ । এতিয়া সময় বনভোজৰ ।

বনভোজৰ বতৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলোৰে বাবে এক সুৰক্ষিত আৰু আনন্দময় অভিজ্ঞতা নিশ্চিত কৰিবলৈ নাগৰিকসকলক পথ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ কেতবোৰ 'কৰণীয়' আৰু 'বৰ্জনীয়' নীতি পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

  • কি কি কৰণীয় :

১. ভ্ৰমণৰ বাবে সদায় এনে এজন ব্যক্তিক চালক হিচাপে নিযুক্ত কৰক যিয়ে সুৰাপান নকৰে । দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ সময়ত চালকজনে যাতে জিৰণি লয় সেয়া নিশ্চিত কৰিব ।
২. যাত্ৰা কৰাৰ আগতে বাহনখন পথত চলাৰ উপযোগী হয়নে নহয় আৰু প্রয়োজনীয় মেৰামতি কৰা হৈছে নে নাই সেয়া নিশ্চিত কৰক ।
৩. সদায় যাত্রীবাহী বাহন যেনে ব্যক্তিগত কাৰ, বাছ বা টেম্পো ট্ৰেভেলাৰ ব্যৱহাৰ কৰক । যিবোৰে আইনী আৰু সুৰক্ষাৰ নীতিসমূহ মানি চলে ।
৪. গাড়ীৰ সকলো যাত্রীয়ে ছিট বেল্ট পিন্ধা আৰু মটৰ চাইকেল আৰোহীয়ে হেলমেট পিন্ধাটো নিশ্চিত কৰক ।
৫. সকলো যান-বাহনৰ নিয়ম মানি চলি, গতিসীমা বজাই ৰাখি আৰু যাত্ৰী তথা পথত থকা আনৰ বাবে আপোনাৰ যাত্ৰাটো সুৰক্ষিত কৰি দায়িত্বশীলভাৱে গাড়ী চলাওক ।
৬. দুর্ঘটনা বা অসুবিধা পৰিহাৰ কৰিবলৈ বনভোজস্থলীৰ ওচৰত কেৱল নিৰ্ধাৰিত, সুৰক্ষিত স্থানতহে বাহনসমূহ পাৰ্কিং কৰক ৷

৭. অপ্ৰত্যাশিত পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ জৰুৰীকালীন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্রী যেনে প্রাথমিক চিকিৎসা বাকচ, খোৱাপানী আৰু বাহন মেৰামতিৰ সঁজুলি লগত ৰাখক । ৮. জৰুৰীকালীন হেল্পলাইন নম্বৰসমূহ জানি লওক । ১১২ (আৰক্ষী আৰু জৰুৰীকালীন সহায়ৰ বাবে), ১০৮ (চিকিৎসা সংক্রান্তীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বাবে)।
  • কি কি বর্জনীয় :

১. অতিমাত্রা বেগত গাড়ী নচলাব, বিশেষকৈ বনভোজস্থলীলৈ যোৱা পাহাৰীয়া বা ঠেক ৰাস্তাত বিপদজনকভাৱে গাড়ী চলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ।
২. সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলাব । নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি গাড়ী চলোৱাটো কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ আৰু আইনমতে দণ্ডনীয় । বনভোজৰ দলৰ সকলো সদস্যই নিজৰ আৰু আনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই সাৱধানতা কঠোৰভাৱে পালন কৰাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।
৩. নিৰ্ধাৰিত আসনৰ ক্ষমতাতকৈ অধিক যাত্রী তুলি বাহনখনত ভিৰ নকৰিব, কাৰণ অতিৰিক্ত যাত্ৰীয়ে দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা বহুখিনি বৃদ্ধি কৰে ।
৪. বনভোজলৈ যাত্রী কঢ়িয়াবলৈ মালবাহী বাহন ব্যৱহাৰ নকৰিব । মানুহ অনা-নিয়া কৰিবলৈ ট্রাক, পিকআপ ভেন বা অন্যান্য মালবাহী বাহন ব্যৱহাৰ কৰাটো অবৈধ আৰু অসুৰক্ষিত ।
৫. গাড়ী চলাই থকা অৱস্থাত ডাঙৰ শব্দত গান নবজাব, কিয়নো ই চালকৰ গাড়ী চালনাত মনোযোগ ভংগ কৰে আৰু দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ।
৬. দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ বাবে পুৰণি বা সঠিকভাৱে মেৰামতি নকৰা বাহন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ।
৭. অনুগ্ৰহ কৰি অনুমতিবিহীন বা অসুৰক্ষিত স্থানত গাড়ী পার্কিং নকৰিব, যাৰ ফলত যান-জঁটৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা সুৰক্ষা বিপন্ন হ'ব পাৰে ।

৮. ডাঠ কুঁৱলী বা বৰষুণৰ দৰে প্ৰতিকূল বতৰত যাত্ৰা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, যিয়ে পথত দৃশ্যমানতা হ্ৰাস কৰে। বতৰ মুকলি হোৱালৈ অপেক্ষা কৰক ।৯. সূর্যাস্তৰ পিছত আৰু সূর্যোদয়ৰ আগতে যাত্ৰা আৰম্ভ নকৰিব । সকলো বনভোজৰ দলক সূর্যোদয়ৰ পিছত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ আৰু প্ৰতিকূল বতৰ তথা দৃশ্যমানতাৰ সমস্যা পৰিহাৰ কৰিবলৈ সূৰ্যাস্তৰ আগতে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।

