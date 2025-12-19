বনভোজৰ সময়ত কি কৰিব কি নকৰিব : পথ সুৰক্ষাৰ দিশত আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা

বনভোজৰ সময়ত কি কৰিব কি নকৰিব : পথ সুৰক্ষাৰ দিশত আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা
বনভোজলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে জানো আহক অসম আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰা কিছু নীতি নিৰ্দেশনা ।
গুৱাহাটী : বছৰটো শেষ হ'বলৈ মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকী আছে । প্ৰস্তুতি চলিছে নতুন বছৰক আদৰাৰ । এতিয়া সময় বনভোজৰ ।
বনভোজৰ বতৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলোৰে বাবে এক সুৰক্ষিত আৰু আনন্দময় অভিজ্ঞতা নিশ্চিত কৰিবলৈ নাগৰিকসকলক পথ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ কেতবোৰ 'কৰণীয়' আৰু 'বৰ্জনীয়' নীতি পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
- কি কি কৰণীয় :
১. ভ্ৰমণৰ বাবে সদায় এনে এজন ব্যক্তিক চালক হিচাপে নিযুক্ত কৰক যিয়ে সুৰাপান নকৰে । দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ সময়ত চালকজনে যাতে জিৰণি লয় সেয়া নিশ্চিত কৰিব ।
২. যাত্ৰা কৰাৰ আগতে বাহনখন পথত চলাৰ উপযোগী হয়নে নহয় আৰু প্রয়োজনীয় মেৰামতি কৰা হৈছে নে নাই সেয়া নিশ্চিত কৰক ।
৩. সদায় যাত্রীবাহী বাহন যেনে ব্যক্তিগত কাৰ, বাছ বা টেম্পো ট্ৰেভেলাৰ ব্যৱহাৰ কৰক । যিবোৰে আইনী আৰু সুৰক্ষাৰ নীতিসমূহ মানি চলে ।
৪. গাড়ীৰ সকলো যাত্রীয়ে ছিট বেল্ট পিন্ধা আৰু মটৰ চাইকেল আৰোহীয়ে হেলমেট পিন্ধাটো নিশ্চিত কৰক ।
৫. সকলো যান-বাহনৰ নিয়ম মানি চলি, গতিসীমা বজাই ৰাখি আৰু যাত্ৰী তথা পথত থকা আনৰ বাবে আপোনাৰ যাত্ৰাটো সুৰক্ষিত কৰি দায়িত্বশীলভাৱে গাড়ী চলাওক ।
৬. দুর্ঘটনা বা অসুবিধা পৰিহাৰ কৰিবলৈ বনভোজস্থলীৰ ওচৰত কেৱল নিৰ্ধাৰিত, সুৰক্ষিত স্থানতহে বাহনসমূহ পাৰ্কিং কৰক ৷
- কি কি বর্জনীয় :
১. অতিমাত্রা বেগত গাড়ী নচলাব, বিশেষকৈ বনভোজস্থলীলৈ যোৱা পাহাৰীয়া বা ঠেক ৰাস্তাত বিপদজনকভাৱে গাড়ী চলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ।
২. সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলাব । নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি গাড়ী চলোৱাটো কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ আৰু আইনমতে দণ্ডনীয় । বনভোজৰ দলৰ সকলো সদস্যই নিজৰ আৰু আনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই সাৱধানতা কঠোৰভাৱে পালন কৰাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।
৩. নিৰ্ধাৰিত আসনৰ ক্ষমতাতকৈ অধিক যাত্রী তুলি বাহনখনত ভিৰ নকৰিব, কাৰণ অতিৰিক্ত যাত্ৰীয়ে দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা বহুখিনি বৃদ্ধি কৰে ।
৪. বনভোজলৈ যাত্রী কঢ়িয়াবলৈ মালবাহী বাহন ব্যৱহাৰ নকৰিব । মানুহ অনা-নিয়া কৰিবলৈ ট্রাক, পিকআপ ভেন বা অন্যান্য মালবাহী বাহন ব্যৱহাৰ কৰাটো অবৈধ আৰু অসুৰক্ষিত ।
৫. গাড়ী চলাই থকা অৱস্থাত ডাঙৰ শব্দত গান নবজাব, কিয়নো ই চালকৰ গাড়ী চালনাত মনোযোগ ভংগ কৰে আৰু দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ।
৬. দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ বাবে পুৰণি বা সঠিকভাৱে মেৰামতি নকৰা বাহন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ।
৭. অনুগ্ৰহ কৰি অনুমতিবিহীন বা অসুৰক্ষিত স্থানত গাড়ী পার্কিং নকৰিব, যাৰ ফলত যান-জঁটৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা সুৰক্ষা বিপন্ন হ'ব পাৰে ।
