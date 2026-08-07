অবৈধ কচাইখানা উৎখাত : ২৮৫ কিলো গো-মাংস, ৩৬টা গৰু-ম’হ জব্দ
আৰক্ষীয়ে এই অভিযানত এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ আন দুই অভিযুক্ত সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত ৷ অভিযান সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট ৷
By PTI
Published : August 7, 2026 at 5:12 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যত অবৈধভাৱে গৰু সৰবৰাহ, নিষিদ্ধ মাংসৰ অবৈধ ব্যৱসায় এতিয়াও অব্যাহত আছে । শুকুৰবাৰে নগাঁৱত এটা অবৈধ কচাইখানাৰ পৰা প্ৰায় ২৮৫ কিল’গ্ৰাম গো মাংস, ৩৬টা গৰু আৰু দুটা ম’হ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ।
একাংশ গো-ব্যৱসায়ীয়ে নীতি বৰ্হিভূতভাৱে গৰু সৰবৰাহ কৰিয়ে আছে ৷ বহু ব্যৱসায়ীয়ে কেৱল ব্যক্তিগত মুনাফাৰ স্বার্থত সকলো নীতি নিয়ম জলাঞ্জলি দি ৰমৰমীয়া বেপাৰ চলাই আহিছে ৷
Assam has zero tolerance for illegal cattle smuggling and unlawful slaughter. Those involved will face the full force of the law.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 7, 2026
In an early morning operation in Nagaon, @assampolice busted an illegal slaughterhouse operated by Noor Ali and Noor Zaman, seizing 285 kg of… pic.twitter.com/RMsYriBEEF
শুকুৰবাৰে পুনৰ এবাৰ নগাঁও আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ এক অবৈধ কচাইখানা উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁও আৰক্ষীৰ এই কৃতিত্বৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমত অৱগত কৰিছে ৷
আৰক্ষীয়ে এই অভিযানৰ জৰিয়তে এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ সমান্তৰালকৈ এই অবৈধ কচাইখানাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে অতি তৎপৰতাৰে কেইবাটাও গো-ধনৰ লগতে সন্দেহযুক্ত নিষিদ্ধ মাংস জব্দ কৰে ।
সামাজিক মাধ্যমত এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্সত দিয়া পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘নগাঁৱত আজি পুৱাৰ ভাগত চলা অভিযানত আৰক্ষীয়ে নুৰ আলী আৰু নুৰ জামানৰ নেতৃত্বত পৰিচালিত এখন অবৈধ কচাইখানাৰ পৰা প্ৰায় ২৮৫ কিল’গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত নিষিদ্ধ মাংস, ৩৬টা গৰু আৰু দুটা ম’হ জব্দ কৰে ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয় যে আছাব আলী নামৰ এজন লোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ আনহাতে, পলাতক আন দুজন অভিযুক্তৰ সন্ধানত নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ৷ অতি শীঘ্ৰেই দুয়োটা অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
অসমত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে গো-ধনৰ চোৰাং বেহা, সৰবৰাহ আৰু কচাইখানাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ ৰাজ্যখনত পূৰ্বতকৈ কিছু পৰিমাণে গো-ধনৰ চোৰাং বেহা হ্ৰাস পালেও অপৰাধীয়ে ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰি এই বেহা অব্যাহত ৰাখিছে ৷
লগতে পঢ়ক: অসহায় জীৱ-জন্তুৰ দুৰ্দশা দেখি ব্যথিত অনুপম খেৰ: অসমলৈ পঠিয়ালে আৰ্থিক সহায়