যোগ সাধনাৰ শক্তি: চুলিৰে ট্ৰাক টানি দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন আৰক্ষী জোৱানৰ
গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানত এই দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন । ২০১২ চনত টানিছিল ৩২ টন ওজনৰ এটা ৰে'লৰ দবা ৷
Published : January 26, 2026 at 8:04 PM IST
লখিমপুৰ : গণৰাজ্য দিৱসত লখিমপুৰত আৰক্ষী জোৱানৰ দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া । চুলিৰে টানিলে ট্ৰাক । লখিমপুৰত অসম আৰক্ষীৰ জোৱানৰ দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন । দেশৰ ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উন্মোচনথলীত প্ৰদৰ্শন এই দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া । চুলিৰে টানিলে এখন ট্ৰাক ।
এই আৰক্ষীৰ জোৱানজন হৈছে লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত নিয়োজিত আৰক্ষী বিশেষ শাখাৰ লেন্স নায়ক ৰত্নেশ্বৰ নেওগ । তেওঁ পতাকা উন্মোচনথলীত চুলিৰে এখন মজলীয়া আকাৰৰ ট্ৰাক টানি নিয়ে । উপস্থিত সকলোৱে হাতচাপৰিৰে হৰ্ষোল্লাস প্ৰকাশ কৰে ৰত্নেশ্বৰ নেওগৰ এনে দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰত্যক্ষ কৰি ।
উল্লেখ্য যে ৰত্নেশ্বৰ নেওগে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন ব্যতিক্রমী তথা দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে । আনহাতে, যোগাসনৰ জৰিয়তেও তেওঁ সমাদৰ লাভ কৰিছে ৷ আৰক্ষী বিভাগত কাম কৰি ব্যস্ততাৰ মাজতো তেওঁ এনে দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলীৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে । প্ৰচাৰ বিমুখভাৱে তেওঁ এনে ক্ৰীড়াশৈলীৰ অনুশীলন চলাই গৈছে ।
সোমবাৰে গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উন্মোচনথলীত তেওঁ এনে দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন কৰি সকলোৰে প্ৰশংসা লাভ কৰিছে ৷
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ৰত্নেশ্বৰ নেওগে কয়, "আজি চুলিৰে ট্ৰাক টানি মোৰ ভাল লাগিছে । যোগ সাধনাৰ বলত এয়া সম্ভৱ হৈছে । মই ২০০৫ চনৰ পৰাই চুলিৰে সৰু-বৰ গাড়ী চুলিৰে টানি প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছোঁ । ২০১২ চনত ৩২ টন ওজনৰ এটা ৰে'লৰ দবা টানি লিমকা বুক অব ৰেকৰ্ডত নাম অন্তর্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ । এনেদৰে চুলিৰে গাড়ী টানিলে কষ্ট হয় যদিও যোগ সাধনাৰ বলত সেয়া সম্ভৱ হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মই দুবাৰ ইণ্ডিয়া গট টেলেণ্টলৈ গৈছিলোঁ । পাঁচ ছেকেণ্ডত মিল্টনৰ গিলাচ চোবাই খাই দেখুৱাইছিলোঁ । পিছে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰা মই বিদায় ল'বলগীয়া হ'ল । ভবিষ্যতে গিনিজ বুক অব ৰেকৰ্ডত নাম অন্তর্ভুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছোঁ যদিও ব্যয়ৰ বাবে কৰিব পৰা নাই । অসম চৰকাৰ অথবা আৰক্ষী বিভাগে সহায় কৰিলে মই নিশ্চয় গিনিজ বুক অব ৰেকৰ্ডত নাম অন্তর্ভুক্ত কৰিব পাৰিম ।"