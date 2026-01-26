ETV Bharat / state

যোগ সাধনাৰ শক্তি: চুলিৰে ট্ৰাক টানি দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন আৰক্ষী জোৱানৰ

গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানত এই দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন । ২০১২ চনত টানিছিল ৩২ টন ওজনৰ এটা ৰে'লৰ দবা ৷

চুলিৰে ট্ৰাক টানি দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন আৰক্ষী জোৱানৰ (ETV Bharat Assam)
লখিমপুৰ : গণৰাজ্য দিৱসত লখিমপুৰত আৰক্ষী জোৱানৰ দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া । চুলিৰে টানিলে ট্ৰাক । লখিমপুৰত অসম আৰক্ষীৰ জোৱানৰ দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন । দেশৰ ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উন্মোচনথলীত প্ৰদৰ্শন এই দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া । চুলিৰে টানিলে এখন ট্ৰাক ।

এই আৰক্ষীৰ জোৱানজন হৈছে লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত নিয়োজিত আৰক্ষী বিশেষ শাখাৰ লেন্স নায়ক ৰত্নেশ্বৰ নেওগ । তেওঁ পতাকা উন্মোচনথলীত চুলিৰে এখন মজলীয়া আকাৰৰ ট্ৰাক টানি নিয়ে । উপস্থিত সকলোৱে হাতচাপৰিৰে হৰ্ষোল্লাস প্ৰকাশ কৰে ৰত্নেশ্বৰ নেওগৰ এনে দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰত্যক্ষ কৰি ।

চুলিৰে ট্ৰাক টানি দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন আৰক্ষী জোৱানৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে ৰত্নেশ্বৰ নেওগে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন ব্যতিক্রমী তথা দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে । আনহাতে, যোগাসনৰ জৰিয়তেও তেওঁ সমাদৰ লাভ কৰিছে ৷ আৰক্ষী বিভাগত কাম কৰি ব্যস্ততাৰ মাজতো তেওঁ এনে দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলীৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে । প্ৰচাৰ বিমুখভাৱে তেওঁ এনে ক্ৰীড়াশৈলীৰ অনুশীলন চলাই গৈছে ।

সোমবাৰে গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উন্মোচনথলীত তেওঁ এনে দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন কৰি সকলোৰে প্ৰশংসা লাভ কৰিছে ৷

চুলিৰে ট্ৰাক টানি দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন আৰক্ষী জোৱানৰ (ETV Bharat Assam)

ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ৰত্নেশ্বৰ নেওগে কয়, "আজি চুলিৰে ট্ৰাক টানি মোৰ ভাল লাগিছে । যোগ সাধনাৰ বলত এয়া সম্ভৱ হৈছে । মই ২০০৫ চনৰ পৰাই চুলিৰে সৰু-বৰ গাড়ী চুলিৰে টানি প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছোঁ । ২০১২ চনত ৩২ টন ওজনৰ এটা ৰে'লৰ দবা টানি লিমকা বুক অব ৰেকৰ্ডত নাম অন্তর্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ । এনেদৰে চুলিৰে গাড়ী টানিলে কষ্ট হয় যদিও যোগ সাধনাৰ বলত সেয়া সম্ভৱ হয় ।"

চুলিৰে ট্ৰাক টানি দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন আৰক্ষী জোৱানৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "মই দুবাৰ ইণ্ডিয়া গট টেলেণ্টলৈ গৈছিলোঁ । পাঁচ ছেকেণ্ডত মিল্টনৰ গিলাচ চোবাই খাই দেখুৱাইছিলোঁ । পিছে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰা মই বিদায় ল'বলগীয়া হ'ল । ভবিষ্যতে গিনিজ বুক অব ৰেকৰ্ডত নাম অন্তর্ভুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছোঁ যদিও ব্যয়ৰ বাবে কৰিব পৰা নাই । অসম চৰকাৰ অথবা আৰক্ষী বিভাগে সহায় কৰিলে মই নিশ্চয় গিনিজ বুক অব ৰেকৰ্ডত নাম অন্তর্ভুক্ত কৰিব পাৰিম ।"

