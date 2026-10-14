নিশা ১০ বজাৰ পিছত লাউডস্পীকাৰ বন্ধ; পূজাক লৈ আৰু কি নিৰ্দেশনা মহানগৰ আৰক্ষীৰ ?
দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে লাউডস্পীকাৰকে ধৰি কেইবাটাও নিৰ্দেশনা দিছে আৰক্ষীয়ে ।
Published : October 14, 2026 at 8:22 PM IST
গুৱাহাটী : দুৰ্গা পূজালৈ মাজত এটা দিন বাকী আছে । ইতিমধ্যে পূজা কমিটীবোৰে ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে । সমান্তৰালকৈ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰখাৰ লগতে ৰাইজৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়েও ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ।
পূজা কমিটীকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈ আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তাৰ দিশসমূহ পৰ্যালোচনা কৰিছে । তাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে কিছুমান কঠোৰ নীতি-নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত পূজা কমিটী আৰু জনসাধাৰণে মানি চলিবলগীয়া নিয়মসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ।
যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "বিগত বৰ্ষত মহানগৰীত ৫০৬ খন পূজা অনুষ্ঠিত হৈছিল যদিও এইবাৰ এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাই প্ৰায় ৬০০ খন হ'ব । এই বিশাল উৎসৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষীয়ে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰি তুলিছে । উৎসৱৰ দিনকেইটাত নিশা ১০ বজাৰ পিছত কোনো পূজা মণ্ডপতে উচ্চ প্ৰাবল্যৰ মাইক বা ছাউণ্ড চিষ্টেম বজাব নোৱাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপতে চিচিটিভি আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক ব্যৱস্থা থকাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে । মণ্ডপত ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে প্ৰৱেশ বা প্ৰস্থানৰ পৃথক পথ ৰাখিব লাগিব আৰু নিশা পৰ্যন্ত পূজা কমিটীয়ে পৰ্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ কৰিব লাগিব ।"
উৎসৱৰ সময়ত হ'ব পৰা যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি ৰোধ কৰিবলৈ মণ্ডপসমূহত সাধাৰণ পোছাকত আৰক্ষী নিয়োজিত থাকিব বুলিও আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে । তেওঁ লগতে কয় যে মহানগৰীৰ অলিয়ে-গলিয়ে নিশা আৰক্ষীৰ বিশেষ বাইক পাৰ্টি আৰু পাপা পাৰ্টিৰ টহলৰ ব্যৱস্থা থাকিব ।
যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰতিটো পইণ্টতে যান-বাহন আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে । আনহাতে সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী এইবাৰ কঠোৰ হ'ব বুলি যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনে উল্লেখ কৰিছে ।
একেদৰে সকলোকে যান-বাহন আইন পালন কৰিবলৈও আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে । বাইক চালক আৰু আৰোহীয়ে হেলমেট পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক বুলিও তেওঁ কৈছে ।
ইফালে প্ৰতিমা বিসৰ্জন সন্দৰ্ভত যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তজনে কয় যে এইবাৰ পাণ্ডু আৰু লাচিত ঘাটত প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । চূণচালি ঘাটতো বিসৰ্জনৰ ব্যৱস্থা কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনে আলোচনা কৰি আছে ।
বিসৰ্জনৰ সময় ৰাহি কৰিবলৈ এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটত বিশেষ ৰেলিং পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে । ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সুকলমে পৰিচালনা কৰিবলৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু শক্তি বিভাগৰ সৈতেও প্ৰয়োজনীয় বৈঠক সম্পন্ন কৰিছে ।
গুৱাহাটীত উৎসৱৰ বতৰত চোৰ আৰু ইৰাণী গ্ৰুপৰ সন্ত্ৰাসৰ প্ৰতিও আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীত সংঘটিত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাসৰ বিষয়টোতো আৰক্ষীয়ে কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক :