মেঘালয়ত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ লোকৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি
অসম-মেঘালয়ৰ সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি অসম আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিলে হেল্পলাইন নম্বৰ । আবদ্ধ লোকসকলে হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰি সহায় ল'ব পাৰিব ।
Published : August 21, 2026 at 5:21 PM IST
গুৱাহাটী: ১৯ ছেপ্টেম্বৰত শ্বিলঙত অসমৰ কেবচালক আৰু পৰ্যটক নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰিও আজিও যোৰাবাটত চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰি আছে । তদুপৰি বৰ্তমানো মেঘালয়ৰ বিভিন্ন স্থানত অসমৰ পৰ্যটক আৰু কেব চালকসকল আবদ্ধ হৈ আছে ।
তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মেঘালয়ত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ লোকক সহায়ৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰে । 9181014888 আৰু 03612381511 দুটাকৈ হেল্পলাইন অসম আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছে ।
Important Update regarding prevailing situation in Meghalaya. pic.twitter.com/ZVGnlPuSGp— Assam Police (@assampolice) August 21, 2026
মেঘালয়ৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যখনত আবদ্ধ হৈ পৰা নাইবা যাতায়তৰ সমস্যাত পৰা অসমৰ লোকসকলক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে অসম আৰক্ষীৰ জৰিয়তে এই হেল্পলাইন নম্বৰ দুটা মুকলি কৰিছে ।
মেঘালয়ত আবদ্ধ হৈ থকা কোনো ব্যক্তি বা বাহনৰ বিষয়ে তথ্য থকা পৰিয়ালৰ সদস্য, আত্মীয়-স্বজন অথবা যিকোনো ব্যক্তিয়ে এই হেল্পলাইন নম্বৰসমূহৰ জৰিয়তে উপলব্ধ তথ্য প্ৰদান কৰিব পাৰিব ।
ব্যক্তিজনৰ নাম, যোগাযোগ নম্বৰ, বাহনৰ নম্বৰ, বৰ্তমানৰ অৱস্থান আৰু উপলব্ধ অন্যান্য তথ্যসমূহ সমন্বয় আৰু সহায়ৰ বাবে প্ৰদান কৰিব পাৰিব । এনে তথ্য মেঘালয়ৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে তৎপৰতাৰে আলোচনা কৰি প্ৰয়োজনীয় সহায়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।
অসম চৰকাৰ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সঘন যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা লোকসকলক সকলো সম্ভৱপৰ সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব । জনসাধাৰণক শান্তি-শৃংখলা অটুট ৰাখিবলৈ আৰু সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰা তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে আৰক্ষীয়ে । উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত তাপাট-লাপাংগাপ খণ্ড ভূমিক লৈ দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমান্তৰ কৃষকৰ মাজত সংঘাত হৈছিল ৷