আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ল ৰাজ্য আৰু ৰাইজৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা দিয়া : হৰমীত সিং

আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ল ৰাজ্য আৰু ৰাইজৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা দিয়া : হৰমীত সিং
তিনিচুকীয়াত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিঙৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক ৷ আলফা স্বাধীনক আওপকীয়াকৈ আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ ৷
Published : October 26, 2025 at 10:01 AM IST
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশত শেহতীয়াকৈ উগ্ৰপন্থীৰ কাৰ্য-কলাপ ব্যাপক ৰূপত বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে তিনিচুকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিঙে উপস্থিত হৈ এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় ।
আলফা স্বাধীন আৰু এনএচচিএন (কে ৱাই এ)ৰ সৈতে ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণত তিনিচুকীয়া জিলাৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ম্যানমাৰৰ পৰিৱেশ-পৰিস্থিতি উত্তাল হৈ থকাত আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমীত সিঙে আৰক্ষীৰ লগতে সেনা বাহিনী, চোৰাংচোৱা তথা বিভাগৰ বিভাগৰ সৈতে নিৰাপত্তাজনিত বৈঠকতো মিলিত হৈ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত তিনিচুকীয়া সংবাদ মাধ্যমেৰে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়, "মই গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিখন জিলাত উপস্থিত হৈ নিৰাপত্তাজনিত দিশসমূহৰ পৰ্যালোচনা চলাই আহিছো । অৱশেষত তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী আৰু সেনা বাহিনীৰ লগতে নিৰাপত্তাৰক্ষী সংস্থাসমূহেৰে এক বৈঠকত মিলিত হৈ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহত নিৰাপত্তাজনিত কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা চলোৱা হয় ।"
সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়, "সেনা বাহিনীৰ মতামত শুনিলোঁ । মূলতঃ পৰ্যালোচনা আৰু সহ-সম্পৰ্ক তথা সহযোগিতাৰ ওপৰতেই আলোচনা কৰা হয় । আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ল ৰাজ্য আৰু ৰাইজৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা দিয়া । ইয়াৰ বাবে আমাৰ যিখিনি কৰণীয় আছে সেয়া কৰি আছোঁ । যিয়ে নিজৰ মাটি, নিজৰ দেশ আৰু নিজৰ ৰাইজক প্ৰেম কৰে তেওঁলোকে এইধৰণৰ দুষ্কাৰ্য সংঘটিত নকৰে ।"
তেওঁ লগতে কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈ কয়, "সকলো আমাৰেই মানুহ । যিসকলে দেশক, মাটিক ভাল পায় সকলো আহক । কথা পাতক আৰু অসমৰ উন্নয়নৰ চিন্তা কৰক । মই ১৯৯৩ চনত অসমলৈ আহিছিলো । আজি ৩২ বছৰৰ পাছত অসমৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ ধাৰা আগবাঢ়িছে । আমি সকলোৱে মিলি অসমখনক আগবঢ়াই নিব লাগিব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও সকলোকে এই আহ্বান জনায় আহিছে । এইবিলাক কাৰ্যকলাপ কৰি লাভ নাই । যদি তেওঁলোকক কোনোবাই বিপথে পৰিচালিত কৰিছে; আহক আমাৰ লগত কথা পাতক ।" সকলো ঠিক হৈ যাব বুলি হৰমীত সিঙে উল্লেখ কৰে ।