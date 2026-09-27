গুৱাহাটীত চিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰসহ ৩০ৰো অধিক সদস্যক আটক

গুৱাহাটীত চিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰসহ ৩০ৰো অধিক সদস্যক আটক
ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে গুৱাহাটীত দলৰ স্বেচ্ছাসেৱক তথা সদস্যসকলৰ বাবে বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছিল । বৈঠকৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে সদস্যসকলক ।
Published : September 27, 2026 at 12:18 PM IST
গুৱাহাটী : ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে । দেওবাৰে পুৱাই আৰক্ষীয়ে দিছপুৰকে ধৰি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ ৩০ ৰো অধিক সদস্যক আটক কৰে ।
শেহতীয়াকৈ দিল্লীৰ পৰা অহা চিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে । জনতা ভৱনৰ সমীপত দলটোৱে বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছিল ।
VIDEO | Cockroach Janta Party co-convener Ashutosh Ranka and his team detained in Guwahati.— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2026
He says, "Himanta Biswa Sarma is scared that if we show the reality of schools in Assam, the country will come to know about their condition. Himanta Biswa Sarma is scared because of how… pic.twitter.com/1rBeLOPAP6
বৈঠকলৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা সদস্যসকল আহিছিল । কিন্তু বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বেই আৰক্ষীয়ে সদস্যসকলক আটক কৰে । জানিব পৰা মতে চিজেপিৰ সদস্যসকলক আৰক্ষীয়ে কাহিলীপাৰাৰ দশম আৰক্ষী বেটেলিয়নলৈ লৈ যোৱা হৈছে ।
जब जब हिमंता डरता है, पुलिस को आगे करता है। pic.twitter.com/eYYOV1lG0N— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 27, 2026
লগতে পঢ়ক :
পদত্যাগ কৰক জ্ঞানেশ কুমাৰে: ৪৮ ঘণ্টাৰ সময় বান্ধি দিলে চিজেপিয়ে, অন্যথা প্ৰতিবাদত কঁপিব দেশ !