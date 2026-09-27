ETV Bharat / state

গুৱাহাটীত চিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰসহ ৩০ৰো অধিক সদস্যক আটক

ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে গুৱাহাটীত দলৰ স্বেচ্ছাসেৱক তথা সদস্যসকলৰ বাবে বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছিল । বৈঠকৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে সদস্যসকলক ।

Assam Police detained CJP national spokesperson Ashutosh Ranka before meet up
গুৱাহাটীত চিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰসহ ৩০ৰো অধিক সদস্যক আটক (x@Ashutosh Ranka)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2026 at 12:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে । দেওবাৰে পুৱাই আৰক্ষীয়ে দিছপুৰকে ধৰি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ ৩০ ৰো অধিক সদস্যক আটক কৰে ।

শেহতীয়াকৈ দিল্লীৰ পৰা অহা চিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে । জনতা ভৱনৰ সমীপত দলটোৱে বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছিল ।

বৈঠকলৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা সদস্যসকল আহিছিল । কিন্তু বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বেই আৰক্ষীয়ে সদস্যসকলক আটক কৰে । জানিব পৰা মতে চিজেপিৰ সদস্যসকলক আৰক্ষীয়ে কাহিলীপাৰাৰ দশম আৰক্ষী বেটেলিয়নলৈ লৈ যোৱা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

পদত্যাগ কৰক জ্ঞানেশ কুমাৰে: ৪৮ ঘণ্টাৰ সময় বান্ধি দিলে চিজেপিয়ে, অন্যথা প্ৰতিবাদত কঁপিব দেশ !

TAGGED:

চিজেপি
আশুতোষ ৰাংকা
অসম আৰক্ষী
CJP
ASHUTOSH RANKA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.