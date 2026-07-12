ৰাজ্যজুৰি প্ৰায় ৪৭২.৫১ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ধ্বংস, মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই নামিল অভিযানত

ৰাজ্যজুৰি প্ৰায় ৪৭২.৫১ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ধ্বংস, মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই নামিল অভিযানত
ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন গোচৰত জব্দ কৰা ড্ৰাগছসমূহ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ধ্বংস কৰা হয় । ধ্বংস কৰা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যসমূহৰ মুঠ আনুমানিক বজাৰ মূল্য ৪৭২.৫১ কোটি টকা ।
Published : July 12, 2026 at 3:23 PM IST
নিউজ ডেস্ক : ৰাজ্য চৰকাৰে নিচামুক্ত অসম গঢ়াৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ দেওবাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত কমেও ৪৭২.৫১ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী দাহ কৰা হয় । এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰী দাহ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশ লয় ৷
দৌলাশালত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ লৈ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া তদাৰক কৰে ৷ অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আৰু বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাও উপস্থিত থাকে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই ৰোলাৰ চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ কফচিৰাপ নষ্ট কৰা দেখা যায় ৷ ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন গোচৰত জব্দ কৰা ড্ৰাগছসমূহ পুনৰ অবৈধ বজাৰত উপলব্ধ হোৱাটো ৰোধ কৰাৰ বাবে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ধ্বংস কৰা হয় ।
ধ্বংস কৰা নিষিদ্ধ সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে ৩৯.০৬৮ কিলোগ্ৰাম মৰ্ফিন (আনুমানিক মূল্য ৩৯.০৭ কোটি টকা), ৭৯.৭৭০ কিলোগ্ৰাম আফিং (৩.৯৮ কোটি টকা), ০.০৪৭১ কিলোগ্ৰাম কোকেইন (২৩.৫৫ লাখ টকা), ১৯,০২,৯২২ টা ইয়াবা টেবলেট (৭৯.৬৪ কোটি টকা), ৫৮.৮৭৭ কেজি হেৰ’ইন (১১৭.৭৫ কোটি টকা), ৯.৪৯ কেজি পপি ষ্ট্ৰ’ (১.৪৩ লাখ টকা), ২,২৯,৪৪৯ বটল কফ চিৰাপ (২২.৯৪ কোটি টকা), আৰু ৩৭,৭৯৬.৩৪ কেজি গাঞ্জা (ভাং) যাৰ মূল্য ১৮৮.৯৮ কোটি টকা । ধ্বংস কৰা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যসমূহৰ মুঠ আনুমানিক বজাৰ মূল্য ৪৭২.৫১ কোটি টকা ।
ৰাজ্য চৰকাৰে কয় যে এই নিষ্কাশন কাৰ্যসূচীয়ে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ অবিৰত দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে । জব্দ কৰা নিষিদ্ধ সামগ্ৰীক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ধ্বংস কৰি চৰকাৰে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বিৰোধী অভিযানক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ড্ৰাগছমুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যক আগুৱাই নিয়াৰ লগতে ইয়াৰ পুনৰ প্ৰচলন ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, ‘‘সমাজৰ মাৰাত্মক ব্যাধি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ । ইয়াৰেই অংশ হিচাপে আজি নলবাৰীৰ দৌলাশালস্থিত অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ চৌহদত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য বিনষ্টকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ শুভাৰম্ভণি কৰোঁ৷ এই পদক্ষেপ আহিবলগা দিনবোৰৰ বাবে কঠোৰ সকীয়নিৰো অংশ । কাৰণ আমাৰ এই ড্ৰাগছবিৰোধী অভিযান থমকি নৰয় কাহানিও, বৰং অধিক কঠোৰতাৰে আমি আগুৱাইহে নিম । অসম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা ৪৭২.৫১ কোটি টকা মূল্যৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য বিনষ্ট কৰিবলৈ প্ৰায় ১০ দিন সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৷ অসম আৰক্ষীৰ প্ৰচেষ্টাত ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাত এনেদৰে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য বিনষ্টকৰণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷’’
₹472 करोड़ के ड्रग्स का अंतिम संस्कार 🔥— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 12, 2026
Taking our fight against drugs to the next level, today we have destroyed ₹472cr of drugs, which could have destroyed precious lives.
We are relentless in our pursuit against drugs and have adopted a ZERO TOLERANCE policy towards it. pic.twitter.com/Dq3mlxRsh9
- লখিমপুৰত আৰক্ষীয়ে দাহ কৰিলে নিচাযুক্ত সামগ্ৰী
দেওবাৰে সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে লখিমপুৰতো আৰক্ষীয়ে বহু পৰিমাণৰ গাঞ্জা, হেৰ’ইন আদি ধ্বংস কৰে । বছৰজুৰি আৰক্ষীয়ে অবৈধ সৰবৰাহকাৰীৰৰ পৰা জব্দ কৰা এনে নিচাজাতীয় সামগ্রীসমূহ দেওবাৰে জ্বলাই দিয়া হয় । লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে নগৰৰ সমীপৰ হাহছৰা আৰক্ষী চাউনিত এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসমূহ ধ্বংস কৰে । এই কাৰ্যসূচীত জিলাখনত জব্দ কৰা মুঠ ১৫১.৫ গ্ৰাম হেৰ’ইন আৰু ১৯৫৫.০৮ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা জ্বলাই ধ্বংস কৰা হয় ।
- ধেমাজিত প্ৰায় ২.৫০ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী দাহ
ধেমাজি জিলা আৰক্ষীৰ উদ্যোগতো দেওবাৰে ধেমাজিৰ তুলসীবাৰীস্থিত আৰক্ষী সংৰক্ষিত চৌহদত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী দাহ কৰি নষ্ট কৰা হয় ৷ জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰাঞ্জল বৰা আৰু দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত ভাং আৰু হেৰ’ইনকে ধৰি মুঠ আঢ়ৈ কোটি মূল্যৰ নিজাজাতীয় সামগ্ৰী জ্বলাই নষ্ট কৰে ৷ ড্ৰাগছে সমগ্ৰ অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক গ্ৰাস কৰি সমাজ তথা পৰিয়াললৈ বিভীষিকা নমাই আনিছে ৷ সেয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান আৰু জনসাধাৰণক একলগে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ৷
বৰপেটাত ৫.১৬ কোটি টকাৰ জব্দকৃত নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ধ্বংস
ড্ৰাগছ নিষ্পত্তি সমিতিৰ অনুমোদন মৰ্মে বৰপেটা আৰক্ষী চাউনীৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এক কাৰ্যসূচীত মুঠ ৫,১৬,৩১,৮১০ টকা মূল্যৰ বিভিন্ন নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জ্বলাই ধ্বংস কৰা হয় । বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিগত সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন অভিযান চলাই জব্দ কৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসমূহ এই দাহন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰা হয় । দাহ কৰা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছিল ১,০৬৮ গ্ৰাম হেৰ'ইন, ১৩৩ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা, ৫৮,২৭০টা য়াবা টেবলেট, ৪৯৪ টা নিচাযুক্ত কেপচুল আৰু ১২৩ টা ক'ফ ছিৰাপৰ বটল ।
এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বৰপেটা জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত নৱদীপ পাঠক, ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্য, আৰক্ষীৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিষয়া আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকল । উপস্থিত বিষয়াসকলে ড্ৰাগছৰ অপব্যৱহাৰে সমাজ, বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত পেলোৱা কু-প্ৰভাৱৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে নিচাৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা অভিযান ভৱিষ্যতেও অধিক কঠোৰভাৱে অব্যাহত থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে ।
জিলা আয়ুক্ত নৱদীপ পাঠকে কয় যে, ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনে সমন্বয় সাধন কৰি অব্যাহতভাৱে অভিযান চলাই আছে । নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ অবৈধ ব্যৱসায় আৰু সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুসৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ স্পষ্ট কৰে ।
আনহাতে, ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যই কয় যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকিব আৰু এই অবৈধ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত কোনো ব্যক্তিক ৰেহাই দিয়া নহ'ব । সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোককো ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক: বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰ, গ্ৰেপ্তাৰ এক