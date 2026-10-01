কৰ্তব্য আৰু ত্যাগক স্মৰণ কৰি ৰাজ্যজুৰি ‘অসম আৰক্ষী দিৱস’ উদযাপন
১৯৫১ চনৰ ১ অক্টোবৰত কে আৰ চৌধুৰীয়ে অসম আৰক্ষীৰ মুৰব্বী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা দিনটোক স্মৰণ কৰি প্ৰতিবছৰে এই দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।
Published : October 1, 2026 at 12:48 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 1:26 PM IST
গুৱাহাটী : ১ অক্টোবৰৰ দিনটো সমগ্ৰ ৰাজ্যতে 'অসম আৰক্ষী দিৱস' হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীস্থিত অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়কে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত এই ‘অসম আৰক্ষী দিৱস’ উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় ।
১৯৫১ চনৰ ১ অক্টোবৰত প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় আৰক্ষী বিষয়া কে আৰ চৌধুৰীয়ে অসম আৰক্ষীৰ মুৰব্বী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা ঐতিহাসিক দিনটোক স্মৰণ কৰি প্ৰতিবছৰে এই দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।
অসম আৰক্ষী দিৱস উপলক্ষে অসম আৰক্ষীৰ কৰ্তব্য আৰু ত্যাগক স্মৰণ কৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন আৰক্ষী বেটেলিয়ন, আৰক্ষী থানা আৰু আৰক্ষী চকীসমূহত পুৱা পতাকা উত্তোলন আৰু শ্বহীদ তৰ্পণ কৰা হয় । আনহাতে, কৰ্তব্যৰ তাগিদাত আত্মবলিদান দিয়া বীৰ জোৱানসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় ।
আনহাতে, এই উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ কুচকাৱাজত আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানকে ধৰি অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই অনুষ্ঠানত সমাজলৈ আগবঢ়োৱা উৎকৃষ্ট সেৱাৰ বাবে আৰক্ষী বিষয়া-জোৱানক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
The people of Assam are in peace because someone in uniform is standing on guard, 24*7. On Assam Police Day, I salute every officer and personnel of @assampolice for serving Aai Asomi with courage, compassion and an unwavering sense of duty. We are proud of you. https://t.co/96WnK6Fju4— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 1, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
অসম আৰক্ষী দিৱস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰক্ষী জোৱানসকললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । এটা X বাৰ্তাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষী জোৱানসকলৰ ২৪ ঘণ্টাজোৰা নিৰৱচ্ছিন্ন সেৱা আৰু সাহসৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে । আইন-শৃংখলা ৰক্ষা, অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু দুৰ্যোগৰ সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে দেখুৱাই অহা দায়িত্ববোধৰ বাবে ৰাইজ আজি সুৰক্ষিত বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
X পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "অসমৰ ৰাইজ শান্তিত আছে কাৰণ ইউনিফৰ্ম পিন্ধা কোনোবাই সপ্তাহৰ ৭ দিনে ২৪ ঘণ্টাই দি থিয় হৈ পহৰা দি আছে । অসম আৰক্ষী দিৱসত অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিজন বিষয়া-কৰ্মচাৰীক সাহস, মমতা আৰু অদম্য কৰ্তব্যবোধেৰে আই অসমীক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে প্ৰণাম জনাইছোঁ । আপোনালোকক লৈ আমি গৌৰৱান্বিত ।"
On #AssamPoliceDay, the Anthem rises, carrying the pride of the uniform, the spirit of service and the voice of Assam. Presenting the Assam Police Anthem, brought to life by some of Assam’s most loved voices. Credits Singers: Zubeen Garg, Papon Mahanta, Joi Barua, Zublee Baruah, Priyanka Bharali & Abhishruti Bezbaruah Music & Composition: Zublee Baruah Lyrics: Dr. Parthasarathi Mahanta Programming: Dipkesh Borgohain Additional Programming, Mix & Mastering: Dony Hazarika— Assam Police (@assampolice) October 1, 2026
অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ গীতেৰে অসম আৰক্ষী দিৱসৰ শুভেচ্ছা
অসম আৰক্ষী দিৱসত অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা যুগুত কৰা শীৰ্ষ গীত X পোষ্টত আপলোড কৰিছে । গীতটো আপলোড কৰি পোষ্টটোত অসম আৰক্ষীয়ে লিখিছে, "অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ গীতৰ উন্মোচন । ই ইউনিফৰ্মৰ গৌৰৱ, সেৱাৰ মনোভাব আৰু অসমৰ কণ্ঠ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে । অসমৰ একাংশ মৰমৰ কণ্ঠই জীৱন্ত কৰি তোলা অসম আৰক্ষীৰ গীতটো উপস্থাপন কৰা হ'ল ।"
পাৰ্থসাৰথি মহন্তৰ কথা আৰু জুবলী বৰুৱাৰ সংগীত আৰু ব্যৱস্থাপনাৰে যুগুত কৰা গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছে জুবিন গাৰ্গ, অংগৰাগ পাপন মহন্ত, জয় বৰুৱা, জুবলী বৰুৱা, প্ৰিয়ংকা ভৰালী আৰু অভিশ্ৰুতি বেজবৰুৱাই ।
Best wishes to the @assampolice personnel and their families on #AssamPoliceDay. Proud salutations to the bravehearts of the historic force for their valour and selfless service to the state and nation. https://t.co/sy7rKmg9cj— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 1, 2026
প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শুভেচ্ছা
অসম আৰক্ষী দিৱস উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসম আৰক্ষীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
এটা X পোষ্টত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লিখিছে, "অসম আৰক্ষী দিৱসত আৰক্ষী কৰ্মী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । ঐতিহাসিক শক্তিৰ বীৰহৃদয়লৈ ৰাষ্ট্ৰ আৰু জাতিৰ প্ৰতি সাহস আৰু নিস্বাৰ্থ সেৱাৰ বাবে গৌৰৱময় প্ৰণাম ।"
উল্লেখ্য যে এই দিনটোত আৰক্ষী বাহিনীয়ে ‘জনহিত জনসেৱাৰ্থে’ সংকল্পৰে সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াই যোৱাৰ নতুন শপত গ্ৰহণ কৰে ।