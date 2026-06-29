ETV Bharat / state

তিনিদিনত ২০ হাজাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা

ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত ৷ বিগত তিনিদিনত কোটি কোটি মূল্য়ৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ আৰক্ষীৰ ৷

CM HIMANTA BISWA SARMA
তিনিদিনত ২০ হাজাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 6:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো কাৰণত ৰাজ্য চৰকাৰে আপোচ নকৰে ৷ তাৰ প্ৰমাণ শেহতীয়া তিনিদিনত আৰক্ষীয়ে কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ অথবা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ জব্দ কাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যত ভিন্ন প্ৰান্ততৰ লগতে অসম-মেঘালয় সীমান্ত, ভাৰত-বাংলা সীমান্তৰ শ্ৰীভূমিত সৰবৰাহকাৰীসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

সোমবাৰে এক্সত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে ৷ বিগত ২৪ ঘণ্টাত কাছৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামাগ্ৰী জব্দ কৰাৰ লগতে সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে ৷ কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ১০,০০০ টা য়াবা টেবলেট জব্দ কৰাৰ লগতে এজনক আটক কৰিছে ৷ টেবলেটখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ১ কোটিৰো অধিক ৷"

দেওবাৰেও মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এক্সত উল্লেখ কৰিছিল,"কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ আৰক্ষী আৰু সেনাৰ যৌথ অভিযানত ৯৪২ গ্ৰাম হেৰ’ইন আৰু প্ৰায় ৫ কোটি টকাৰ মূল্যৰ ১০,০০০ টা য়াবা টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে । লগতে দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ৷"

শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"যুৱপ্ৰজন্মক ধ্বংস কৰিব পৰা ড্ৰাগছ বিৰুদ্ধে শ্ৰীভূমি আৰক্ষীয় অভিযান চলাই সফলতা লাভ কৰিছে ৷ গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত শ্ৰীভূমি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ২.৪ কোটিৰ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰাৰ লগতে এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে ৷"

এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, বৰকাৰ উপত্যকাৰ ভাৰত-বাংলা সীমান্ত, ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্ত, অসম-মণিপুৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহ ড্ৰাগছৰ ট্ৰাঞ্জিত কেন্দ্ৰলৈ পৰিণত হৈছে নেকি ? যুৱ প্ৰজন্ম ধ্বংসকাৰী ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ তথা প্ৰশাসনে অভিযান যিমানে বৃদ্ধি কৰিছে সিমানে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ লগতে সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ এয়া এক চিন্তনীয় বিষয়...!

লগতে পঢ়ক: ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁৱত ব্যাপক সজাগতা অভিযান

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান
কাছাৰ আৰক্ষী
শ্ৰীভূমি আৰক্ষী
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.