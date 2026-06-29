তিনিদিনত ২০ হাজাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা

তিনিদিনত ২০ হাজাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা
ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত ৷ বিগত তিনিদিনত কোটি কোটি মূল্য়ৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ আৰক্ষীৰ ৷
Published : June 29, 2026 at 6:57 PM IST
হায়দৰাবাদ : ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো কাৰণত ৰাজ্য চৰকাৰে আপোচ নকৰে ৷ তাৰ প্ৰমাণ শেহতীয়া তিনিদিনত আৰক্ষীয়ে কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ অথবা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ জব্দ কাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যত ভিন্ন প্ৰান্ততৰ লগতে অসম-মেঘালয় সীমান্ত, ভাৰত-বাংলা সীমান্তৰ শ্ৰীভূমিত সৰবৰাহকাৰীসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷
Just 24 hours after a big catch another one lands in soup!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 29, 2026
In an intel-backed op, @cacharpolice recovered 10,000 YABA tablets worth ~₹1 cr from a clandestine unit guised as a furniture shop and apprehended one accused.@assampolice isn't letting up 👏🏻#AssamAgainstDrugs pic.twitter.com/U1t6e2IJTP
সোমবাৰে এক্সত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে ৷ বিগত ২৪ ঘণ্টাত কাছৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামাগ্ৰী জব্দ কৰাৰ লগতে সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে ৷ কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ১০,০০০ টা য়াবা টেবলেট জব্দ কৰাৰ লগতে এজনক আটক কৰিছে ৷ টেবলেটখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ১ কোটিৰো অধিক ৷"
Happy Sunday!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 28, 2026
Another step towards a drug free Assam, thanks to @cacharpolice & @official_dgar
In a late night joint operation, 942g of heroin & 10,000 Yaba tablets worth approx ₹5 cr were seized. Two accused apprehended@assampolice is simply non stop 👏🏻#AssamAgainstDrugs pic.twitter.com/HVdMvBVTlW
দেওবাৰেও মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এক্সত উল্লেখ কৰিছিল,"কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ আৰক্ষী আৰু সেনাৰ যৌথ অভিযানত ৯৪২ গ্ৰাম হেৰ’ইন আৰু প্ৰায় ৫ কোটি টকাৰ মূল্যৰ ১০,০০০ টা য়াবা টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে । লগতে দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ৷"
🚨The coordinated, relentless pursuit against drugs continues in Assam ⚠️— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 27, 2026
In the wee hours today, @sribhumipolice, based on actionable inputs, intercepted a ₹2.4cr consignment of Yaba tablets, meant to destroy our youth.
1 apprehended.@assampolice 👏#AssamAgainstDrugs pic.twitter.com/aIJQ1jv4jU
শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"যুৱপ্ৰজন্মক ধ্বংস কৰিব পৰা ড্ৰাগছ বিৰুদ্ধে শ্ৰীভূমি আৰক্ষীয় অভিযান চলাই সফলতা লাভ কৰিছে ৷ গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত শ্ৰীভূমি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ২.৪ কোটিৰ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰাৰ লগতে এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে ৷"
এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, বৰকাৰ উপত্যকাৰ ভাৰত-বাংলা সীমান্ত, ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্ত, অসম-মণিপুৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহ ড্ৰাগছৰ ট্ৰাঞ্জিত কেন্দ্ৰলৈ পৰিণত হৈছে নেকি ? যুৱ প্ৰজন্ম ধ্বংসকাৰী ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ তথা প্ৰশাসনে অভিযান যিমানে বৃদ্ধি কৰিছে সিমানে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ লগতে সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ এয়া এক চিন্তনীয় বিষয়...!