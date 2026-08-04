দ্বিতীয় বিবাহ কৰি চাকৰি হেৰুৱালে কনিষ্টবল হাবিবুলে

দ্বিতীয় বিবাহ কৰি চাকৰি হেৰুৱালে কনিষ্টবল হাবিবুলে
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলাৰ আৰক্ষী কনিষ্টবল হাবিবুল ইছলামে প্ৰথমা পত্নী জীয়াই থকাৰ পাছতো দ্বিতীয় বিবাহ কৰে ।
Published : August 4, 2026 at 8:49 PM IST
দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ: বহুবিবাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে বিগত সময়ছোৱাত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ দ্বিতীয়বাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈয়েই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে বদ্ধপৰিক্কৰ হৈছিল ৷ সেই অনুসৰিয়েই ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিবেশনতে ‘অসম সম নাগৰিক সংহিতা’ নামেৰে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড প্ৰৱৰ্তন কৰে ৷
এই সংহিতাৰ অধীনত বহুবিবাহ কৰা চৰকাৰী চাকৰিয়ালক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ এক বিধান আছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল এই আইন প্ৰৱৰ্তন কালতেই নহয়, তাৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতো কঠোৰ হাতেৰে বহু বিবাহ প্ৰক্ৰিয়া দমন কৰিব বুলি কৈছিল ৷ এই আইনৰ দ্বাৰা শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ শেহতীয়াকৈ এজন অসম আৰক্ষীৰ জোৱান উদাহৰণত পৰিণত হৈছে ৷
প্ৰথমা পত্নী থকাৰ পাছতো দ্বিতীয় বিবাহ কৰা এই আৰক্ষী কনিষ্টবলজনৰ নাম হাবিবুল ইছলাম ৷ অভিযোগ অনুসৰি দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলাৰ আৰক্ষী কনিষ্টবল হাবিবুল ইছলামে প্ৰথমা পত্নী জীয়াই থকাৰ পাছতো দ্বিতীয় বিবাহ কৰে । অসম আৰক্ষীৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগত কৰ্মৰত হৈ থকাৰ পাছতো হাবিবুল ইছলামে আইন ভংগ কৰাৰ দুঃসাহস কৰা দেখা গৈছে ৷
এই অভিযোগ লাভ কৰাৰ পাছতেই দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা হাবিবুল ইছলামক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰে । আনহাতে, তদন্তকাৰী বিষয়া তথা দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰতাপ দাসে কনিষ্টবল হাবিবুল ইছলামৰ সকলো প্ৰাসংগিক নথি-পত্ৰ, বিচাৰ সাক্ষী আৰু তথ্যসমূহ পৰীক্ষা কৰে । অৱশ্যে তদন্তকাৰী বিষয়াই তদন্তৰ সময়ছোৱাত হাবিবুল ইছলামক নিজৰ নিৰ্দোষিতা প্ৰমাণ কৰাৰ বাবে যথেষ্ট সুযোগ দিয়ে ।
অৱশেষত তদন্তকাৰী বিষয়াই তদন্তৰ অন্তত হাবিবুল ইছলামক অসম অসামৰিক সেৱা (আচৰণ) নিয়ম ১৯৬৫ ৰ ২৬ নং নিয়ম উলংঘা কৰা অপৰাধত চাকৰিৰ পৰা অপসাৰণ কৰে । উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে নলবাৰীৰ এগৰাকী মহিলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেওঁৰ স্বামীয়ে দ্বিতীয় বিবাহ কৰা বুলি অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষীক এই সন্দৰ্ভত তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: কণ্টেণ্টৰ নামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বানাক্ৰান্ত শিশুৰ ফটো-ভিডিঅ’, অসম আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা