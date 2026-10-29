বাল্যবিবাহৰ শিপা উৎখাত নকৰালৈকে বহি নাথাকে চৰকাৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হুংকাৰ
ৰাজ্যত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান ৷ কমেও ৫০০ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ । অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ সংকল্প মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : October 29, 2026 at 6:19 PM IST
গুৱাহাটী: বাল্যবিবাহ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাজ্যত ব্যাপক অভিযান, কঠোৰ আইন বলৱৎ আদি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো গোপনে বাল্যবিবাহ চলি থকাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ শ্ৰীভূমি আৰু বৰপেটা জিলাৰ পৰা আহিছে ব্যাপক হাৰত বাল্যবিবাহ সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ ৷ দুদিন পূৰ্বে বৰপেটাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বাল্যবিবাহৰ গোচৰত কেবাজনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত এইবাৰ শ্ৰীভূমিত অভিযান চলিছে ৷
শ্ৰীভূমি আৰক্ষীয়ে বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই ২৮ টাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে ৩২ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । এই ৩২ জন লোকৰ ভিতৰত ২৮ জন মূল অভিযুক্ত আৰু চাৰিজন সহায়কাৰী । শ্ৰীভূমিৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰণৱজ্যোতি কলিতাই এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে।
এই যৌথ অভিযান সন্দৰ্ভত তথ্য সদৰী কৰি অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয় যে যোৱা ২৬ অক্টোবৰৰ নিশা এক বিশেষ অভিযান চলাই জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা বাল্যবিবাহ কৰোৱাৰ অপৰাধত কেবাজনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
‘‘যোৱা ২৬ অক্টোবৰৰ নিশা বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযান চলোৱা হয় । আমি ২৮ টা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে ৩২ গৰাকী অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ । এই ৩২ জন অভিযুক্তৰ ভিতৰত ২৮ জন বাল্যবিবাহৰ গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত আৰু চাৰিজন সহযোগী ।’’ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কলিতাই কয় ৷
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তক অধিক আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে স্থানীয় আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে ৷
‘‘সকলো অভিযুক্তক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে ৷ যিহেতু ২৮ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, অধিক সোধা-পোছাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আবেদন জনাইছোঁ । কিছুমান গোচৰত অভিযুক্তক আৰক্ষীৰ জিম্মাত ল’বৰ বাবে আদালতে অনুমতি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু বাকী আইনী প্ৰক্ৰিয়াসমূহ পালন কৰিব লাগে ৷’’ আৰক্ষী বিষয়াজনে কয় ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে বুধবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিনিচুকীয়াত সাংবাদিকৰ আগত কয় যে বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অভিযান অব্যাহত আছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে কমেও ৫০০ অভিযুক্তক এই অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
बाल विवाह के खिलाफ हमारा Action पूरी दृढ़ता से जारी रहेगा। हमारी बेटियों के सपनों को अब कोई बेड़ियों में नहीं जकड़ सकेगा। https://t.co/eUU0og1mvO— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 28, 2026
সাংবাদিকৰ আগত ড৹ শৰ্মাই কয় যে কিছুমান অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাকী আছে ৷ অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ পৰা বাল্যবিবাহৰ শিপা উভালি পেলাবলৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিব ৷
‘‘বৰ্তমানলৈকে ৫৬৫ জন গ্ৰেপ্তাৰ আৰু ৪৮১ টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । অসমৰ পৰা বাল্যবিবাহ নিৰ্মূল নোহোৱালৈকে এই অভিযান অব্যাহত থাকিব ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় ৷
‘‘বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ পদক্ষেপ সম্পূৰ্ণ দৃঢ়তাৰে চলি থাকিব । আমাৰ ছোৱালীবোৰৰ সপোনবোৰ এতিয়া কোনেও শিকলিৰে বান্ধিব নোৱাৰিব,’’ নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
Child marriage offenders can keep saying NOOO, but the crackdown will NOT stop! As of now, 565 arrested and 481 cases registered. The crackdown continues until child marriage is eradicated from Assam. https://t.co/UcZ2zmSxbL— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 29, 2026
ইফালে, মুখ্যমন্ত্রীৰ নির্দেশনা অনুসৰি আৰম্ভ কৰা বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযানত অসমৰ ধুবুৰী জিলাত সর্বাধিক অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে ধুবুৰী জিলাৰ ৯ খন থানাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলৰ পৰা ৬৩ জন লোকক বাল্যবিবাহৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । এই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকসকলৰ ভিতৰত বাল্যবিবাহৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত লোকৰ লগতে পিতৃ-মাতৃ আৰু অভিভাৱকো আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
তথ্য অনুসৰি ধুবুৰী সদৰ থানাৰ সীমান্তৰ পৰা ১৮ জন, গৌৰীপুৰৰ পৰা ৮ জন, গোলকগঞ্জৰ ১৫ জন, আগমনীৰ ১ জন, তামাৰহাটৰ পৰা ২ জন, বিলাসীপাৰাৰ পৰা ৯ জন, চাপৰৰ পৰা ৫ জন আৰু ফকিৰগঞ্জৰ পৰা ৫ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।
Assam continues its firm crackdown on child marriage. Under the leadership of HCM Dr @himantabiswa remains resolute in its fight against child marriage, committed to protecting every child’s childhood and securing a brighter future. https://t.co/2XmHtrJn33— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) October 28, 2026
আনহাতে, আনহাতে, ২৬ অক্টোবৰৰ নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ১৭ জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । আৰক্ষীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে, বালিকুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত এলেকাৰ পৰা ৭ গৰাকী, মইনবড়ী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত এলেকাৰ পৰা ২ গৰাকী, বৰভিঠা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত এলেকাৰ পৰা ৩ গৰাকী আৰু কলগাছিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত এলেকাৰ পৰা ৫ গৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।
Visual representation of child marriage culprits acting innocent and then getting caught by @assampolice. Watch till the end! 😱 So far 537 arrests had been made and 460 cases registered. We will NOT stop until child marriage is eradicated from Assam. https://t.co/TaA0Osf047— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 28, 2026
বাল্যবিবাহ প্ৰতিৰোধ আইন
বাল্যবিবাহ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত দেশত কঠোৰ আইন বলৱৎ হৈ আছে ৷ বাল্যবিবাহ প্ৰতিৰোধ আইন, ২০০৬ অনুসৰি বিয়াৰ বাবে এগৰাকী ছোৱালীৰ ন্যূনতম বয়স ১৮ বছৰ আৰু ল’ৰাৰ ন্যূনতম বয়স ২১ বছৰ হোৱাটো বাধ্যতামূলক ৷ এই আইন উলংঘা কৰিলে কঠোৰ শাস্তি তথা জৰিমনা বিহাৰো বিধান আছে ৷
On child marriage crackdowm, Assam CM Himanta Biswa Sarma tweets, "As of 17:00hrs today, 524 culprits have been arrested and 441 cases have been registered. We will not spare anyone involved in this heinous crime and ensure that Assam is free from Child Marriage." https://t.co/lbwW2U4yN3— ANI (@ANI) October 28, 2026
২০২৩ চনত অসম চৰকাৰে ৰাজ্যত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান আৰম্ভ কৰে । এই অভিযানৰ অধীনত ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ পৰাই কেবাহাজাৰো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । অসম চৰকাৰে বাল্যবিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনখন সংশোধনৰ জৰিয়তেও এই প্ৰক্ৰিয়া ৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । কিন্তু তাৰ পাছতো একাংশই আইন উলংঘা কৰা দেখা গৈছে ।
লগতে পঢ়ক:
বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সক্ৰিয় অসম আৰক্ষী: কলগাছিয়াত নিশাটোৰ ভিতৰতে ১৭ গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ
অসমৰ অভিযানে পালে স্বীকৃতি; ২৭ নৱেম্বৰক বিশ্বজুৰি বাল্যবিবাহ নিৰ্মূল দিৱস হিচাপে ঘোষণা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ