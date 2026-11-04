ETV Bharat / state

ভুৱা NGO-ৰ নামত মানৱ সৰবৰাহ! গুৱাহাটীত উদ্ধাৰ বিহালীৰ ৪ কিশোৰ-কিশোৰীক, আটক দুই সৰবৰাহকাৰী

মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ প্ৰলোভনৰ বলি হোৱা বিহালীৰ ৪ নাবালক-নাবালিকাক গুৱাহাটীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুৱা এনজিঅ’ চলোৱা দুজনক আটক ।

Trapped via Social Media: Assam Police Bust Human Trafficking Racket, Rescue 4 Minors in Guwahati
আটক দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2026 at 10:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ: অসমত সংগোপনে মানৱ সৰবৰাহ চলি থকাৰ খবৰ বিভিন্ন সময়ত পোহৰলৈ আহে ৷ শেহতীয়াকৈ মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কৱলৰ পৰা ৪ কিশোৰ-কিশোৰী কথমপি ৰক্ষা পৰে । চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতো ৰাজ্যত সক্ৰিয় হৈ থকা সৰবৰাহকাৰীয়ে এইবাৰ বিহালীৰ নিষ্পাপ কিশোৰ-কিশোৰীক লক্ষ্য কৰি লৈছিল ।

কিন্তু বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিগৰাকী কিশোৰী আৰু এজন কিশোৰক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে দুজন যুৱকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে ।

গুৱাহাটীৰ পৰা বিহালীৰ ৪ কিশোৰ-কিশোৰীক উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)

ঘটনাৰ বিবৰণি অনুসৰি, বিহালী অঞ্চলৰ পৰা কেইবাগৰাকীও কিশোৰ-কিশোৰী ঘৰত নজনোৱাকৈ সন্ধানহীন হৈ পৰাৰ পাছতে বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষী সক্ৰিয় হৈ পৰে । জিলাখনৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিফ আহমেদৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ দলে অভিযান চলাই গুৱাহাটীৰ পৰা সন্ধানহীন চাৰিওগৰাকী কিশোৰ-কিশোৰীক উদ্ধাৰ কৰে ।

আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি, এই কুখ্যাত মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৱে সামাজিকমাধ্যমৰ জৰিয়তে কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল । তাৰ পিছত তেওঁলোকক বিভিন্ন ভুৱা প্ৰলোভন দি গুৱাহাটীলৈ লৈ আনিছিল ।

এই ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত লক্ষীমপুৰৰ আদম টানি নামৰ এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে আটক কৰে । ধৃত আদম টানিক সোধা-পোছা কৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে বিকাশ মৰাং নামৰ আন এটা সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰি বিশ্বনাথলৈ লৈ আহে ।

তদন্তত জানিব পৰা গৈছে যে, ধৃত যুৱক দুজনে এক সুপৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল । তেওঁলোকে এটা ভুৱা ‘হেল্থ কেয়াৰ’ এনজিঅ’ৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি কিশোৰ-কিশোৰীসকলক বিভিন্ন স্থানত কেয়াৰ টেকাৰৰ কামত নিয়োগ কৰাৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । ইয়াৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক মোটা অংকৰ ধনৰ প্ৰলোভনো দিয়া হৈছিল ।

এই সন্দৰ্ভত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "আমি দুজন অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰিছোঁ । আমি খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ যে, বিহালী থানাৰ অন্তৰ্গত বেদেতী চাহ বাগিচাৰ পৰা কেইগৰাকীমান কিশোৰ-কিশোৰী কাকো নজনোৱাকৈ গুৱাহাটীলৈ গুচি গৈছে আৰু তাৰপৰা তেওঁলোকে বাহিৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা চলাই আছে । আমি গোচৰটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আমাৰ দল গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ । তাৰ পৰা আমি তিনিগৰাকী কিশোৰী আৰু এজন কিশোৰক উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু দুজনক আটক কৰিছোঁ ।"

উদ্ধাৰ হোৱা কিশোৰ-কিশোৰীসকলক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ নিজ নিজ অভিভাৱকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সুৰক্ষিতভাৱে পৰিয়ালৰ হাতত চমজাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । আনহাতে, এই মানৱ সৰবৰাহৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিহালী আৰক্ষী থানাত ১৪৯/২৬ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু ধৃত দুই অপৰাধীক অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক: তিনিচুকীয়াৰ পৰা সন্ধানহীন আঠজনৰো অধিক যুৱক, চিন্তিত পৰিয়াল

গুৱাহাটীত প্ৰৱঞ্চনাৰে ধন সৰবৰাহৰ চেষ্টা; আৰক্ষীৰ জালত মহিলাসহ ৬ জন

TAGGED:

অসমত মানৱ সৰবৰাহ চক্ৰ
মানৱ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান
দুই মানৱ সৰবৰাহকাৰীক আটক
HUMAN TRAFFICKING IN ASSAM
MINOR RESCUE OPERATION IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.