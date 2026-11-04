ভুৱা NGO-ৰ নামত মানৱ সৰবৰাহ! গুৱাহাটীত উদ্ধাৰ বিহালীৰ ৪ কিশোৰ-কিশোৰীক, আটক দুই সৰবৰাহকাৰী
মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ প্ৰলোভনৰ বলি হোৱা বিহালীৰ ৪ নাবালক-নাবালিকাক গুৱাহাটীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুৱা এনজিঅ’ চলোৱা দুজনক আটক ।
Published : November 4, 2026 at 10:55 PM IST
বিশ্বনাথ: অসমত সংগোপনে মানৱ সৰবৰাহ চলি থকাৰ খবৰ বিভিন্ন সময়ত পোহৰলৈ আহে ৷ শেহতীয়াকৈ মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কৱলৰ পৰা ৪ কিশোৰ-কিশোৰী কথমপি ৰক্ষা পৰে । চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতো ৰাজ্যত সক্ৰিয় হৈ থকা সৰবৰাহকাৰীয়ে এইবাৰ বিহালীৰ নিষ্পাপ কিশোৰ-কিশোৰীক লক্ষ্য কৰি লৈছিল ।
কিন্তু বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিগৰাকী কিশোৰী আৰু এজন কিশোৰক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে দুজন যুৱকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে ।
ঘটনাৰ বিবৰণি অনুসৰি, বিহালী অঞ্চলৰ পৰা কেইবাগৰাকীও কিশোৰ-কিশোৰী ঘৰত নজনোৱাকৈ সন্ধানহীন হৈ পৰাৰ পাছতে বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষী সক্ৰিয় হৈ পৰে । জিলাখনৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিফ আহমেদৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ দলে অভিযান চলাই গুৱাহাটীৰ পৰা সন্ধানহীন চাৰিওগৰাকী কিশোৰ-কিশোৰীক উদ্ধাৰ কৰে ।
আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি, এই কুখ্যাত মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৱে সামাজিকমাধ্যমৰ জৰিয়তে কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল । তাৰ পিছত তেওঁলোকক বিভিন্ন ভুৱা প্ৰলোভন দি গুৱাহাটীলৈ লৈ আনিছিল ।
এই ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত লক্ষীমপুৰৰ আদম টানি নামৰ এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে আটক কৰে । ধৃত আদম টানিক সোধা-পোছা কৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে বিকাশ মৰাং নামৰ আন এটা সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰি বিশ্বনাথলৈ লৈ আহে ।
তদন্তত জানিব পৰা গৈছে যে, ধৃত যুৱক দুজনে এক সুপৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল । তেওঁলোকে এটা ভুৱা ‘হেল্থ কেয়াৰ’ এনজিঅ’ৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি কিশোৰ-কিশোৰীসকলক বিভিন্ন স্থানত কেয়াৰ টেকাৰৰ কামত নিয়োগ কৰাৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । ইয়াৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক মোটা অংকৰ ধনৰ প্ৰলোভনো দিয়া হৈছিল ।
এই সন্দৰ্ভত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "আমি দুজন অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰিছোঁ । আমি খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ যে, বিহালী থানাৰ অন্তৰ্গত বেদেতী চাহ বাগিচাৰ পৰা কেইগৰাকীমান কিশোৰ-কিশোৰী কাকো নজনোৱাকৈ গুৱাহাটীলৈ গুচি গৈছে আৰু তাৰপৰা তেওঁলোকে বাহিৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা চলাই আছে । আমি গোচৰটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আমাৰ দল গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ । তাৰ পৰা আমি তিনিগৰাকী কিশোৰী আৰু এজন কিশোৰক উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু দুজনক আটক কৰিছোঁ ।"
উদ্ধাৰ হোৱা কিশোৰ-কিশোৰীসকলক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ নিজ নিজ অভিভাৱকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সুৰক্ষিতভাৱে পৰিয়ালৰ হাতত চমজাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । আনহাতে, এই মানৱ সৰবৰাহৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিহালী আৰক্ষী থানাত ১৪৯/২৬ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু ধৃত দুই অপৰাধীক অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ।