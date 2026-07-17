ETV Bharat / state

ইন্টাৰনেট নাথাকিলেও অসম আৰক্ষীয়ে কৰিব পাৰিব পৰিচয় পত্ৰৰ পৰীক্ষা; সাৱধান অপৰাধী, অনুপ্ৰৱেশকাৰী !

অসম আৰক্ষীৰ হাতত অ'ভিএছই; ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড বা পৰিচয় পত্ৰৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব : মুখ্যমন্ত্ৰী

Assam CM Himanta Biswa Sarma
ইন্টাৰনেট নাথাকিলে অসম আৰক্ষীয়ে কৰিব পাৰিব পৰিচয় পত্ৰৰ পৰীক্ষা (CM Himanta Biswa Sarma FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 17, 2026 at 6:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অসম আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা সহজে সাৰি নাযাব অপৰাধী ৷ বিশেষকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰী, গাড়ী চোৰ, ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী, অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰীৰ বাবে বিপদ ঘন্টা বাজিছে ৷ এনে কিয় হ'বলৈ গৈ আছে সেয়া ইতিমধ্য়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে ৷

কাৰণ অসম আৰক্ষীয়ে ইউআইডিএআই (UIDAI)-আধাৰৰ অধীনত অফলাইন ভেৰিফিকেচন চেকিং এণ্টিটী চমুকৈ অ'ভিএছই হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো ৰাজ্যিক সংস্থা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷ ইয়াৰ ফলত ইন্টাৰনেটৰ নেটৱৰ্ক কমকৈ পোৱা বা নোপোৱা স্থানবোৰোতো নিশা পে'ট্ৰলিং বা টহলদাৰী আৰক্ষীয়ে সহজতে ব্যক্তিক এই পদ্ধতিৰে চিনাক্ত কৰিব পাৰিব ৷

এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সত উল্লেখ কৰে,"আজি অসম আৰক্ষীয়ে ইউআইডিএআই-আধাৰৰ অধীনত অফলাইন ভেৰিফিকেচন চিকিং এণ্টিটী (OVSE) হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো ৰাজ্যিক সংস্থা হিচাপে পৰিগণিত বা স্বীকৃত হৈছে ।"

এই ব্যৱস্থা কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্সত কয়,"সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত তৃতীয় আৰক্ষী বাহিনী হিচাপে অসম আৰক্ষীয়ে অ'ভিএছই হিচাপে পঞ্জীয়ন লাভ কৰিছে। অসমৰ অধিকাংশ অংশত পাহাৰীয়া এলেকা, চৰাঞ্চল, সীমান্ত গাঁও আদিত দ্ৰুত ইন্টাৰনেট সেৱা নোহোৱাৰ বাবে অ'ভিএছই পদ্ধতি প্ৰয়োগ হোৱা নাছিল । কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আৰক্ষী টহলদাৰী দলে এজন চালক বা ব্যক্তিৰ আধাৰ কাৰ্ড বা পৰিচয় পত্ৰত থকা কিউৱাৰ ক'ডত স্কেন কৰি প্ৰমাণপত্ৰ তৎক্ষণাত পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব ৷ এই পৰীক্ষাৰ বাবে ইণ্টাৰনেটৰ স্পীডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "আধাৰ কিউৱাৰ ক'ডত জাল কৰিব নোৱাৰা ডিজিটেল ছীল থাকে ৷ এজন অপৰাধী বা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে ভুৱা বা ফটোকপি কৰা আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আৰক্ষীক এতিয়াৰ পৰা বিপথে পৰিচালিত কৰাটো বহুত কঠিন হৈ পৰিব ৷ লগতে দৈনন্দিন আৰক্ষী সেৱাবোৰ, যেনে ভাড়াতীয়াৰ পৰীক্ষণ, চৰিত্ৰ পৰীক্ষণ, পাছপ'ৰ্ট আৰু অস্ত্ৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ পৰীক্ষণ দ্ৰুত আৰু সহজ কৰি তুলিব ৷ এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা অসম আৰক্ষীয়ে পানী নসৰকা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা আৰু অপৰাধী নিয়ন্ত্ৰণত এখোজ আগুৱাই গ'ল।"

লগতে পঢ়ক : বীৰ লাচিতে প্ৰাণ পাব 'ধুৰন্ধৰ'ৰ খনিকৰৰ হাতত ! ১৫০ কোটি সাজু

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অসম আৰক্ষী
ইউআইডিএআই
ETV BHARAT ASSAM
ASSAM POLICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.