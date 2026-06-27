অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসহ তিনিচুকীয়াৰ জাগুনত আটক দুজন আলফা(স্বা)ৰ কেডাৰ

অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসহ তিনিচুকীয়াৰ জাগুনত আটক দুজন আলফা(স্বা)ৰ কেডাৰ
আৰক্ষীৰ সফল অভিযানৰ বাবে ভয়ংকৰ কূটাঘাতৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল তিনিচুকীয়া জিলা ৷ আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসহ জাগুনত আটক দুজন আলফা(স্বা)ৰ কেডাৰ ৷
Published : June 27, 2026 at 10:16 AM IST
তিনিচুকীয়া : এক সম্ভাৱ্য ভয়ংকৰ কূটাঘাতমূলক ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল তিনিচুকীয়া জিলা । তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত চলোৱা এক বিশেষ অভিযানত জিলাখনৰ সীমান্তৱৰ্তী জাগুন অঞ্চলৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসহ শুকুৰবাৰে আলফা(স্বাধীন)-ৰ দুজন কেডাৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, ধৃত দুয়োজনে ম্যানমাৰৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল । তেওঁলোকে AR-২০ A-৫৮৯২ নম্বৰৰ এখন বগা ৰঙৰ ছুইফ্ট বাহনত জাগুনত প্ৰৱেশ কৰিছিল । গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি থকাৰ পাছত বাহনখন আগুচি ধৰি দুয়োকে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসহ কৰায়ত্ত কৰে ।
ধৃত কেডাৰ দুজন হৈছে আলফা(স্বাধীন)-ৰ ছেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট চিঞৰ অসম ওৰফে হোমেনজ্যোতি বৰুৱা (২৭) । তেওঁৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলা অঞ্চলত আৰু পিতৃৰ নাম উত্তম বৰুৱা । আনজন হৈছে ছেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট মনোজ অসম ওৰফে পাপু মৰাণ (২৭) । তেওঁৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাঘজান অঞ্চলত আৰু পিতৃৰ নাম ডিচেম মৰাণ ।
আৰক্ষীয়ে ধৃত কেডাৰ দুজনৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ লগতে আপত্তিজনক বহু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে । উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছে দুটা AK-৫৬ ৰাইফল, ১৭২ ৰাউণ্ড সজীৱ গুলী, দুটা হেণ্ড গ্ৰেনেড, জৰুৰীকালীনভাৱে ব্যৱহাৰযোগ্য ঔষধ, চিৰিঞ্জ আৰু জংঘলত দীঘলীয়া সময় ধৰি আত্মগোপন কৰি থাকিবলৈ প্ৰয়োজনীয় খাদ্য সামগ্ৰী ।
ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে দুয়োকে আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অধিক তথ্যৰ সন্ধানত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে । প্ৰাথমিক তদন্তত আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে ধৃত দুয়োজনক জনসাধাৰণৰ মাজত আতংক সৃষ্টি কৰাৰ লগতে তিনিচুকীয়া চহৰত নিৰীহ লোকক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ চলোৱাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহৰ তদন্ত চলি আছে আৰু আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্য সংগ্ৰহৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে ।
এই সফল অভিযানক তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ ফলতেই এক সম্ভাৱ্য সন্ত্ৰাসজনক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বেই প্ৰতিহত কৰা সম্ভৱ হৈছে বুলি আৰক্ষী মহলে মত প্ৰকাশ কৰিছে । লগতে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আন কোনো ব্যক্তি বা নেটৱৰ্ক আছে নেকি, সেই দিশতো তদন্ত অব্যাহত আছে ।