মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি: পত্নী পলায়নকাৰীক এশিকনি দিবলৈ ৰছিদুলৰ ‘‘হিন্দুস্তান মুৰ্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ’’ লিখি উত্তেজনা

মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি: পত্নী পলায়নকাৰীক এশিকনি দিবলৈ ৰছিদুলৰ ‘‘হিন্দুস্তান মুৰ্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ’’ লিখি উত্তেজনা
মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া মূল অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জালত । পত্নীক পলুৱাই নিয়াৰ প্ৰতিশোধ ল’বলৈ মোবাৰক আলীৰ নামত ফেচবুক একাউণ্ট খুলি ভাবুকি দিছিল ৰছিদুলে ।
Published : August 31, 2026 at 6:39 PM IST
নগাঁও : স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া মূল অভিযুক্ত ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৷ নাম ৰছিদুল হক ৷ ৰছিদুল নগাঁৱৰ জুৰীয়াৰ বাসিন্দা ৷
আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতে ৰছিদুলৰ যেন মূৰত সৰগ ভাগি পৰিছে ৷ কি কৰিব, ক’লৈ যাব, কাৰ সহায় বিচাৰিব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি ধৃত ৰছিদুলে কৈ গ’ল ফেচবুকত পোষ্ট দিয়াৰ আঁৰৰ কাহিনী ৷ কি এই কাহিনী?
আচলতে ৰছিদুল হকৰ উদ্দেশ্য আছিল মুবাৰক আলী নামৰ যুৱকজনক বিপদত পেলোৱা, কাৰণ ৰছিদুলৰ দুই বিশেষভাৱে সক্ষম সন্তানক এৰি তেওঁৰ পত্নীয়ে মুবাৰক আলী নামৰ ব্য়ক্তিৰ লগত পলাই গৈছিল ৷ যাৰ ফলত ৰছিদুল ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল ৷
এই কথা ধৃত ৰছিদুলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজে স্বীকাৰ কৰেঃ
ৰছিদুলে কয় যে মুবাৰক আলীক শাস্তি দিয়াৰ বাবে এদিন তেওঁ এদিন এটা বুদ্ধি সাজিলে ৷ সেই উদ্দেশ্যে ৰছিদুলে মুবাৰক আলীৰ নামত এটা ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট খুলিলে৷
ৰছিদুলে কৰা বুদ্ধি অনুসৰি তেওঁ সেই মুবাৰকৰ নামত খুলা ভুৱা একাউণ্টৰ জৰিয়তে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লাইভ অনুষ্ঠান চলি থকাৰ ফেচবুক লাইভৰ পোষ্টটোতে তেওঁক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে ৷
অৱশ্য়ে ৰছিদুলে সৈ কাঢ়ি কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীক লক্ষ্য় কৰি লোৱাৰ উদ্দেশ্য তেওঁৰ কেতিয়াও নাছিল ৷
ইফালে মুবাৰক আলীৰ ভুৱা একাউণ্টৰ পৰা ৰছিদুলে সেই কমেণ্ট কৰাৰ পাছতে চাৰিওফালে হাহাকাৰ লাগি যায় ৷ লগে লগে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে ৷ সেই অনুসন্ধান অনুসৰি, কেৰালাৰ পৰাই জুৰীয়া আৰক্ষীয়ে ৰছিদুলক আটক কৰি আনে ৷ সোমবাৰে আৰক্ষীৰ সৈতে ৰছিদুল নগাঁৱত উপস্থিত হয় ৷
আৰক্ষীৰ আগত ৰছিদুলে কয়, ‘‘হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ, মুখ্যমন্ত্ৰী জিন্দাবাদ ৷ মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভালপাওঁ ৷ তেওঁক তেনেকৈ কোৱাৰ মোৰ বেয়া উদ্দেশ্য নাছিল ৷ মুবাৰকে মোৰ পত্নীক পলুৱাই লৈ গ’ল ৷ মোৰ সন্তান দুটা বিশেষভাৱে সক্ষম, ৰাইজে ল’ৰাটোৰ চিকিৎসাৰ বাবে পাঁচ লাখ টকা দিছিল ৷ সেই টকাখিনি লৈ মুবাৰকৰ লগত মোৰ পত্নী পলাই গ’ল ৷ সেয়ে মুবাৰকক শাস্তি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই ভুৱা একাউণ্ট খুলিছিলো ৷’’
প্ৰকৃত ঘটনাটো কি ?
স্বধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি ভাষণ দি থকা অৱস্থাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি আছিল । কিন্তু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি থকা সময়তে মোবাৰক আলী নামৰ এটা ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাক হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল, সেই মন্তব্য়ৰ পাছতেই অসম আৰক্ষী ঘটনাৰ অনুসন্ধানত তৎপৰ হৈ পৰিছিল ।
এই বিষয়টোৰ পম খেদি আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁও জিলাৰ ভূৰাগাঁৱৰ পৰা মোবাৰক আলীক আটক কৰি জেৰা চলাইছিল । অৱশ্যে মোবাৰক আলীয়ে এই ঘটনা তেওঁ সংঘটিত কৰা নাই বুলি দবী কৰি, সঠিক তদন্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীক অনুৰোধ কৰে ৷
পৰৱৰ্তী সময়তে আৰক্ষীয়েও ফেচবুক একাউণ্টৰ প্ৰকৃত লোকজনক বিচাৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰে । অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাবুকি দিয়া ফেচবুক একাউণ্টটো নগাঁৱৰ জুৰীয়াৰ ৰছিদুল হকৰ বুলি আৰক্ষী নিশ্চিত হয় আৰু আৰক্ষীয়ে ৰছিদুল হকৰ ঘৰত অভিযান চলায় ৷
কিন্তু অভিযুক্ত ৰছিদুল কৰ্মসূত্ৰে কেৰালাত থকাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল । অৱশেষত কেৰালাত গৈ জুৰীয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাবুকি দিয়া মূল অভিযুক্ত ৰছিদুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ৰছিদুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত ঘটনাৰ মূল কাৰণ পোহৰলৈ আহিছে ৷