শিৱসাগৰত আৰক্ষীৰ জালত আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ ৰণ্টু অসম, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ জব্দ
আৰক্ষীৰ অভিযানত বীৰেণ চেতিয়া ওৰফে ৰণ্টু অসম নামৰ এজন দুধৰ্ষ আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ ৷
Published : May 6, 2026 at 10:31 AM IST
শিৱসাগৰ: নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ এদিন পাছতেই শিৱসাগৰত উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ ৷ ডিমৌ থানাৰ অন্তৰ্গত পালেঙী ধ্যান পথাৰত বুধবাৰে পুৱতি নিশা আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান ৷ জ্যেষ্ঠ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক পাপৰি চেতিয়াৰ নেতৃত্বত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ময়দুল ইছলাম, ডিমৌ আৰক্ষী আয়ুক্ত হীৰেন কুমাৰ ডেকাসহ আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে অভিযান চলায় ।
এই অভিযানত বীৰেণ চেতিয়া ওৰফে ৰণ্টু অসম(৩৪) নামৰ এজন দুধৰ্ষ আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী ।
বীৰেণ চেতিয়াৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ৭ টা গ্ৰেণেড, এটা বটল গ্ৰেণেড, এটা ৯ এম এম বেৰেটা পিষ্টল, ১০ ৰাউণ্ড সজীৱ গুলী,নগদ ১৩,৫০০ টকা আৰু ম'বাইলসহ আপত্তিজনক নথিপত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আলফা (স্বাঃ)ৰ কেডাৰ বীৰেণ চেতিয়াৰ ঘৰ মৰাণ থানাৰ অন্তৰ্গত বেজপথাৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে । কূটাঘাতৰ পৰিকল্পনাৰে আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰগৰাকীয়ে পালেঙীত আশ্ৰয় লৈছিলহি বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাপৰি চেতিয়াই কয়, ‘‘আজি পুৱতি নিশা আমি পালেঙীৰ ধ্যান পথাৰত অভিযান চলাই আলফা(স্বা)ৰ কেডাৰ বীৰেণ চেতিয়া ওৰফে ৰণ্টু অসমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ৷ তেওঁৰ পৰা আমি এটা বটল গ্ৰেণেড, ৭ টা গ্ৰেণেড, ১০ জাঁই সজীৱ গুলী, এটা ৯ এম এম বেৰেটা পিস্তল, নগদ ১৩৫০০ টকা জব্দ কৰোঁ । তেওঁ এতিয়া আমি সোধা-পোছাৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ । তদন্তৰ পাছতহে আমি সবিশেষ জনাব পাৰিম । আমাৰ ওচৰত কূটাঘাতৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ তথ্য আছিল । গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আমি এই অভিযান চলাইছিলোঁ । সবিশেষ তদন্তৰ পাছতহে আমি জনাব পাৰিম ।’’
