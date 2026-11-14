বাংলাদেশী নাগৰিকক সৰবৰাহ আৰু আশ্ৰয় দিয়াৰ অভিযোগত গুৱাহাটীত চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ
ৰাজ্যৰ একাংশ হোটেল, হোমষ্টে এতিয়া যেন অবৈধ বাংলাদেশীৰ আশ্ৰয়স্থলীত আশ্ৰয় দিয়াৰ অভিযোগত এইবাৰ চাৰিজন লোককক গ্ৰেপ্তাৰ ৷
Published : November 14, 2026 at 6:43 PM IST
গুৱাহাটী : এইবাৰ অবৈধ বাংলাদেশী নহয়, অবৈধ বাংলাদেশীক অনা আৰু আশ্ৰয় দিয়াৰ অভিযোগত মহানগৰ আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখাই দুজন কেব চালক আৰু দুখন হোটেলৰ দুজন মেনেজাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । মহানগৰ আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখাই চলোৱা অভিযানত বাংলাদেশী নাগৰিকক অবৈধভাৱে সৰবৰাহ আৰু আশ্ৰয় দিয়াৰ অভিযোগত এই চাৰিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।
গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত দুজন কেব চালক আৰু দুজন হোটেলৰ মেনেজাৰ আছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি অধিক ধন উপাৰ্জনৰ লোভত কেব চালক কৰণ সোণোৱাল আৰু বিপুল চেতিয়াই মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা বাংলাদেশী নাগৰিকক গুৱাহাটীলৈ কঢ়িয়াই আনিছিল ।
আনহাতে বাংলাদেশী নাগৰিকক হোটেলত আশ্ৰয় দিয়াৰ অভিযোগত সঞ্জীৱ হাজৰিকা আৰু লাচিত গগৈ নামৰ দুজন হোটেল মেনেজাৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । খানাপাৰাৰ ‘হোটেল মেঘালয়’ত বাংলাদেশী নাগৰিকক আশ্ৰয় দিয়া হৈছিল বুলি উত্থাপিত অভিযোগৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগতে হোটেলখনৰ মেনেজাৰ দুজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, যোৱা ১৮ অক্টোবৰত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ১৩ জন বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰিছিল । তেওঁলোকক জেৰা কৰাৰ পিছতে বাংলাদেশী নাগৰিকৰ সৰবৰাহ আৰু আশ্ৰয় প্ৰদানৰ সৈতে জড়িত এই তথ্যসমূহ পোহৰলৈ অহা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ধনৰ বিনিময়ত কেনেদৰে একাংশ লোকে বাংলাদেশী নাগৰিকক সীমান্তৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সৰবৰাহ কৰি বিভিন্ন স্থানত আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছিল । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে । তদন্তত আৰু বহু নতুন তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
উল্লেখ্য যে, বিগত সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যখনত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা বহু সংখ্যক বাংলাদেশী নাগৰিকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।