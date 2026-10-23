১৯.৬ কোটিৰ য়াবা টেবলেটসহ আৰক্ষীৰ জালত এজন

১৯.৬ কোটিৰ য়াবা টেবলেটসহ আৰক্ষীৰ জালত এজন
কাছাৰ আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে এক অভিযান চলাই প্ৰায় ৭৮,৪০০ টা য়াবা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
Published : October 23, 2026 at 10:54 AM IST
গুৱাহাটী: নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে অসম আৰক্ষীয়ে ৷ নিচামুক্ত ভাৰত তথা নিচামুক্ত অসমৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে শেনচকু ৰাখি আহিছে ড্ৰাগছৰ প্ৰচলনৰ ওপৰত ৷ লগতে প্ৰায় প্ৰতিদিনেই জব্দ কৰিছে বুজন পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী ৷
কাছাৰ আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে এক অভিযান চলাই প্ৰায় ৭৮,৪০০ টা য়াবা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ১৯.৬ কোটি টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ইয়াৰ লগতে আটক কৰা হৈছে এজন লোকক ।
Mission impossible? Not in Assam! 😎 Changing the vehicle at the border didn’t change the ending. @cacharpolice seized 78,400 suspected Yaba tablets worth ₹19.6 cr, with one person apprehended. @assampolice making sure the bad guys don’t get a sequel. #AssamAgainstDrugs #NashaMuktBharat— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 22, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এই সন্দৰ্ভত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে- ‘‘মিছন অসম্ভৱ ? অসমত নহয় ! সীমান্তত বাহন সলনি কৰিলেই শেষটো সলনি নহয় ৷ কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ১৯.৬ কোটি টকা মূল্যৰ ৭৮,৪০০ টা য়াবা টেবলেট জব্দ কৰাৰ লগতে এজনক আটক কৰিছে । অসম আৰক্ষীয়ে বেয়া মানুহে যাতে কোনো সুৰুঙা নাপায় সেয়া নিশ্চিত কৰি আহিছে ।’’
উল্লেখ্য যে কাছাৰ যিহেতু অসমৰ সীমামূৰীয়া জিলা, সেয়ে বিদেশৰ পৰা কাছাৰ সীমান্তৰে এই সৰবৰাহ কৰা দেখা যায় ৷ ম্যানমাৰৰ পৰা মণিপুৰ আৰু মিজোৰাম হৈ অসমলৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হোৱা বুলি দীৰ্ঘদিন ধৰি অভিযোগ উঠি আহিছে ৷ কাছাৰৰ লগতে শ্ৰীভূমি জিলাতো আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বিগত সময়ছোৱাত ব্যাপক সফলতা লাভ কৰা দেখা গৈছে ৷
অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বেহা পুলিয়ে-পোখাই উভালি পেলাবলৈ কাম কৰি গৈছে যদিও একাংশই আৰক্ষীৰ চকুত ধুলি দি বিভিন্ন কৌশলেৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি অহা দেখা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: ১০ কোটি টকা মূল্যৰ নিচাজাতীয় টেবলেটসহ আমিনগাঁৱত এজনক আটক