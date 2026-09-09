ETV Bharat / state

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধংদেহী স্থিতি অসম আৰক্ষীৰ: গোলাঘাট-মাজুলীত বৃহৎ অভিযান

গোলাঘাট-মাজুলীত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযান । আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক বহুকেইগৰাকী ড্ৰাগছ আসক্ত-সৰবৰাহকাৰী । গোলাঘাট আৰক্ষী থানাৰ পৰা আদালতলৈ ৰাজহুৱাভাৱে খোজকঢ়াই নিলে আৰক্ষীয়ে ।

Assam police anti drugs drive
ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাট-মাজুলীত আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2026 at 1:28 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ড্ৰাগছ- যুৱপ্ৰজন্মক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিয়া এইবিধ বৰবিহৰ শিপাই এতিয়া ছানি ধৰিছে সমগ্ৰ অসম । ক্ষণিকৰ নিচা উপভোগত অকালতে মৰহি গৈছে বহু যুৱ প্ৰতিভা । ধ্বংস হৈ গৈছে একোখন ঘৰ । ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসত বৃদ্ধি পাইছে অসামাজিক তথা অপৰাধমূলক কাৰ্য ।

আনহাতে, অৰ্থনীতিতো পৰিছে বিৰূপ প্ৰভাৱ । বহিঃৰাজ্য-বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৰা শিপাই থকা এই বৰবিহৰ জালখনত ক'ব নোৱৰাকৈয়ে বহু যুৱক-যুৱতীয়ে মেৰ খাই পৰিছে । লগতে ইয়াৰ কুপ্ৰভাৱৰ শৃংখল ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা পৰিয়াল, সমাজলৈ ব্যাপ্ত হৈছে । ড্ৰাগছ নামৰ এই বৰবিহৰ বিশাল নেটৱৰ্কে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ সমাজ, সংস্কৃতি আৰু অৰ্থনীতিলৈ ।

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাট-মাজুলীত আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান (ETV Bharat Assam)

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ শূন্য সহনশীলতা নীতি

ইয়াৰ মাজতে অসম চৰকাৰে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰিছে শূন্য সহনশীলতাৰ নীতি । ড্ৰাগছৰ দৰে নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্যৰ ব্যৱহাৰ, সৰবৰাহ আৰু ব্যৱসায়ৰ নেটৱৰ্ক পুলিয়ে-পোখাই উভালি পেলাবৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত বহু ব্যক্ত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে । আনকি আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত মৃত্যুও হৈছে । সমান্তৰালভাৱে ড্ৰাগছ আসক্তৰ বিৰুদ্ধেও আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে । কিন্তু তাৰ মাজতো ড্ৰাগছৰ বেহা আৰু ব্যৱহাৰ এতিয়াও কমা নাই । যাৰ বাবে আৰক্ষী অধিক তৎপৰ আৰু কঠোৰ হৈ পৰিছে ।

ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ

আনহাতে, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰতৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । দেশক মাওবাদীৰ কৱলৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ বাবে যি কঠোৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল, তেনেদৰে ড্ৰাগছৰ কৱলৰ পৰাও দেশক মুক্ত কৰাৰ অংগীকাৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন পন্থা ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ দৃষ্টিভংগী

সমান্তৰালভাৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ৰাজ্যখনক ড্ৰাগছৰ দৰে ভয়ানক ব্যাধিৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীক বিশেষ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে । ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অধিক তীব্ৰতৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । লগে লগে অসম আৰক্ষীও জঁপিয়াই পৰিছে ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী, সৰবৰাহকাৰী আৰু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে । ইয়াৰে অংশ হিচাপে শেহতীয়া কেইটামান দিনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বিশাল পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় পদাৰ্থ । লগতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বহু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী-ব্যৱসায়ী ।

এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে মঙলবাৰে গোলাঘাট আৰু মাজুলীত চলে বৃহৎ অভিযান । এই অভিযানত অৰ্ধশতাধিক ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী তথা সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ।

Assam police anti drugs drive
গোলাঘাটত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰায় ডেৰকুৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী (ETV Bharat Assam)

গোলাঘাট আৰু মাজুলীত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ বিশাল অভিযান

গোলাঘাট : এইবাৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এক্সন মুডত গোলাঘাট আৰক্ষী ৷ ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত ৩০ জনকৈ লোকক আটক কৰি খোজকঢ়াই আদালতলৈ নিয়ে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে ৷

মঙলবাৰে নিশা গোলাঘাট নগৰৰ কেইবাটাও স্থানৰ পৰা নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত লোকসকলক আটক কৰি আৰু কোন কোন এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই বিষয়ে সোধা-পোছা কৰে ৷ এই ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত লোকসকলক সোধা-পোছা কৰি আৰু বহুতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰে ৷

গোলাঘাট জিলাখনত মাৰাত্মক ড্ৰাগছে ভয়াৱহ ৰূপ লোৱাত একেদিনাই ৩০ জন ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক আটক কৰি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে একপ্ৰকাৰ জেহাদ ঘোষণা গোলাঘাট আৰক্ষীৰ ৷ মুঠতে ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত সকলো ব্যক্তিয়েই যে শীঘ্ৰেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিব সেয়া একপ্ৰকাৰ স্পষ্ট ৷

আনহাতে, ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত ৩০ জন লোকক গোলাঘাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা আদালতলৈ খোজকঢ়াই নি আৰক্ষীয়ে সকলোকে এক বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে ৷

Assam police anti drugs drive
গোলাঘাটত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰায় ডেৰকুৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী (ETV Bharat Assam)

আৰক্ষীয়ে কি কয়

এই সম্পৰ্কে গোলাঘাট জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বিভাস দাসে কয়, "সোমবাৰে নিশা গোলাঘাট নগৰত আমি এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অভিযান চলাই ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত ৩০ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কৰাৰ লগতে কিছুমান আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । অনাগত দিনত আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত থাকিব । গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৩০ জন লোক ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত আৰু আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছোঁ । গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৩০ জনৰ ভিতৰত কিছুমান ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক আছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰি আহিছিল । ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত থাকিব ।"

মাজুলীত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছবিৰোধী অভিযান: হেৰ'ইনসহ ৩ যুৱক গ্ৰেপ্তাৰ

মাজুলী : সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মাজুলীতো অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছবিৰোধী বিশেষ অভিযান । এইবাৰ নামনি মাজুলীৰ নিৰ্মাণৰত চেলেক-ধুনাগুৰি দলঙত মাজুলী আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই ঘটনাৰ লগত জড়িত তিনিজন যুৱককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

Assam police anti drugs drive
গোলাঘাটত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰায় ডেৰকুৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী (ETV Bharat Assam)

মাজুলীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজশ্ৰী ধনদিয়াৰ প্ৰত্যক্ষ নেতৃত্বত চলোৱা এই অভিযানত পাঁচটাকৈ হেৰ'ইনভৰ্তি কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ হয় । আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা ১.২ গ্ৰাম ওজনৰ এই হেৰ'ইনখিনিৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য প্ৰায় ২৬ হাজাৰ টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তকেইজন হৈছে, মূল অভিযুক্ত ৰাজ দেউৰী, জিণ্টু দলে আৰু ভাগ্যশ্বৰ দলে ।

আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তিনিওকে জেৰা চলাই এই চক্ৰটোৰ সৈতে আন কোনো লোক জড়িত আছে নেকি তাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :উত্তৰ পূবৰ ড্ৰাগ কাৰ্টেল: অভিযানত এইবাৰ অসমৰ এন্টি নাৰ্ক'টিছ টাস্ক ফ'ৰ্চ
লগতে পঢ়ক :২০২১ চনৰ পৰা অসমত ৩,২৫৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ, ২৬,৫০০ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

TAGGED:

গোলাঘাটত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান
মাজুলীত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান
অসম আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছবিৰোধী অভিযান
ড্ৰাগছ সেৱন
ASSAM POLICE ANTI DRUGS DRIVE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.