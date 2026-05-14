১২ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক অসমত প্ৰৱেশত বাধা; ওভতাই পঠিয়ালে অসম আৰক্ষী-বিএছএফে

১২ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক অসমত প্ৰৱেশত বাধা; ওভতাই পঠিয়ালে অসম আৰক্ষী-বিএছএফে
অনুপ্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে শূন্য সহনশীলতা নীতি অৱলম্বন কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰি আহিছে ।
Published : May 14, 2026 at 9:07 PM IST
গুৱাহাটী : অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী আৰু সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ যুটীয়া অভিযানত বৃহৎ সফলতা । অসম-বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্ৰম কৰি অসমত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰা এটা অনুপ্ৰৱেশকাৰী দলক বাধা প্ৰদান অসম আৰক্ষী আৰু বিএছএফৰ দলৰ । লগতে ১২ জনীয়া দলটোক নিজ দেশলৈ ঘূৰাই পঠায় যুটীয়া অভিযানকাৰী দলটোৱে । দলটোত মহিলা আৰু শিশুও আছিল । এই কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "আজি অসম আৰক্ষী আৰু বিএছএফৰ যুটীয়া অভিযানত ১২ জন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক অসমত প্ৰৱেশৰ সময়ত নিজৰ ভূমিলৈ ওভতাই পঠিওৱা হয় । আমাৰ চৰকাৰে পূৰ্বৰে পৰা কৈ আহিছোঁ যে অসমৰ ভূমি, সংস্কৃতি আৰু জনগাঁথনি সুৰক্ষিত ৰখাত সদায়েই দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । এতিয়াৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশ আৰু বেআইনী বলপূৰ্বক জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তনৰ যিকোনো অপচেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে চলিব আমাৰ কঠোৰতম অভিযান । অসমত অনুপ্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নীতি একেবাৰে স্পষ্ট- 'শূন্য সহনশীলতা' ।”
উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বৰে পৰা কৈ আহিছে যে অনুপ্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে শূন্য সহনশীলতা নীতি অৱলম্বন কৰিব । ইয়াৰে অংশ হিচাপে বিগত সময়ছোৱাত বহুকেইটা অনুপ্ৰৱেশকাৰীক অসমৰ ভূমিত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে নিজ দেশলৈ আৰক্ষী তথা বিএছএফৰ জোৱানসকলে ওভতাই পঠিয়াইছে ।
আনহাতে, দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰথমখন কেবিনেটতো এই সন্দৰ্ভত কঠোৰ দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰা হৈছে । কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে অসমৰ জনগাঁথনি সলনি কৰা যিকোনো কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।