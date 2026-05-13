ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল’ব অসমে: মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰদূতৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক

ভাৰত-আমেৰিকাৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত অসমে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ শপত গ্ৰহণৰ পাছতেই মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰদূতৰ সৈতে বৈঠক ৷

CM HIMANTA MEETING WITH US ENVOY
মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰদূতৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক (X handle @CMOfficeAssam)
By ANI

Published : May 13, 2026 at 7:30 AM IST

গুৱাহাটী: অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে ভাৰতত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ’ গ’ৰক সাক্ষাৎ কৰি ভাৰত-আমেৰিকাৰ অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে কেনেদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে সেই বিষয়ে আলোকপাত কৰে । সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত এনডিএই ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত ড৹ শৰ্মাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ৰাজ্যখনৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ সময়তে গুৱাহাটীত দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

X ত এটা পোষ্টত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, ‘‘আজি সন্ধিয়া আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ’ গ’ৰৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হওঁ । ভাৰত আৰু আমেৰিকাই আমাৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ লগে লগে অসমে এই বিশেষ অংশীদাৰিত্বত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।’’

এইক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূতদূতে গ’ৰেও ইতিবাচক ভাৱ প্ৰকাশ কৰে, তেওঁ আগন্তুক সম্ভাৱনাক লৈ আশা প্ৰকাশ কৰে । এক্সত এটা পোষ্টত গ’ৰে লিখে, ‘‘আজি আপোনালোকৰ লগত যোগদান কৰিবলৈ পোৱাটো এক সন্মান! আপোনাৰ আতিথ্যৰ বাবে ধন্যবাদ @himantabiswa, আগলৈ অধিক সম্ভাৱনা আছে!’’

ইয়াৰ পূৰ্বে এক্সৰ এটা পোষ্টত ৰাষ্ট্ৰদূত গ’ৰে আমেৰিকা আৰু অসমৰ মাজত বাণিজ্যিক সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ পোষ্টটোত এক্সত গ’ৰে লিখে, ‘‘আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গুৱাহাটীলৈ আমন্ত্ৰণ পোৱাৰ বাবে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ । আমেৰিকা আৰু অসমৰ বহু বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক আছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আমি আমাৰ দুয়োখন দেশৰ বাবে আৰু বহুতো সফল পৰ্যায় চিনাক্ত কৰিম !"

মঙলবাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, বিজেপিৰ সভাপতি নীতিন নবীন, কেন্দ্ৰীয় জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী, এনডিএ শাসিত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীও উপস্থিত থাকে ।

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ত এনডিএৰ প্ৰদৰ্শন নিৰ্বাচনী আধিপত্যৰ অভিলেখতকৈ কম নাছিল । মুঠ ১২৬খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে ৮২খন আসন লাভ কৰে । এনডিএৰ মিত্ৰদল অগপ আৰু বিপিএফে ১০ খনকৈ আসন লাভ কৰে ৷ এনডিএৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা ১০২ খন ৷

উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ সমষ্টিটোক এক অক্ষত দুৰ্গলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি তুলিছে ৷ ষষ্ঠবাৰৰ বাবে তেওঁ জালুকবাৰীৰ পৰা নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে জয়ী হৈ আহিছে ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰায় ৮০ হাজাৰৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে ড৹ শৰ্মাই । বিজয় ভাষণত তেওঁ বিগত দশকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমৰ্থনে ‘ডবল ইঞ্জিন’ চৰকাৰৰ বিকাশত ইন্ধন যোগোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ।

