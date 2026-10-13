ETV Bharat / state

২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে মুকলি হ’ল পবিতৰা অভয়াৰণ্য

অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণৰ ভূমি পবিতৰা অভয়াৰণ্য পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰিলে বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মাই। পৰ্যটকক স্বাগতম জনালে নৱ-নিৰ্বাচিত সাংসদে।

Assam Pobitora Wildlife Sanctuary has reopened to tourists for the 2026-27 tourism season
পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ’ল পবিতৰা অভয়াণ্য (@jayanta_malla X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 13, 2026 at 2:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : মৰিগাঁও জিলাত অৱস্থিত পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু পবিতৰা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ২০২৬-২৭ পৰ্যটনবৰ্ষৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ল । মঙলবাৰে পুৱাই ৰাজ্যৰ বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই পবিতৰা অভয়াৰণ্য পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰে । বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য মুকলি অনুষ্ঠানত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মাও উপস্থিত থাকে ।

মঙলবাৰৰ পৰা জীপ চাফাৰী আৰু নৱেম্বৰৰ পৰা হাতী চাফাৰী পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ’ব বুলিও মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই উল্লেখ কৰে । বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ অধিক পৰ্যটকৰ আগমন হ’ব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ৷

২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে মুকলি হ’ল পবিতৰা অভয়াৰণ্য (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰী বৰুৱাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, “পবিতৰা অভয়াৰণ্য পৰ্যটকৰ বাবে যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে । পবিতৰাক আমি আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম । স্থানীয় লোকসকলো যথেষ্ট আগ্ৰহী । অভয়াৰণ্যৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ সৈতে স্থানীয় লোকৰ জীৱিকাও জড়িত হৈ আছে । সেয়ে স্থানীয় লোকসকলেও বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ।”

পবিতৰা অভয়াৰণ্য মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মাই পবিতৰা অভয়াৰণ্যলৈ পৰ্যটকক স্বাগতম জনাই কয়, “বিগত বৰ্ষত পবিতৰা অভয়াৰণ্যলৈ প্ৰায় ৩৫ হাজাৰ পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছিল । ইয়াৰে ৫ শৰো অধিক বিদেশী পৰ্যটক আছিল । এইবাৰো পৰ্যটকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এইবাৰ স্থানীয় নিবনুৱা যুৱকসকল ওলাই আহিছে ৷ ফলত জীপৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । পবিতৰা অভয়াৰণ্যলৈ পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় নিবনুৱাৰ সংস্থাপনৰ বাট মুকলি হ’বলৈ ধৰিছে । পৰ্যটকৰ সমান্তৰালকৈ স্থানীয় নিবনুৱাৰ সংস্থাপনৰ দিশটোক আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ।”

উল্লখ্য যে, ১৯৭১ চনত পবিতৰাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল । ১৯৮৭ চনত ইয়াক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় আৰু ১৯৯৮ চনত চূড়ান্ত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি সম্পূৰ্ণ ৰূপ দিয়া হয় । বৰ্তমান ইয়াৰ মুঠ মাটিকালি প্ৰায় ৩৮.৮ বৰ্গ কিলোমিটাৰ । ইয়াৰে প্ৰায় ১৬ বৰ্গ কিঃমিঃ অঞ্চল গঁড়ৰ মূল বাসস্থান হিচাপে পৰিগণিত ।

Assam Pobitora Wildlife Sanctuary has reopened to tourists for the 2026-27 tourism season
পবিতৰা অভয়াৰণ্য (ETV Bharat Assam)

এশিঙীয়া গঁড় :

পবিতৰা অভয়াৰণ্য, বিশ্ব বিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণস্থল হৈ পৰিছে । অভয়াৰণ্যখনত এশিঙিয়া গঁড়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে পৰ্যটকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে ।

Assam Pobitora Wildlife Sanctuary has reopened to tourists for the 2026-27 tourism season
পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ’ল পবিতৰা অভয়াৰণ্য (ETV Bharat Assam)

পবিতৰা বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল বিষয়া আলেখ চাক্সেনাই জনোৱা মতে, ২০২২ চনৰ গণনা অনুসৰি পবিতৰা অভয়াৰণ্যত এশিঙীয়া গঁড়ৰ সংখ্যা ১০৭ টা । ইয়াৰে প্ৰায় ৩০ টা মতা, ৫০ টা মাইকী আৰু ২৭ টা পোৱালি গঁড় । ঘনত্ব প্ৰায় ৬-৭ টা প্ৰতি বৰ্গ কিঃমিঃ । ২০১৬ চনৰ পৰা এই পৰ্যন্ত পবিতৰা অভয়াৰণ্যত গঁড় চিকাৰৰ শূন্য হৈ আছে ।

চৰাই :

পবিতৰা অভয়াৰণ্যত প্ৰায় ২০০-৩৮৫ প্ৰজাতিৰ চৰাই আছে । শীতকালত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ সংখ্যা ১১,০০০ ৰো অধিক হয় (প্ৰায় ৮০% পৰিভ্ৰমী)। জলাশয় আৰু ঘাঁহনিত বহুতো জলচৰ চৰাইৰ আগমন ঘটে । এই তথ্য বন বিভাগৰ ৷

Assam Pobitora Wildlife Sanctuary has reopened to tourists for the 2026-27 tourism season
পবিতৰা অভয়াৰণ্যত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই আছে (ETV Bharat Assam)

বিগত বৰ্ষৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যা :

পবিতৰা বণ্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল বিষয়া আলেখ চাক্সেনাই ই টিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, ২০২৪-২৫ বৰ্ষত মুঠ পৰ্যটকৰ সংখ্যা হৈছে ৩৪,৪৩৭ । ইয়াৰে ভাৰতীয় পৰ্যটকৰ সংখ্যা ৩৩,৮০০ আৰু বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা হৈছে ৬৩৭ গৰাকী ।

Assam Pobitora Wildlife Sanctuary has reopened to tourists for the 2026-27 tourism season
২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যা (ETV Bharat Assam)

একেদৰে ২০২৫-২৬ বৰ্ষত মুঠ পৰ্যটকৰ সংখ্যা হৈছে ৩৫,৩৭১ গৰাকী । ইয়াৰে ৩৪,৬৯৫ গৰাকী ভাৰতীয় পৰ্যটকৰ বিপৰীতে ৬৭৬ গৰাকী বিদেশী পৰ্যটক আছিল ৷

Assam Pobitora Wildlife Sanctuary has reopened to tourists for the 2026-27 tourism season
২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যা (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান অভয়াৰণ্যখনত ১০৭ টা এশিঙীয়া গঁড় থকাৰ উপৰিও বহুকেইটা বনৰীয়া ম’হ, হৰিণা, বনগাহৰি আদি আছে, যি পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আহিছে ৷

লগতে পঢ়ক : ২০২৬-২৭ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে মুকলি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান

লগতে পঢ়ক : সেৱা সেতু পৰ্টেল মুকলি; অনলাইনৰ জৰিয়তে পৰ্যটকে হোমষ্টে, ৰিজৰ্ট, হোটেল বুকিং

TAGGED:

২০২৬ ২৭ পৰ্যটন বৰ্ষ
বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য
পবিতৰা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য
পবিতৰাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল
POBITORA SANCTUARY REOPENED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.