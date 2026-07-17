ETV Bharat / state

শক্তি খণ্ডত ৭৭,৩৫৩ কোটিৰো অধিক ব্যয়ৰ পৰিকল্পনা, আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ দিশে অসম

৮,৪৫৭ মেগাৱাট শক্তি উৎপাদনৰ বাবে জল, সৌৰ, তাপ আৰু শক্তি সংৰক্ষণ প্ৰকল্পত ৭৭,৩৫৩ কোটি টকাতকৈ অধিক বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে ৷

ASSAM ENERGY PLANS
শক্তি খণ্ডত ৭৭,৩৫৩ কোটিৰো অধিক ব্যয়ৰ পৰিকল্পনা (X handle @himantabiswa)
author img

By ANI

Published : July 17, 2026 at 2:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যত শক্তিৰ নাটনি জোৰা মাৰিবলৈ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে অসম চৰকাৰে ৷ ৮,৪৫৭ মেগাৱাট শক্তি উৎপাদনৰ বাবে জল, সৌৰ, তাপ আৰু শক্তি সংৰক্ষণ প্ৰকল্পত ৭৭,৩৫৩ কোটি টকাতকৈ অধিক বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে ৷ ৰাজ্যখনৰ শক্তি খণ্ডৰ ইতিহাসত এয়া সৰ্ববৃহৎ বিনিয়োগ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যখনে বৰ্তমানৰ ৪৫০ মেগাৱাটৰ পৰা ৮৪৫৭ মেগাৱাটলৈ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে । এক্সত এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আজিৰ অসমে ডাঙৰ সপোন দেখে । শক্তি খণ্ডত ৭৭,০০০+ কোটি টকাৰ বিনিয়োগে অনাগত দিনত ৮,০০০ মেগাৱাটতকৈ অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি এখন বিকশিত অসমৰ যাত্ৰাক শক্তি প্ৰদান কৰিব ।’’

ফেচবুকত একেধনৰণ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, ‘‘৪৫০ মেগাৱাটৰ পৰা ৮,৪৫৭ মেগাৱাটলৈ— অসমৰ শক্তিশালী ভৱিষ্যতৰ এক সাহসী সংকল্প । এসময়ত সীমিত বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল অসমে এতিয়া নিজৰ শক্তিৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে । আমাৰ দৰে এখন ৰাজ্যৰ বাবে এই লক্ষ্য সঁচাকৈয়ে দুঃসাহসিক । কিন্তু আজিৰ অসমে দেখুৱাইছে— সাহসী সপোনক বাস্তৱলৈ ৰূপ দিয়াটোৱেই নতুন অসমৰ পৰিচয় । নিশ্চিতকৈ এয়া উন্নয়ন, উদ্যোগ, নিয়োগ আৰু ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে অধিক উজ্জ্বল কাহিনী ।’’

ৰাজ্যৰ বাজেট দাখিল কৰি অসমৰ বিত্তমন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কয় যে জল, সৌৰ, তাপ আৰু শক্তি সংৰক্ষণ প্রকল্পসমূহৰ ভিতৰত ৭৭,৩৫৩ কোটিতকৈ অধিক বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনাৰে ৰাজ্যৰ শক্তি খণ্ডই এক পৰিৱর্তনমূলক পর্যায়ত প্রৱেশ কৰিছে ৷

‘‘অসমৰ শক্তি খণ্ডই পৰিৱৰ্তনশীল পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিছে, জল, সৌৰ, তাপ আৰু শক্তি সংৰক্ষণ প্ৰকল্পৰ মাজেৰে ৭৭,৩৫৩ কোটি টকাৰো অধিক বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা-ৰাজ্যৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ এনে বিনিয়োগ পাইপলাইন । এই অভিলাষী কাৰ্যসূচী ৰাজ্যৰ নিজা সম্পদ, কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতা কৰা আঁচনি, বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্প আৰু ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্বৰ সংমিশ্ৰণৰ জৰিয়তে বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা হ’ব ।’’

‘‘অৰুণাচল প্ৰদেশে নিজৰ বিশাল জলবিদ্যুৎ সম্ভাৱনাক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । অসমতো সেউজ শক্তিৰে সমৃদ্ধিশালী, আৰু আমি এই সম্ভাৱনাক সম্পূৰ্ণৰূপে উপলব্ধি কৰিবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ । অসমক শক্তি উদ্বৃত্ত ৰাজ্য আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ সেউজ শক্তি কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । আমাৰ চৰকাৰে বৃহৎ পৰিসৰৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ সংহতি আৰু বহনক্ষম ঔদ্যোগিক বৃদ্ধি নিশ্চিত কৰাৰ বাবে পাম্প কৰা সংৰক্ষণ শক্তি (পিএছপি) প্ৰকল্পকো সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিছে । ৰাজ্যখনত ৪,৯০০ মেগাৱাটৰ মুঠ ক্ষমতা আৰু আনুমানিক ব্যক্তিগত বিনিয়োগ প্ৰায় ২৭,১০০ কোটি টকাৰে চাৰিটা পি এছ পি প্ৰকল্পত অনুমোদন জনোৱা হৈছে ।’’ বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এইদৰে কয় ।

তেওঁ লগতে কয় যে ১২০ মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন নামনি কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই ট্ৰাইল কমিচনিং পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰি ইতিমধ্যে প্ৰায় ৫৫ মেগাৱাট বিদ্যুৎ গ্ৰীডলৈ যোগান ধৰিছে । ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণৰূপে আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘বিলাসীপাৰাত আনুমানিক ৪,০০০ কোটি টকা বিনিয়োগৰ সৈতে প্ৰস্তাৱিত ৩,২০০ মেগাৱাট তাপ শক্তি কেন্দ্ৰ তথা পৰিকল্পনা আৰু ৰূপায়ণৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ অধীনত প্ৰস্তাৱিত মুঠ ১৩৭.২ মেগাৱাটৰ ১১টা নতুন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰু আনুমানিক ২,৬১৭ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ জৰিয়তে অসমে ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘অহা পাঁচ বছৰত আমি ১৫,০০০ চাৰ্কিট কিলোমিটাৰ ট্ৰেন্সমিছন আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউচন লাইন, ১২০টা নতুন চাবষ্টেচন আৰু ২০,০০০ হাই-ভল্টেজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ সংযোজনৰ জৰিয়তে অসমৰ শক্তি নেটৱৰ্ক শক্তিশালী কৰিম ।’’

লগতে পঢ়ক: ফিফা বিশ্বকাপৰ পৰা কামাখ্যা কৰিডৰলৈ...মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফেচবুক লাইভত কি কি ক’লে ?

TAGGED:

শক্তি উৎপাদন
অসম চৰকাৰ
অসম বাজেট ২০২৬
ASSAM POWER PROJECTS
ASSAM ENERGY PLANS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.