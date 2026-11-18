প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ পৰা 'জুবিন গ্ৰীণছ' স্থাপনলৈ; আবেগ আৰু শ্ৰদ্ধাৰে ৰাজ্যজুৰি পালিত হিয়াৰ আমঠুৰ ওপজাদিন
জুবিন গাৰ্গবিহীন ওপজাদিন উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি আবেগিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । তেওঁৰ সৃষ্টিৰেই জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
Published : November 18, 2026 at 11:13 PM IST
নিউজ ডেস্ক: এতিয়া আৰু সেই হেঁপাহ নাই, তেওঁক চুই চোৱাৰ, ওপজাদিনত তেওঁক শুভেচ্ছা জনাই তেওঁৰ সন্মুখত 'জয় জুবিন দা' বুলি এটা চিঞৰ মৰাৰ সময়ো এতিয়া অতীত । কিন্তু চিৰ তৰুণ জুবিন গাৰ্গ জানো অতীত হ'ব পাৰে ? কায়িকভাৱে নোহোৱা হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যবাসীয় প্ৰাণৰ শিল্পী, হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয়টো ওপজাদিন পালন কৰিছে । সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিক জীয়াই ৰখাৰ বাবে, তেওঁক উজ্জীৱিত কৰি ৰখাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰা হ'ল ।
বৰপেটাত ঈশ্বৰপুত্ৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি
জুবিন গাৰ্গবিহীন জুবিন গাৰ্গৰ ওপজা দিনটোতে বৰপেটাত হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হয় । বৰপেইটা ফেচবুক ফ'ৰামৰ উদ্যোগত নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ পাৰ্কৰ জুবিন প্ৰাংগনত বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুণীন্দ্ৰ নাথ দাসে সংগীত জগতৰ প্ৰাণস্পন্দন, অনুৰাগীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে ।
বৰপেটাৰ ইন্দ্ৰপূৰী ছবিগৃহৰ সন্মুখৰ জুবিন প্ৰাংগনত স্থাপন কৰা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানত বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাস, বোলছবি নিৰ্মাতা কুষাণ চৌধুৰী, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী কবীন্দ্ৰ নাথ দাস, সমাজকৰ্মী অনিল দাসকে ধৰি কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
কলিয়াবৰত প্ৰাণৰ শিল্পীৰ স্মৰণত বিশেষ ঘোষণা
অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ওপজা দিন অৰ্থাৎ 'জাতীয় স্বাভিমান দিৱস'ৰ পবিত্ৰ উপলক্ষে কলিয়াবৰত এক আৱেগিক আৰু ঐতিহাসিক ঘোষণা কৰা হয় । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে কলিয়াবৰত গঢ়ি তোলা হ’ব এক বিশেষ স্মৃতিস্থান— ‘জুবিন গ্ৰীণছ’ । এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কলিয়াবৰৰ বিধায়ক কেশৱ মহন্তই এই সন্দৰ্ভত নিজৰ মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰি কয়, "এই বিশেষ স্থানক স্মৰণীয় কৰি তুলিবলৈ আৰু ইয়াৰ মাজতে ৰাইজে যাতে জুবিন গাৰ্গক বিচাৰি পায়, তাৰ বাবে এক সুন্দৰ আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"
বিধায়কগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, এই প্ৰকল্পটোৰ বাবে বৰ্তমান ১ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী দিনত ৰাইজৰ সহযোগিতাত ইয়াক অধিক সম্প্ৰসাৰিত কৰা হ’ব । কলিয়াবৰৰ সমূহ অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান, দল-সংগঠন আৰু সচেতন ৰাইজৰ একত্ৰিত প্ৰয়াসত এই ‘জুবিন গ্ৰীণছ’ সদায় সেউজীয়া আৰু সজীৱ হৈ থাকিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
প্ৰাতঃস্মৰণৰে ওপজাদিনৰ ওলগ জনালে মঙলদৈত
মঙলদৈ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া ফ'ৰামৰ উদ্যোগত আৰু মঙলদৈবাসী ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ওপজাদিনটো পালন কৰা হয় । জন্মদিনৰ পুৱাতে প্ৰভাত ফেৰীৰ জৰিয়তে শিল্পীগৰাকীৰ কালজয়ী গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰি অসমৰ সংগীত জগতৰ এই মহান শিল্পীজনক স্মৰণ কৰা হয় । জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ সুৰেৰে পুৱাৰ পৰিৱেশ মুখৰিত হৈ পৰে ।
প্ৰভাত ফেৰীত অংশগ্ৰহণ কৰা অনুৰাগীসকলে গীতৰ মাজেৰে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা গভীৰ ভালপোৱা, শ্ৰদ্ধা আৰু আবেগ প্ৰকাশ কৰে । অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে প্ৰভাত ফেৰী উদ্বোধন কৰে । প্ৰভাত ফেৰীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে কয়, "অসমীয়া জাতিটোক তেওঁ গীতেৰে যেনেদৰে এটা স্থান দি থৈ গৈছে, তেতিয়াই দেখা যায় বিভিন্ন ভাষাৰ যিবিলাক গীত-মাত অসমীয়া জাতিটোৱে আগুৱাই থৈ গৈছে সেইদৰে আমি অসমীয়া জাতিয়ে জুবিনক জীয়াই ৰাখিব ।’’
সত্ৰনগৰীত লুইতকণ্ঠৰ ওপজাদিন
সত্ৰনগৰী মাজুলীতো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ওপজাদিনটো পালন কৰা হয় । মাজুলী জুবিন গাৰ্গ অনুৰাগী মঞ্চ আৰু ৰাৱনাপাৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ উদ্যোগত ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাৱনাপাৰ পুখুৰীৰ পাৰত এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰা হয় । জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উপলক্ষে পুৱাই ১০টাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰে উদ্যোক্তাসকলে ।
ইয়াৰ পিছতে মাজুলীৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কণ্ঠশিল্পী আৰু নৃত্যশিল্পীসকলৰ পৰিৱেশনাৰে অনুষ্ঠিত হয় বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । অনুষ্ঠানত দক্ষিণপাট গৃহাশ্ৰমী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ স্বাধীন শিল্পীসত্তা, আধ্যাত্মিকতা আৰু মানৱদৰদী গুণৰাজিৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰাৰ লগতে ন্যায় বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।