উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি: থোৰতে জানি লওক কি আছে এই বিধেয়কত

উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি: থোৰতে জানি লওক কি আছে এই বিধেয়কত
অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশনৰ সোমবাৰে তৃতীয় দিনা সদনত উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি, অসম বিধেয়ক ২০২৬ খন উত্থাপন কৰা হয় ৷ এই বিধেয়কত কি আছে জানো আহক-
Published : May 25, 2026 at 3:45 PM IST
নিউজ ডেস্ক: সোমবাৰে অসম বিধানসভাত গৃহীত হয় উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি (Uniform Civil Code) ৷ বিৰোধীৰ একাংশ বিধায়কে এই বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিছিল যদিও চৰকাৰে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বিধেয়ক গৃহীত কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ মন্ত্রী অতুল বৰাই বিধানসভাত বিধেয়কখন উত্থাপন কৰে ।
উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি (Uniform Civil Code), অসম, ২০২৬ বিধেয়কখনে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তৰাধিকাৰ আৰু লিভ-ইন সম্পৰ্কৰ সন্দৰ্ভত সকলো বাসিন্দাৰ বাবে একক অসামৰিক আইনী কাঠামো স্থাপন কৰিছে । ইয়াত সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ বাবে অনুসূচিত জনজাতিসকলক স্পষ্টভাৱে বাদ দিয়া হৈছে, একে সময়তে নিৰপেক্ষ সমতা আৰু লিংগ ন্যায় নিশ্চিত কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰ্মভিত্তিক ব্যক্তিগত আইন সলনি কৰা হৈছে ।
STORY | Tabling of UCC Bill will ensure on-record discussion on its need: Himanta— Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2026
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Monday said the tabling of a Bill on the Uniform Civil Code (UCC) in the state assembly will lead to an on-record discussion on the need for such a law.… pic.twitter.com/KtVY6v4w5p
বিবাহৰ বিধানৰ অধীনত বিধেয়কখনে এগৰাকী পত্নী গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত মানক আইনী বয়স হিচাপে ল’ৰাৰ বয়স ন্যূনতম ২১ বছৰ আৰু ছোৱালীৰ বয়স ন্যূনতম ১৮ বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল এই আইনখনে বৈদিক বিবাহ, আহোমৰ চাকলং, সপ্তপদী, আশীৰ্বাদ, নিকাহ, পবিত্ৰ সংঘ, আনন্দ কাৰাজকে ধৰি যিকোনো প্ৰচলিত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বা ৰীতি-নীতিৰ জৰিয়তে বিবাহক গম্ভীৰ কৰি তুলিবলৈ অনুমতি দি সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰক ৰক্ষা কৰা দেখা গৈছে ।
প্ৰৱঞ্চনা ৰোধ কৰিবলৈ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া সকলো বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে । বিবাহৰ ৬০ দিনৰ ভিতৰত দম্পতীয়ে উপ-পঞ্জীয়কক বিবাহ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব । তদুপৰি, বিধেয়কখনে বিবাহ বিচ্ছেদৰ একেধৰণৰ ভিত্তি - যেনে নিষ্ঠুৰতা, পৰিত্যাগ বা পাৰস্পৰিক সন্মতিক সংহত কৰে আৰু পাঁচ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ শৈশৱ অৱস্থাত তত্ত্বাৱধানৰ দায়িত্ব সাধাৰণতে মাতৃৰ হাতত থকাটো নিশ্চিত কৰে ।
#WATCH | Guwahati, Assam | Assam Parliamentary Affairs Minister Atul Bora says, " i have tabled the ucc bill on behalf of the cm today in the house. the cm committed that if he comes to power again, the bill will be tabled in the first session and that has happened today." https://t.co/oYCDEOzzLC pic.twitter.com/yC1I19eLme— ANI (@ANI) May 25, 2026
উত্তৰাধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিধেয়কখনে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলৰ মাজত অ-উত্তাধিকাৰৰ বাবে একেধৰণৰ, লিংগ-সমতা পছন্দৰ ক্ৰমৰ সৃষ্টি কৰে ৷ যাৰ ফলত মৃতকৰ পত্নী, সন্তান আৰু পিতৃ-মাতৃক ন্যায্যভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । উইল উত্তৰাধিকাৰৰ বাবে সুস্থ মন থকা যিকোনো প্ৰাপ্তবয়স্কক লিখিত, সাক্ষী উইল কাৰ্যকৰী কৰাৰ আইনী অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হয় ।
আধুনিক পৰিয়ালৰ গতিশীলতাক সম্বোধন কৰি বিধেয়কখনে এমাহৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰি লিভ-ইন সম্পৰ্কৰ বাবে অগ্ৰণী নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । এই বিধেয়কে লিভ-ইন সম্পৰ্কত জন্ম হোৱা যিকোনো শিশুক সম্পূৰ্ণৰূপে বৈধ বুলি ঘোষণা কৰে আৰু লিভ-ইন সম্পৰ্কৰ অংশীদাৰক আদালতৰ জৰিয়তে আৰ্থিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দাবী কৰাৰ স্পষ্ট আইনী সুবিধা প্ৰদান কৰি দুৰ্বল ব্যক্তিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।
এই বিধেয়কখনে এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে ব্যক্তিগত সম্পৰ্কত শোষণ, প্ৰৱঞ্চনা আৰু অবৈধ কাৰ্যকলাপ সহ্য কৰা নহ’ব । প্ৰস্তাৱিত আইনখনৰ অধীনত বিবাহ আৰু বহুবিবাহৰ অধীনত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS),২০২৩ৰ ধাৰা ৮২ৰ অধীনত অভিযুক্তক সাত বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিহা হ’ব ।
বৈধ সন্মতি অবিহনে বাল্য বিবাহ আৰু বিবাহৰ বাবে বাল্য বিবাহ নিষেধাজ্ঞা আইন, ২০০৬ অনুসৰি দুবছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বা জৰিমনা অথবা দুয়োটা বিহা হ’ব । বলপূৰ্বক, জোৰ-জবৰদস্তি বা লুকুৱাই ৰখাৰ জৰিয়তে প্ৰৱঞ্চনামূলক বা প্ৰতাৰণামূলক বিবাহৰ বাবে জৰিমনাসহ সাত বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি বিহা হ’ব ।
বৈধ বিবাহ বিচ্ছেদৰ পদ্ধতি উলংঘা আৰু অবৈধ বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিলে তিনি বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড আৰু জৰিমনা বিহা হ’ব ৷ আনহাতে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা ব্যক্তিক পুনৰ বিবাহৰ পূৰ্বে অবৈধ চৰ্ত পূৰণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিলে তিনি বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু এক লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহা হ’ব । বৈধ ৰীতি-নীতিৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত নোহোৱা নিষিদ্ধ সম্পৰ্কৰে বিবাহ কৰিলে ছমাহ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড আৰু পঞ্চাশ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ’ব ।
তদুপৰি ৬০ দিনৰ ভিতৰত ইচ্ছাকৃতভাৱে বিবাহ বা বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন নকৰাৰ বাবে দহ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা বিহা হ’ব । পঞ্জীয়নৰ সময়ত জাল নথি দাখিল কৰিলে তিনিমাহ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বা পঁচিশ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা অথবা দুয়োটা বিহা হ’ব ।
একেদৰে এমাহৰ ভিতৰত লিভ-ইন সম্পৰ্ক পঞ্জীয়ন নকৰিলে তিনিমাহ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বা দহ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ’ব ৷ আনহাতে এনে ঘোষণাত বস্তুগত তথ্য লুকুৱাই ৰখা বা ভুৱা তথ্য প্ৰদান কৰিলে তিনি মাহৰ কাৰাদণ্ড আৰু পঁচিশ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ’ব ।
এই বিধানসমূহৰ লক্ষ্য হৈছে মহিলাসকলক সুৰক্ষা দিয়া, আইনী স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰা আৰু ৰাজ্যত সামাজিক জবাবদিহিতা শক্তিশালী কৰা । শেষত বিধেয়কখনে ৰাজ্যখনৰ বিধিগত স্থাপত্যক সুশৃংখলিত কৰাৰ বাবে ‘‘অসম বাধ্যতামূলক পঞ্জীয়ন মুছলমান বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ২০২৪’’ বাতিল কৰে ।
কিন্তু এই উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি বলবৎ কৰাৰ পূৰ্বে নিয়মানুসৰি অনুষ্ঠিত হোৱা যিকোনো বহুবিবাহক নিয়মীয়া আৰু আইনগতভাৱে সুৰক্ষিত কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ এটা অত্যাৱশ্যকীয় দফা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই সমগ্ৰ সংহিতাকৰণে সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতাৰ সৈতে আইনী একত্ৰিকৰণক সফলতাৰে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি অসমক এক অতি প্ৰগতিশীল আৰু সংহত ৰাজ্য হিচাপে স্থান দিছে ।
লগতে পঢ়ক: বিধানসভাত উত্থাপন উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি বিধেয়ক ২০২৬