উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি: থোৰতে জানি লওক কি আছে এই বিধেয়কত

অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশনৰ সোমবাৰে তৃতীয় দিনা সদনত উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি, অসম বিধেয়ক ২০২৬ খন উত্থাপন কৰা হয় ৷ এই বিধেয়কত কি আছে জানো আহক-

Published : May 25, 2026 at 3:45 PM IST

নিউজ ডেস্ক: সোমবাৰে অসম বিধানসভাত গৃহীত হয় উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি (Uniform Civil Code) ৷ বিৰোধীৰ একাংশ বিধায়কে এই বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিছিল যদিও চৰকাৰে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বিধেয়ক গৃহীত কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ মন্ত্রী অতুল বৰাই বিধানসভাত বিধেয়কখন উত্থাপন কৰে ।

উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি (Uniform Civil Code), অসম, ২০২৬ বিধেয়কখনে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তৰাধিকাৰ আৰু লিভ-ইন সম্পৰ্কৰ সন্দৰ্ভত সকলো বাসিন্দাৰ বাবে একক অসামৰিক আইনী কাঠামো স্থাপন কৰিছে । ইয়াত সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ বাবে অনুসূচিত জনজাতিসকলক স্পষ্টভাৱে বাদ দিয়া হৈছে, একে সময়তে নিৰপেক্ষ সমতা আৰু লিংগ ন্যায় নিশ্চিত কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰ্মভিত্তিক ব্যক্তিগত আইন সলনি কৰা হৈছে ।

বিবাহৰ বিধানৰ অধীনত বিধেয়কখনে এগৰাকী পত্নী গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত মানক আইনী বয়স হিচাপে ল’ৰাৰ বয়স ন্যূনতম ২১ বছৰ আৰু ছোৱালীৰ বয়স ন্যূনতম ১৮ বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল এই আইনখনে বৈদিক বিবাহ, আহোমৰ চাকলং, সপ্তপদী, আশীৰ্বাদ, নিকাহ, পবিত্ৰ সংঘ, আনন্দ কাৰাজকে ধৰি যিকোনো প্ৰচলিত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বা ৰীতি-নীতিৰ জৰিয়তে বিবাহক গম্ভীৰ কৰি তুলিবলৈ অনুমতি দি সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰক ৰক্ষা কৰা দেখা গৈছে ।

প্ৰৱঞ্চনা ৰোধ কৰিবলৈ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া সকলো বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে । বিবাহৰ ৬০ দিনৰ ভিতৰত দম্পতীয়ে উপ-পঞ্জীয়কক বিবাহ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব । তদুপৰি, বিধেয়কখনে বিবাহ বিচ্ছেদৰ একেধৰণৰ ভিত্তি - যেনে নিষ্ঠুৰতা, পৰিত্যাগ বা পাৰস্পৰিক সন্মতিক সংহত কৰে আৰু পাঁচ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ শৈশৱ অৱস্থাত তত্ত্বাৱধানৰ দায়িত্ব সাধাৰণতে মাতৃৰ হাতত থকাটো নিশ্চিত কৰে ।

উত্তৰাধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিধেয়কখনে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলৰ মাজত অ-উত্তাধিকাৰৰ বাবে একেধৰণৰ, লিংগ-সমতা পছন্দৰ ক্ৰমৰ সৃষ্টি কৰে ৷ যাৰ ফলত মৃতকৰ পত্নী, সন্তান আৰু পিতৃ-মাতৃক ন্যায্যভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । উইল উত্তৰাধিকাৰৰ বাবে সুস্থ মন থকা যিকোনো প্ৰাপ্তবয়স্কক লিখিত, সাক্ষী উইল কাৰ্যকৰী কৰাৰ আইনী অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হয় ।

আধুনিক পৰিয়ালৰ গতিশীলতাক সম্বোধন কৰি বিধেয়কখনে এমাহৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰি লিভ-ইন সম্পৰ্কৰ বাবে অগ্ৰণী নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । এই বিধেয়কে লিভ-ইন সম্পৰ্কত জন্ম হোৱা যিকোনো শিশুক সম্পূৰ্ণৰূপে বৈধ বুলি ঘোষণা কৰে আৰু লিভ-ইন সম্পৰ্কৰ অংশীদাৰক আদালতৰ জৰিয়তে আৰ্থিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দাবী কৰাৰ স্পষ্ট আইনী সুবিধা প্ৰদান কৰি দুৰ্বল ব্যক্তিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।

এই বিধেয়কখনে এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে ব্যক্তিগত সম্পৰ্কত শোষণ, প্ৰৱঞ্চনা আৰু অবৈধ কাৰ্যকলাপ সহ্য কৰা নহ’ব । প্ৰস্তাৱিত আইনখনৰ অধীনত বিবাহ আৰু বহুবিবাহৰ অধীনত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS),২০২৩ৰ ধাৰা ৮২ৰ অধীনত অভিযুক্তক সাত বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিহা হ’ব ।

বৈধ সন্মতি অবিহনে বাল্য বিবাহ আৰু বিবাহৰ বাবে বাল্য বিবাহ নিষেধাজ্ঞা আইন, ২০০৬ অনুসৰি দুবছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বা জৰিমনা অথবা দুয়োটা বিহা হ’ব । বলপূৰ্বক, জোৰ-জবৰদস্তি বা লুকুৱাই ৰখাৰ জৰিয়তে প্ৰৱঞ্চনামূলক বা প্ৰতাৰণামূলক বিবাহৰ বাবে জৰিমনাসহ সাত বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি বিহা হ’ব ।

বৈধ বিবাহ বিচ্ছেদৰ পদ্ধতি উলংঘা আৰু অবৈধ বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিলে তিনি বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড আৰু জৰিমনা বিহা হ’ব ৷ আনহাতে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা ব্যক্তিক পুনৰ বিবাহৰ পূৰ্বে অবৈধ চৰ্ত পূৰণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিলে তিনি বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু এক লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহা হ’ব । বৈধ ৰীতি-নীতিৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত নোহোৱা নিষিদ্ধ সম্পৰ্কৰে বিবাহ কৰিলে ছমাহ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড আৰু পঞ্চাশ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ’ব ।

তদুপৰি ৬০ দিনৰ ভিতৰত ইচ্ছাকৃতভাৱে বিবাহ বা বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন নকৰাৰ বাবে দহ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা বিহা হ’ব । পঞ্জীয়নৰ সময়ত জাল নথি দাখিল কৰিলে তিনিমাহ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বা পঁচিশ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা অথবা দুয়োটা বিহা হ’ব ।

একেদৰে এমাহৰ ভিতৰত লিভ-ইন সম্পৰ্ক পঞ্জীয়ন নকৰিলে তিনিমাহ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বা দহ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ’ব ৷ আনহাতে এনে ঘোষণাত বস্তুগত তথ্য লুকুৱাই ৰখা বা ভুৱা তথ্য প্ৰদান কৰিলে তিনি মাহৰ কাৰাদণ্ড আৰু পঁচিশ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ’ব ।

এই বিধানসমূহৰ লক্ষ্য হৈছে মহিলাসকলক সুৰক্ষা দিয়া, আইনী স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰা আৰু ৰাজ্যত সামাজিক জবাবদিহিতা শক্তিশালী কৰা । শেষত বিধেয়কখনে ৰাজ্যখনৰ বিধিগত স্থাপত্যক সুশৃংখলিত কৰাৰ বাবে ‘‘অসম বাধ্যতামূলক পঞ্জীয়ন মুছলমান বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ২০২৪’’ বাতিল কৰে ।

কিন্তু এই উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি বলবৎ কৰাৰ পূৰ্বে নিয়মানুসৰি অনুষ্ঠিত হোৱা যিকোনো বহুবিবাহক নিয়মীয়া আৰু আইনগতভাৱে সুৰক্ষিত কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ এটা অত্যাৱশ্যকীয় দফা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই সমগ্ৰ সংহিতাকৰণে সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতাৰ সৈতে আইনী একত্ৰিকৰণক সফলতাৰে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি অসমক এক অতি প্ৰগতিশীল আৰু সংহত ৰাজ্য হিচাপে স্থান দিছে ।

