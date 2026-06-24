অসমৰ দুখন গাঁৱলৈ নগা দুৰ্বৃত্তৰ ভাবুকি পত্ৰ, ১১০ টকাকৈ টেক্স বিচাৰিছে নগাই
নগা দুৰ্বৃত্তই অসমৰ বাসিন্দাৰ পৰা বিচাৰিছে ভূমি, ঘৰৰ কৰ ৷ অসম-নাগালেণ্ড সীমন্তৱৰ্তী ৰাইজ আতংকিত ৷
Published : June 24, 2026 at 3:50 PM IST
সৰুপথাৰ : নগাই এইবাৰ দেখুওৱাইছে মৰসাহ ৷ অসমৰ বাসিন্দাৰ পৰা নগা দুৰ্বৃত্তই বিচাৰিলে হাউচ টেক্স ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাটৰ ১ নং ৰজাপুখুৰী আৰু ২ নং ৰজাপুখুৰী গাঁৱত ৷
ঘটনা অনুসৰি, উৰিয়ামঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত ১ নং ৰজা পুখুৰী আৰু ২ নং ৰজাপুখুৰী গাঁৱৰ বাসিন্দালৈ হাউছ টেক্স বিছাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে নগা দুৰ্বৃত্তই ৷
জানিব পৰা মতে, এনএছচিএন আৰু জিপিআৰএন(নিক্কি) নামৰ দুটাকৈ নগা সংগঠনৰ উপ-সচিবৰ স্বাক্ষৰিত পত্ৰৰ যোগেদি উৰিয়ামঘাটৰ দুখন গাঁৱৰ লোকলৈ প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা ১১০ টকাকৈ টেক্স বিচাৰি নগাই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷
বুধবাৰে ১ নং ৰজা পুখুৰী হুকাই বস্তীত নগা যুৱকে আহি গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত জাননী প্ৰদান কৰে । আনহাতে গাঁও দুখনৰ গাঁও প্ৰধানে নগাক কোনো কাৰণতে টেক্স নিদিও বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে।
ভুক্তভোগী এজন ব্যক্তিয়ে কয়, "বুধবাৰে যুৱক আহে আৰু এখন কাগজ দিয়ে ৷ চিঠি দি যুৱকজনে গুচি যায়। চিঠিত স্পষ্টকৈ লিখা আছে তেওঁলোকক হাউছ টেক্স দিব লাগিব । আমি নগাক টেক্স নিদিও । আমি কিয় দিম ? আমি অসমৰ মাটিত আছো ৷ অসম চৰকাৰে টেক্স দিবলৈ কলে দিম ৷ কিন্তু নগাৰ ইয়াত অধিকাৰ নাই ৷"
স্থানীয় লোক কয়,"নিজে খোলা-ভঙা মাটি, আমি কেনেকৈ টেক্স দিম ? সিহঁতে যধে-মধে আহি টেক্স বিচাৰিলে কেনেকৈ দিম আমি ? অসম চৰকাৰ হাউছ টেক্স লওক বা মাটিৰ খাজনা লওক, তাক আমি দিব পাৰিম । দুখন গাঁৱতে ইহঁতি চিঠি দি গৈছে । প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছো ৷"
লগতে পঢ়ক:অসমৰ ভূমিত অস্ত্ৰধাৰী নগা আৰক্ষী, স্থানীয় নগালোকৰ দপদপনি