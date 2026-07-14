ETV Bharat / state

নগাৰ আক্ৰমণত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা যুৱক, পিতৃকো হত্যা কৰিছিল নগা দুৰ্বৃত্তই

দেওবাৰে নগাৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈ সৰুপথাৰ সমজিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ’বলগীয়া হয় থকা ছানী কুমাৰ তপ্প নামৰ এজন যুৱক ।

Assam nagaland border clash
অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 11:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: উৰিয়ামঘাটৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত একাংশ নগা দুৰ্বৃত্তই ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা ঘটনাই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে ৷ দেওবাৰে নগাৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈ ছানী কুমাৰ তপ্প নামৰ এজন যুৱক সৰুপথাৰ সমজিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ’বলগীয়া হয় । ভুক্তভোগী যুৱকজন বৰ্তমান কিছু পৰিমাণে সুস্থ হৈ উঠিছে ।

উল্লেখযোগ্য যে, চাৰি-পাঁচজন নগা দুৰ্বৃত্তই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই বাঁহৰ লাঠিৰে গুৰুলা-গুৰুলকৈ মাৰপিট কৰি যুৱকজনৰ মোবাইল কাঢ়ি লৈ গৈছিল । কেৱল ইমানেই নহয় অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ঘোলাপানীৰ পৰা মিটিং কৰি ঘূৰি অহাৰ পথত কালু লামা নামৰ ২ নং চেইনপুৰৰ গাঁও প্ৰধান গৰাকীকো নগা দুৰ্বৃত্তই উঠাই লৈ গৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ৰালাং থানাৰ সহযোগত ২ নং চেতিয়া গাঁৱৰ CRPF কেম্পত গাঁও প্ৰধানজনক গতাই দিছিল ।

নগাৰ আক্ৰমণত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা যুৱক (ETV Bharat)

ভুক্তভোগী যুৱকজনে কয়, ‘‘গোটেই ঘটনাটো কালি ১২ মান বজাত হৈছে । নগা ব্যক্তি কেইজন ঘৰ চাৰ্ভে কৰিবলৈ আহিছিল আৰু নম্বৰ কেইটামান লিখি থ'লে ঘৰৰ ওপৰত ৷ তিনিটা নম্বৰ লিখি গৈছে । মানুহকেইজন যোৱাৰ পাছত মোৰ মালিকে ফোন কৰিলে । যিটো ঘৰত নম্বৰ দিছে সেয়া ফটো মাৰি মালিকলৈ পঠিয়াই দিলো । তাৰ পাছত পানী নোহোৱাৰ বাবে শুকাই যোৱা খেতিডৰাৰ এটা ভিডিঅ' বনাই পঠিয়ালো । তেতিয়াই চাৰি-পাঁচজন নগা মানুহ আহি মই মিডিয়াত ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি আছোঁ বুলি ধমক দিলে । মোক ধৰি মাৰ-পিট কৰি মোৰ ম’বাইলটো সিহঁতে লৈ গ'ল ।"

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এতিয়া আমি সকলো ভয়ত থাকিবলগীয়া হৈছে । নগা মানুহ কেইজনে ঘৰ খালী কৰি মোক ওলাই যাবলৈ কৈছে । ২০১৪ চনত নগাই মোৰ দেউতাকক গুলীয়াই মাৰিছিল । ঘৰ জ্বলাই দিছিল, বস্তু-পাতি ধ্বংস কৰি পেলালে । এতিয়া মোক মাৰপিট কৰিছে ।’’

যুৱকজনৰ কাষত থিয় হৈ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই অনতিপলমে সীমান্তৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ দাবী জনায় । তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে যে সীমান্তবাসীয়ে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে । ইতিমধ্যে দেওবাৰে সংঘটিত ঘটনাৰ পাছতেই সীমান্তত বসবাস কৰা কিছুলোকে ঘৰ-বাৰী এৰি অন্য ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে বুলি চাহ জনজাতি ছাত্ৰসন্থাই অভিযোগ কৰিছে ।

আটছা নেতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)

সৰুপথাৰ শাখা আটছাৰ সম্পাদক সোণাৰাম গঞ্জুৱে কয়, ‘‘অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ উৰিয়ামঘাট বি চেক্টৰত কালি অসমৰ ভূমিত নগা দুৰ্বৃত্তসকলে জৰীপ কৰিবলৈ আহিছিল ৷ সেই সময়তে ছানী কুমাৰ তপ্পই ভিডিঅ' কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি নগা দুৰ্বৃত্তসকলে গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে । ইতিমধ্যে তেওঁ সৰুপথাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । সীমান্ত অঞ্চলত যি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আছে সেই সমস্যাখিনি সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক আমি স্মাৰক পত্ৰৰ যোগেদি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছো ৷ কিন্তু চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলতেই আজি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে ৷’’

‘‘আমি জানিব পৰা মতে সেই অঞ্চলৰ বহু লোকে নিজৰ ঘৰ বাসস্থান এৰি দূৰলৈ পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে । তেওঁলোকে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে । আমি চৰকাৰৰ লগতে প্ৰশাসনক দাবী জনাাইছোঁ যে সীমান্ত অঞ্চলত সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো ধৰণৰ শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই পথ অৱৰোধৰ দৰে কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হ’ম ।’’ গঞ্জুৱে কয় ৷

লগতে পঢ়ক: অসমৰ মাটিত নগাৰ জৰীপ: বাধা দিয়া অসমীয়া যুৱকক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ

লগতে পঢ়ক: গোলাঘাটত নেপাল সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি দিম: প্ৰণৱ দলে-অমিত নাগৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ আদিবাসী মহিলাৰ

TAGGED:

উৰিয়ামঘাট
অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত
নগা দুৰ্বৃত্ত
BORDER ISSUE
ASSAM NAGALAND BORDER CLASH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.