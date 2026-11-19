ভাৰতীয় সেনাৰ বাহন চালকক জৰিমনা বিহিবলৈ গৈ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত যান-বাহন পৰিদৰ্শক
ছীটবেল্ট পৰিধান নকৰাৰ অভিযোগত ভাৰতীয় সেনাৰ এগৰাকী চালকক জৰিমনা বিহি এতিয়া বিপদত পৰিছে এগৰাকী যান-বাহন পৰিদৰ্শক ৷
By PTI
Published : November 19, 2026 at 10:23 PM IST
যোৰহাট: কাজিৰঙাৰ শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই ৰাজ্যত সষ্টম হৈ পৰিছে পৰিবহণ বিভাগ ৷ ২৬ গৰাকীকৈ যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুওৱা দুৰ্ঘটনাটোৰ পাছতেই ৰাজপথত দেখা গৈছে যান-বাহন আইন অমান্যকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পৰিবহণ বিভাগৰ ব্যাপক অভিযান । চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বাহনসমূহ সঠিকভাৱে চলাচল কৰাটো পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে আইন উলংঘাকাৰীক জৰিমনা বিহিছে যান-বাহন আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই ।
ইয়াৰ মাজতে যোৰহাটত সংঘটিত হৈছে এক আচৰিত ঘটনা । ছীটবেল্ট পৰিধান নকৰাৰ অভিযোগত ভাৰতীয় সেনাৰ এগৰাকী চালকক জৰিমনা বিহি এতিয়া বিপদত পৰিছে এগৰাকী যান-বাহন পৰিদৰ্শক ৷ সেনাবাহিনীৰ জোৱানক অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে যান-বাহন পৰিদৰ্শকগৰাকীক ৷ লগতে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে বৃহস্পতিবাৰে সেনা বাহিনীৰ প্ৰতি হোৱা এনে ‘অনাকাংক্ষিত কাৰ্য’ৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰে ।
বুধবাৰে যোৰহাট চহৰৰ ব্যস্ত এ টি ৰোডৰ আন্তঃৰাজ্যিক বাছ টাৰ্মিনেলৰ সন্মুখত পথ সুৰক্ষা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । লিচুবাৰীস্থিত যোৰহাট সেনা চাউনীৰ ৪১নং উপ-এলেকাৰ সৈতে সংযুক্ত চালকজন আন এজন কনিষ্ঠ সেনা জোৱানৰ সৈতে চৰকাৰী কৰ্তব্যত আছিল বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।
জিলা পৰিবহণ বিষয়া ধনঞ্জয় শইকীয়াই পিটিআইক জনোৱা মতে, এমভিআই ছামিম চুলতানাই ছিটবেল্ট নিপিন্ধাৰ বাবে চালকজনক চালান জাৰি কৰে । তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে চালকজনক বৈধ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নথকাৰ অভিযোগত জৰিমনা বিহা হোৱা নাছিল ।
সেনাবাহিনীৰ লোকে সেনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰি সামৰিক বাহন চলাব পাৰে যদিও অসামৰিক বাহন চলাবলৈ সেই লাইচেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলিও তেওঁ কয় । শইকীয়াই কয় যে এমভিআইয়ে চালকজনক সোধা-পোছা কৰাৰ সময়ত কিছু অভব্য আচৰণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শাস্তি হিচাপে তেওঁ কেইদিনমান কৰ্তব্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিব ।
ইফালে এমভিআই আৰু সেনাবাহিনীৰ চালকজনৰ মাজত হোৱা কথা-বতৰাৰ এটা ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে । জিলা প্ৰশাসনে কয় যে যোৰহাটত এক নিয়মীয়া অভিযানৰ সময়ত সেনাৰ এখন বাহনৰ সৈতে এক অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ বাহনখনৰ চালকজনে ছিটবেল্ট পিন্ধা নাছিল বুলি কোৱা হৈছে, ইয়াৰ ফলত অজানিতে এক অস্বস্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু কিছুমান সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
প্ৰশাসনে সেনাবাহিনীৰ জোৱানসকলৰ প্ৰতি হোৱা যিকোনো "অনাকাংক্ষিত ঘটনা বা অসুবিধা"ৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰি কয় যে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ আৱেগক আঘাত দিয়াৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই বা অসন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা নাই ।
জিলা পৰিবহণ বিষয়াই দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত পৰিস্থিতি পৰীক্ষা কৰা হয়, আৰু লিচুবাৰীৰ সেনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ৪১ উপ-এলেকাৰ জেনেৰেল কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ নেতৃত্বত এক যৌথ বৈঠকত এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় বুলি বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে । আলোচনাৰ সময়ত এই ঘটনাক লৈ কিছুমান সন্দেহ আৰু ভুল তথ্য প্ৰচাৰ হৈছিল বুলিও কোৱা হৈছে ।
বৈঠকত অসামৰিক প্ৰশাসন আৰু প্ৰতিৰক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত পাৰস্পৰিক আস্থা, বুজাবুজি আৰু সমন্বয় বজাই ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে সংবাদ মাধ্যম আৰু সামাজিক মাধ্যমত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে সেনাৰ জোৱানজনক ‘চাকৰি খোৱা’ৰ ভাবুকিও দিয়া হৈছিল ৷ কিন্তু পাছত জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীয়ে এই অভিযোগ বাৰে বাৰে নস্যাৎ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: বাহনত গতি নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এছ অ’ পি জাৰি পৰিবহণ বিভাগৰ : জানি লওক কি আছে নিৰ্দেশনাত