পবিত্ৰ ঈদ উল আজহা : বিশ্ব শান্তিৰ কামনাৰ্থে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঈদগাহ ময়দানত আদায় ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ

পবিত্ৰ ঈদ উল আজহা : বিশ্ব শান্তিৰ কামনাৰ্থে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঈদগাহ ময়দানত আদায় ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ
পবিত্ৰ ঈদ উল আজহা উপলক্ষে এইবাৰ গো পৰিৱৰ্তে ছাগলী কোৰবানী দিছে ৰাজ্যৰ অধিকাংশ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ৷
Published : May 28, 2026 at 11:12 AM IST
নিউজ ডেস্ক : আজি (বৃহস্পতিবাৰ) পবিত্ৰ ঈদ ৷ সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে দেশ তথা ৰাজ্যজুৰি ইছলাম ধৰ্মালম্বী লোকসকলে উদযাপন কৰে পবিত্ৰ ঈদ উল আজহা ৷ পুৱাই মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বিশ্ব শান্তিৰ কামনাৰে নিজ নিজ অঞ্চলৰ ঈদগাহ ময়দানসমূহত ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰে । প্রেম ভাতৃত্ববোধ, বিশ্ব শান্তিৰ বাণী লৈ ইছলাম ধৰ্মালম্বী লোকসকলে পালন কৰে এই পবিত্ৰ ঈদ উল আজহা ।
উল্লেখ্য যে, ইছলামিক মাহ জিল হিজ্জা আৰম্ভ হোৱা চন্দ্ৰ দেওবাৰে সন্ধিয়া দেশৰ অধিকাংশ স্থানতে দেখা নগ’ল, যাৰ বাবে ইছলাম ধৰ্মগুৰুসকলে ভাৰতত ২৮ মে’ত ঈদ উদযাপন কৰা হ’ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ৷ ঈদ উল আজহা চন্দ্ৰ দেখাৰ দশম দিনা পালন কৰা হয় ৷
ধুবুৰী
ধুবুৰীৰ ঈদগাহ ময়দান প্ৰাংগনতো বৃহস্পতিবাৰে পুৱা সহস্ৰাধিক লোকে সমূহীয়াকৈ আদায় কৰে ৷ ঈদগাহ ময়দানস্থলীৰ পৰা ৰাজ্যবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ মংগল কামনা কৰি সকলোৰে মাজত শান্তি সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল অটুট থকাৰ বাবে আল্লাহৰ ওচৰত সমূহীয়া দোৱা কৰে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে । পবিত্ৰ ঈদ উল আজহাৰ নামাজ উপলক্ষে ধুবুৰী চহৰত জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও কটকটীয়া কৰি তোলা দেখা যায় ৷
ইফালে অসম চৰকাৰে বলৱৎ কৰা গো-আইনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এইবাৰ ধুবুৰীৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজে গো-কোৰবানী দিয়া নাই । ইয়াৰ বিপৰীতে এইবেলি ছাগলীহে কোৰবানী দিয়াহে পৰিলক্ষিত হৈছে।
ধুবুৰীত শান্তিপূৰ্ণভাৱে ঈদৰ নামাজ অনুষ্ঠিত হোৱাত ধুবুৰী ঈদগাহ কমিটীয়ে ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে লোৱা পদক্ষেপৰ প্ৰতি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে । ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী এজন লোকে কয়, ‘‘আমি অসম চৰকাৰে বলৱৎ কৰা গো-আইনৰ প্ৰতি সন্মান জনাইছো । আমি এইবাৰ গো-কোৰবানী দিয়া নাই । এই গো-আইন বলৱৎ হোৱাৰ পাছৰে পৰাই সমাজত শান্তি, সম্প্ৰীতি, ভাতৃত্ববোধ অটুট থাকিব ৷’’
আন এজন লোকে কয়, ‘‘মই সকলো মুছলমান লোকক আনুৰোধ জনাইছে যে আজি যি কোৰবানী দিয়া হ’ব, পৰৱৰ্তী সময়ত সেই স্থান ভালকৈ পৰিস্কাৰ কৰি দিয়া হয়, যাতে আনৰ অসুবিধা নহয় ৷ আমি চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নিয়ম মতেই কোৰবানীৰ সকলো কাম-কাজ কৰিম ৷’’
মৰিগাঁও
সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মৰিগাঁৱৰ জালুগুটিত উলহ-মালহেৰে পবিত্ৰ ঈদ-উল-আজহা অৰ্থাৎ কোৰবানী ঈদ উদযাপন কৰা দেখা গৈছে। পুৱাৰ ভাগতে জালুগুটি আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দানত সকলোৱে সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰে । ত্যাগ, উচৰ্গা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰতীক এই পবিত্ৰ উৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি ইছলামধৰ্মী ৰাইজৰ মাজত এক উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে ।
ইতিমধ্যে অঞ্চলটোৰ ঐতিহাসিক ঈদগাহ ময়দান আৰু মছজিদসমূহক স্থানীয় কমিটীৰ উদ্যোগত সুন্দৰকৈ সজাই-পৰাই তোলা হৈছে । নামাজৰ শেষত সকলোৱে ইজনে সিজনক আলিংগন কৰি ঈদৰ শুভেচ্ছা বিনিময় কৰে আৰু নিয়ম অনুসৰি কোৰবানীৰ মাংস দৰিদ্ৰ তথা আত্মীয়-স্বজনৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ’য় ।
ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰ মাজেৰে যাতে অতি শান্তিপূৰ্ণ আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে এই উৎসৱ উদযাপন কৰিব পাৰি, তাৰ বাবে স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু সচেতন ৰাইজে সকলোকে সহযোগিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
জালুগুটি আঞ্চলিক ঈদগাহ কমিটীৰ এজন লোকে কয়, ‘‘আজি পবিত্ৰ ঈদ ৷ অসম তথা দেশৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো পবিত্ৰ ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাইছো ৷ আমি সকলোৱে খুব সুন্দৰকৈ ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিলো ৷’’
আন এজন লোকে কয়, ‘‘আমাৰ অসমখন বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰে ভৰা ৷ পূৰ্বতে যেনেকৈ সকলোৱে শান্তি-সম্প্ৰিতিৰে মিলি-জুলি বাস কৰিছিল, আগলৈয়ো যাতে তেনেদৰেই বাস কৰে, আল্লাহৰ ওচৰত তাৰে দোৱা কৰিলো ৷’’
নগাঁও
সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নগাঁৱতো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পুৱাই আদায় কৰে ঈদ উল আজহাৰ সমূহীয়া নামাজ । ঈদ উল আজহাৰ দিনটোত নগাঁৱৰ জুৰীয়াত ঈদৰ নামাজত পুৰুষৰ সমান্তৰালভাৱে শ শ মহিলায়ো অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গ’ল । ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে, অতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে মহিলাসকলেও বিশ্ব শান্তিৰ বাবে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰে ।
ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী এজন লোকে কয়, ‘‘চৰকাৰে বান্ধি দিয়া সকলো নীতি-নিয়ম মানি আমি ঈদ উদযাপন কৰিছো ৷ মই সকলো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক শান্তিপূৰ্ণেভাৱে ঈদ উদযাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ৷ আমাক যেনেকৈ ইছলামে শিকাইছে, তেনেকৈয়ে সকলোৱে ঈদ উদযাপন কৰক ৷’’
যোৰহাট
পবিত্ৰ ঈদ উল আজহাৰ বাবে আটকধুনীয়াকৈ যোৰহাট জিলাৰ ঈদগাহ ময়দান আৰু মছজিদসমূহ সজাই পৰাই তোলা দেখা যায় । প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ইছলামিক ধৰ্মী লোকসকলে আদায় কৰে নামাজ ৷ সুখ-সমৃদ্ধি আৰু বিশ্ব শান্তিৰ বাবে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে আল্লাহ ওচৰত দোৱা কৰে ৷
যোৰহাট জিলাৰ ঈদগাহ কমিটীৰ এজন লোকে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানক আমি সঁহাৰি জনাইছো ৷ কোনোৱে যদি কোৰবানী কৰিছে, তেন্তে নিৰ্দিষ্ট আৰ-বেৰ মানি কৰিব লাগে ৷ অসমক দেশৰ আন ৰাজ্যৰ লগত তুলনা কৰি লাভ নাই, কাৰণ অসমত আন ৰাজ্যৰ দৰে হিন্দু-মুছলিম ভেদাভেদ নহয় ৷ সকলোৱে একত্ৰিত হৈ থাকে ৷’’
আৰৱীত ঈদ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে আনন্দ স্ফূৰ্তি আৰু আজহা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে কোৰবানী অৰ্থাৎ ত্যাগ । পোনপটীয়াকৈ ক’বলৈ গলে ঈদ-উল-আজহা মানেই ত্যাগৰ এক উৎসৱ । আনহাতে ঈদ-উল-আজহাক কোনো কোনোৱে কোৰবানীৰ ঈদ অথবা বকৰী ঈদ বুলিও অভিহিত কৰে ।
কিছুদিন পূৰ্বে ঈদৰ সময়ত গো-কোৰবানী নিদিবলৈ মুছলমান সমাজলৈ আহ্বান জনাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ৰাজ্যৰ সহ্ৰাধিক ঈদগাহ সমিতিয়ে গো কোৰবানী দিয়া পৰা বিৰত থকা দেখা যায় ।