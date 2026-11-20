দীপৰ বিলৰ পিছত ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো 'ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰ'ৰ স্বীকৃতি লাভৰ দিশে ৰৌমাৰী-দন্দুৱা
ৰামচাৰ কনভেনচনৰ অধীনত অনুমোদিত হ’লে এই জলাশয় দুটা ২০০২ চনত স্বীকৃতি লাভ কৰা দীপৰ বিলৰ পাছত অসমৰ দ্বিতীয়টো ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ।
Published : November 20, 2026 at 3:51 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা পৰিৱেশ সংৰক্ষণকাৰীসকলৰ বাবে এক সুখবৰ । ৰাজ্যৰ জলাশয় সংৰক্ষণৰ দিশত এক ঐতিহাসিক প্ৰদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে ।
কাজিৰঙা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ ৰৌমাৰী-দন্দুৱা জলাশয়ক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় 'ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰ' হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱত অসম চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে । ৰাজ্যৰ বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা জনাইছে ।
যোৱা ১৬ নৱেম্বৰত বন বিভাগৰ এটা উচ্চস্তৰীয় দলে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগত এক প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল । ৰামচাৰ সন্মিলনৰ অধীনত যদি এই প্ৰস্তাৱে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ কৰে, তেন্তে দীপৰ বিলৰ পিছত ৰৌমাৰী-দন্দুৱা ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়খন ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব । উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে ২০০২ চনত দীপৰ বিলে স্বাকৃতি লাভ কৰিছিল ।
Positive Headline of the Day! Assam Moves to Secure International Recognition for Roumari-Donduwa Wetlands as Ramsar Sites.. Assam has taken an important step towards strengthening wetland conservation, with the state government approving a proposal to seek Ramsar site designation for the Roumari-Donduwa wetland complex in Laokhowa Wildlife Sanctuary under Kaziranga Tiger Reserve. The proposal was presented to Chief Minister Himanta Biswa Sarma on November 16 by a team of Forest Department officials. If approved under the Ramsar Convention, the twin wetlands will become Assam’s second Ramsar site after Deepor Beel, which received the international recognition in 2002. The case for international recognition is supported by the wetlands’ remarkable waterbird population. More than 47,000 waterbirds were recorded across Roumari and Donduwa in 2025. The 2026 count again ranked Roumari and Donduwa first and second, respectively, in terms of waterbird abundance across Kaziranga Tiger Reserve. According to Samarjit Ojha of Nagaon Girls’ College, who also serves as research coordinator of the Laokhowa-Burachapori Wildlife Conservation Society, the last three waterbird counts have consistently demonstrated the ecological importance of these wetlands. They support large congregations of both migratory and resident waterbirds, with recorded numbers exceeding those at Deepor Beel. The Ramsar designation proposal was prepared by a team comprising Samarjit Ojha, Noirrita Priyadarshini, Bipanchi Tamuli and Neeraj Bora. For us, this development highlights the importance of recognising and protecting wetlands that sustain thousands of birds and support wider ecological balance. International recognition can strengthen conservation attention and encourage long-term protection of these valuable habitats. Assam’s wetlands are an important part of its natural heritage. By supporting the protection of Roumari and Donduwa, we can help safeguard vital habitats for migratory and resident birds while strengthening the state's conservation efforts. The proposed Ramsar recognition represents a significant opportunity to place these remarkable wetlands on the international conservation map. #JayantaMallabaruah— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) November 20, 2026
এটা X পোষ্টত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই লিখিছে, "জলাশয় সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ দিশত অসমে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । ৰাজ্য চৰকাৰে কাজিৰঙা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অধীনস্থ লাওখোৱা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত থকা ৰৌমাৰী-দন্দুৱা জলাশয়ক ‘ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰ’ৰ (Ramsar site) স্বীকৃতি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "যোৱা ১৬ নৱেম্বৰত বন বিভাগৰ এটা বিষয়াৰ দলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত এই প্ৰস্তাৱটো দাখিল কৰে । ৰামচাৰ কনভেনচনৰ অধীনত অনুমোদিত হ’লে, এই যমজ জলাশয় দুটা ২০০২ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰা দীপৰ বিলৰ পাছত অসমৰ দ্বিতীয়টো ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ।"
উল্লেখ্য যে এই ৰৌমাৰী-দন্দুৱা জলাশয় হৈছে চৰাইৰ বাবে ভূস্বৰ্গ সদৃশ । ২০২৫ চনৰ পক্ষী গণনাত এই জলাশয় দুটাত ৪৭ হাজাৰোধিক চৰাই গণনা কৰা হৈছিল । আনহাতে, ২০২৬ চনৰ গণনাতো সমগ্ৰ কাজিৰঙা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত জলচৰ চৰাইৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ৰৌমাৰীয়ে প্ৰথম আৰু দন্দুৱাই দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰে ।
শেহতীয়া তথ্য মতে, এই ৰৌমাৰী-দন্দুৱাত দীপৰ বিলতকৈও অধিক চৰাইৰ সমাগম ঘটে । নগাঁও কন্যা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তথা লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ ছ'চাইটীৰ গৱেষণা সমন্বয়ক সমৰজিৎ ওজাৰ মতে, বিগত তিনিটা গণনাই এই জলাশয়সমূহৰ পৰিৱেশগত গুৰুত্বৰ কথা প্ৰমাণ কৰিছে । ইয়াত উপলব্ধ পৰিভ্ৰমী আৰু স্থানীয় উভয় প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ সংখ্যা দীপৰ বিলতকৈও অধিক ।
সমৰজিৎ ওজা, নৈৰিতা প্ৰিয়দৰ্শিনী, বিপাঞ্চি তামুলী আৰু নীৰজ বৰাৰে গঠিত এক বিশেষ দলে এই ৰামচাৰ স্বীকৃতিৰ প্ৰস্তাৱটো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ।
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই পোষ্টটোত উল্লেখ কৰা মতে, "অসমৰ জলাশয়সমূহ আমাৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিয়ে ৰৌমাৰী আৰু দন্দুৱাক বিশ্বৰ সংৰক্ষণৰ মানচিত্ৰত স্থান দিয়াৰ লগতে এই অঞ্চলসমূহৰ দীৰ্ঘম্যাদী সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে নগাঁও জিলাৰ লাওখোৱা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত অৱস্থিত ৰৌমাৰী আৰু দন্দুৱা বিলৰ সংযুক্ত এই জলাহভূমি এলেকাৰ পৰিসৰ হৈছে প্ৰায় ২.৫-৩ বৰ্গকিলোমিটাৰ । লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজত বন্যপ্ৰাণীৰ অহা-যোৱা কৰা এক প্ৰাকৃতিক কৰিড'ৰ হিচাপে কাম কৰে ।
আনহাতে, ৰৌমাৰী-দন্দুৱা জলাশয়ত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ৪৭ হাজাৰোধিক চৰাইৰ উপৰি নাকত টেমুনা থকা হাঁহ (Knob-billed duck), বৰটোকোলা, ক'লা ডিঙিৰ বগলী (Black-necked stork) আৰু ফেৰুজিনাছ প'চাৰ্ড (Ferruginous pochard) আদিৰ দৰে বিৰল প্ৰজাতিৰ আৰু সংকটাপন্ন চৰাই পোৱা যায় ।
ইয়াৰ উপৰি এই জলাহভূমি আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰে এশিঙীয়া গঁড়, ঢেকীয়াপতীয়া, বনৰীয়া হাতী আৰু শিহুৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশতন্ত্ৰ গঢ়ি তুলিছে ।