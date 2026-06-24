ETV Bharat / state

অসম আন্দোলনৰ অগ্ৰণী নেত্ৰী, সমাজকৰ্মী ৰেখা শৰ্মাৰ দেহাৱসান

বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলনত নগাঁও জিলাত নেতৃত্ব দিছিল ৰেখা শৰ্মাই ।

Assam movement leader, Social worker Rekha Sarma passes away
আন্দোলনৰ অগ্ৰণী নেত্ৰী, সমাজকৰ্মী ৰেখা শৰ্মাৰ বিয়োগ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: নগাঁৱৰ সমাজ জীৱনৰ লগত সংপৃক্তহৈ থকা অসমৰ বিদেশী বিতাৰণ আন্দোলনৰ অগ্ৰণী নেত্ৰী ৰেখা শৰ্মা( ৯০)ৰ বুধবাৰে পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে । দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকা প্ৰৱীণ সমাজকৰ্মী তথা অসম আন্দোলনৰ নেত্ৰীগৰাকীৰ মঙলবাৰে পুৱা আমোলাপট্টিস্থিত বাসভৱনত মৃত্যু ঘটে ।

বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলনৰ সময়ত নগাঁও জিলাত সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল ৰেখা শৰ্মাই । বিদূষী মহিলাগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিত যোগদান কৰিছিল ।

Assam movement leader, Social worker Rekha Sarma passes away
আন্দোলনৰ অগ্ৰণী নেত্ৰী, সমাজকৰ্মী ৰেখা শৰ্মাৰ বিয়োগ (ETV Bharat Assam)
আন্দোলনৰ অগ্ৰণী নেত্ৰী, সমাজকৰ্মী ৰেখা শৰ্মাৰ বিয়োগ (ETV Bharat Assam)

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰো সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল ৰেখা শৰ্মাই । আপোচহীন সংগ্ৰামী নেত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু কোনোদিনে সুবিধা বিচৰা নাছিল । স্পষ্টবাদীতা তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ এক বিশেষ দিশ আছিল । বিজেপিৰ লগত জড়িত আছিল যদিও চৰকাৰ তথা দলৰ দোষ দেখিলে সমালোচনা কৰিবলৈও পিচহুহকা নাছিল ।

ৰেখা শৰ্মাই ৰাজনীতি, সামাজিক কাম-কাজৰ উপৰিও সাহিত্য চৰ্চাও কৰিছিল । তেওঁৰ সাহিত্য কৃতিৰ অন্যতম নিদৰ্শন হৈছে 'স্মৃতিৰ জোলোঙাৰে', 'কত কথা কত কাহিনী', 'সত্যমেৱ জয়তে' আদি । বৰ্ষীয়ান মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুত নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাই শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।

Assam movement leader, Social worker Rekha Sarma passes away
আন্দোলনৰ অগ্ৰণী নেত্ৰী, সমাজকৰ্মী ৰেখা শৰ্মাৰ বিয়োগ (ETV Bharat Assam)

নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড৹ শৰৎ বৰকটকী আৰু সম্পাদক ৰাজীৱ কুমাৰ হাজৰিকাই ৰেখা শৰ্মাৰ বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি কয়, "বৰ্ষীয়ান বিদূষী মহিলা ৰেখা শৰ্মাৰ জীৱন জ্ঞান, সংস্কৃতি আৰু মানৱীয় মূল্যবোধেৰে সমৃদ্ধ আছিল । ৰেখা শৰ্মা সমাজৰ বাবে এক অনুপ্ৰেৰণা আছিল ।"

তেওঁৰ সৰলতা, প্ৰজ্ঞা আৰু অৱদান সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব বুলি জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকে মন্তব্য় কৰিছে । ৰেখা শৰ্মাৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি জিলা সাহিত্য সভাই শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে ।"

নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাও ৰেখা শৰ্মাৰ মৃত্যুত সামাজিক মাধ্য়মত শোক প্ৰকাশ কৰি কয়,"অসম আন্দোলনৰ অগ্ৰণী নেত্ৰী তথা সুদক্ষ মহিলা সংগঠক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক নগাঁও চহৰৰ আমোলাপট্টি নিবাসী শ্ৰদ্ধেয়া ৰেখা শৰ্মা জেঠাইৰ আজি নিজা বাসগৃহত পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে । জেঠাইৰ বিয়োগৰ খবৰে আমাক অত্যন্ত ব্যথিত কৰি তুলিছে । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতৃত্বত হোৱা অসম আন্দোলনত ৰেখা শৰ্মা ডাঙৰীয়াণীয়ে নগঞা ৰাইজক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল । বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক নগাঁৱত প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰেখা শৰ্মা জেঠাইৰ অৱদান চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব । ১৯৯৬ চনত বিজেপি দলৰ পৰা উত্তৰ -পূবৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে তেখেতে নগাঁও লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ...।"

প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গিৰীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱা, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ব্ৰজেন কাকতিৰ লগতে নগাঁৱৰ সামাজিক অনুষ্ঠান 'শিপা- দ্যা ৰুট'এ ও ৰেখা শৰ্মাৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ ৪ জন পুত্ৰ,বোৱাৰী, নাতি- নাতিনী এৰি থৈ যায় ।

TAGGED:

REKHA SHARMA PASSES AWAY
নগাঁও
বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন
বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা
REKHA SARMA PASSES AWAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.