মৃত্যুদূতৰূপী ট্ৰেভেলাৰে কাঢ়িলে ২৬ জনৰ প্ৰাণ, কঁহৰাৰ ৰঙাজানৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পোহৰলৈ আহিল বিস্ফোৰক তথ্য

মৃত্যুদূতৰূপী ট্ৰেভেলাৰে কাঢ়িলে ২৬ জনৰ প্ৰাণ, কঁহৰাৰ ৰঙাজানৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পোহৰলৈ আহিল বিস্ফোৰক তথ্য
কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত কণ্টেইনাৰ-ট্ৰেভেলাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত ২৬ জন নিহত, অত্যধিক যাত্ৰী আৰু তীব্ৰ বেগেই কাল হ’ল অভিশপ্ত বাহনখনৰ ।
Published : November 13, 2026 at 10:44 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 10:52 PM IST
গোলাঘাট: শুকুৰবাৰৰ দিনটো অসমবাসীৰ বাবে এক ক'লা দিন হৈ পৰিল । নিজৰ দৈনন্দিন কাম-কাজ তথা শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ঘৰমুখী হোৱা বহুকেইটা পৰিয়ালৰ সপোন নিমিষতে চূৰমাৰ হৈ গ’ল । গোলাঘাট জিলাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কঁহৰা বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত হাতীখুলি চাহ বাগিচাৰ সমীপত ৰঙাজানত ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এক লোমহৰ্ষক পথ দুৰ্ঘটনাত ২৬ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ।
কিদৰে সংঘটিত হ’ল এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা
দুপৰীয়া ১২ বজাত গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ বেচৰকাৰী বাছ আস্থানৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল AS-02-AC-6690 নম্বৰৰ অভিশপ্ত ট্ৰেভেলাৰখন । লাহে লাহে ট্ৰেভেলাৰখন যাত্ৰীৰে ভৰি পৰিল । আসন পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো বাহনখনত যাত্ৰী উঠাই লোৱা হৈছিল । বাহনখনৰ গতি ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পালে ।
এটা সময়ত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই কঁহৰা বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত হাতীখুলি চাহ বাগিচাৰ সমীপত ৰঙাজানত বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা KA-01-AT-0977 নম্বৰৰ কন্টেনাৰৰ বাহনত প্ৰচণ্ড খুণ্ডা মাৰি ট্ৰেভেলাৰখন পথৰ পৰা বাগৰি পৰে । বাহনখনত থকা কেইবাগৰাকীও যাত্ৰীয়ে থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে । দুৰ্ঘটনাত ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালক আব্দুল মজিদ আৰু হেণ্ডিমেনজনৰ থিতাতে মৃত্যু হয় । নিহত মজিদৰ ঘৰ নগাঁৱৰ ডিমৰুগুৰিত ।
উদ্ধাৰ অভিযান আৰু চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা
ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে স্থানীয় ৰাইজ তথা আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । ইফালে, গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ থকা অৱস্থাত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সেই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি নিজেই উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰে । তেওঁৰ নিজৰ কনভয়ৰ বাহনেৰেও আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে । কিন্তু তেতিয়ালৈ বহুজনে ঘটনাস্থলীতে প্ৰাণ হেৰুৱাই ।
আনহাতে আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ প্ৰথমে কঁহৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয় আৰু বোকাখাত অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । একেদৰে কেইবাজনকো যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । কিন্তু সময় বাগৰাৰ লগে লগে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই বৰ্তমানলৈকে ২৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে ।
ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী বিৱৰণ যাত্ৰীৰ
এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত আহত প্ৰায় ১২ জন লোকক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । জেএমচিএইচত চিকিৎসাধীন যাত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ বিৱৰণী দিয়ে । তেওঁলোকে জনোৱা অনুসৰি মৃত্যুদূতৰূপী ট্ৰেভেলাখনত আসন ক্ষমতাতকৈ অধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই আনিছিল ।
ইফালে বাহনখনে তীব্ৰবেগত অহাৰ ফলতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে । ট্ৰেভেলাৰখনৰ যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত অধিকাংশই ছাত্ৰী আছিল । ঠিয় হৈ অহা যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত যিসকল আহত হৈছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি দুগৰাকী যাত্ৰীয়ে সদৰী কৰে ।
আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকী যাত্ৰীয়ে কয়,"আমি বহি আহিছিলোঁ, টোপনি গৈছিল । যিসকল ছাত্ৰী আহিছিল তেওঁলোক ঠিয় হৈ আহিছিল । ৭০-৮০ কিঃমিঃ বেগত ট্ৰেভেলাৰখন আহিছিল । প্ৰায় ৫০-৬০ গৰাকী যাত্ৰী আছিল । ৩৫ গৰাকী ছাত্ৰী আছিল ।"
শনিবাৰে দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী
কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানৰ দুৰ্ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে । শনিবাৰে ঘটনাস্থলীলৈ যাব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়,"দুৰ্ঘটনাত বৰ্তমানলৈকে ২৪জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ৷ দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু গৈছে ৷ মই কালিলৈ (শনিবাৰ) কঁহৰালৈ যাম ৷ অতি দুখজনক ঘটনা ৷"
Today's incident in Kaziranga is unfortunate and deeply painstaking. I will visit the accident site tomorrow to assess the situation and review the treatment being meted to the affected. https://t.co/n8wwDUI8ih— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 13, 2026
দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে দেশ
এই শোকাবহ ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীকে আদি কৰি সকলোৱে শোক প্ৰকাশ কৰিছে । ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কাৰ্যালয়ে এক্সযোগে শোক প্ৰকাশ কৰি তেওঁ এই ঘটনাক শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনাক হৃদয়বিদাৰক বুলি অভিহিত কৰে । শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে ।
काजीरंगा, असम में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहन शोक-संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।— President of India (@rashtrapatibhvn) November 13, 2026
ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই ঘটনাত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে এক বিশেষ ঘোষণা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে এক্সযোগে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী মৃতকৰ নিকটাত্মীয়ক ২ লাখ টকাকৈ আৰু আহতসকলক ৫০,০০০ টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
অসমৰ গোলাঘাট জিলাত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত হোৱা প্ৰাণহানিত মৰ্মাহত হৈছো। এই শোকৰ মুহূৰ্তত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো। আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজি(PMNRF)ৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী মৃতকৰ নিকটাত্মীয়ক ২ লাখ টকাকৈ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰা হ’ব। আহতসকলক ৫০,০০০ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ’ব: প্ৰধানমন্ত্ৰী @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 13, 2026
একেদৰে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণণ, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদ্যিত নাথ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীকে আদি কৰি প্ৰায় সংখ্যক ৰাজনৈতিক নেতাই এই ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে ।
নিয়ম উলংঘা কৰিছিল নেকি বাহনখনে
জানিব পৰা মতে, AS 02 AC 6690 ট্ৰেভেলাৰখনে তীব্ৰ গতিত চলোৱাৰ বাবে কেইবাবাৰো জৰিমনা ভৰিব লগীয়া হৈছিল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে 102 কিঃমি গতিবেগত বাহন চলোৱাৰ বাবে জৰিমনা ভৰিছিল ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালকে ৷ নগাঁৱৰ ইটাচালিৰ আনজিৰ আলী নামত ট্ৰেভেলাৰখন পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল ৷ তিনি মাৰ্চত যোৰহাটত চাৰি হাজাৰ জৰিমনা ভৰিছিল ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালকে ৷ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত প্ৰায় প্ৰতিঘণ্টাত ৬০ কিঃমি গতিবেগত বাহন চলাইছিল ৷
আহতৰ বাবে সহায়ৰ হাত দল-সংগঠনৰ
ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে সক্ৰিয় হৈ পৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে আদি কৰি বিভিন্ন দল-সংগঠন । তৎপৰতাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আছুৱে । কাজিৰঙাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আহতসকলক আছু আৰু অসম সেনাই তেজ যোগান ধৰিব বুলি উল্লেখ কৰে । সামাজিক মাধ্যমযোগে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৷ লগতে যোগাযোগৰ নম্বৰো মুকলি কৰি দিয়ে ।
শেহতীয়া তথ্যই কি কয়
বৰ্তমান সময়ত আহতসকলৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে । গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত সকলৰ ভিতৰত নগাঁৱৰ জখলাবন্ধাৰ ফাৰহানা ইয়াছমিন, কাজিৰঙা হাৰমতিৰ হাফিজা খাতুন, সৰু অভয়াপুৰীয়াৰ ৰঞ্জিত সোণম, নগাঁও আমনিৰ ৰাহুল কালান্দী, কাজিৰঙাৰ জীৱন গোৱালা, আমনিৰ অঞ্জলি গড়, কহৰাৰ বিউতি গড়, শিৱসাগৰৰ মুস্তাকীৰ হুছেইন, ৰঙামাটিৰ শিৱ প্ৰসাদ, নগাঁৱৰ সান্তনা হোজাই, মেথনী চাহ বাগিচাৰ সবিতা সোণাৰি, আৰু দীপেন শইকীয়াক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
আনহাতে গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অনা মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ নাম ক্ৰমে দীপাঞ্জলী ৰংফাৰ্পি কাৰ্বি আংলং, ৰঞ্জিতা কাতোৱাৰ গোলাঘাট জিলাৰ উল্টাজান, হয়জুল ইছলাম নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি, ৰছিদ আলি নগাঁও জিলাৰ কুঠৰী, মহম্মদ ৰফিক বৰ্হি ৰাজ্য বিহাৰ, বেবী কৰ্মকাৰ বোকাখাত আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত, দামিনী গোৱালা কুঠুৰী চাহ বাগিচা, বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
গোলাঘাটত সম্পন্ন হ'ব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা
সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষ দৰ্শী মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই সন্দৰ্ভত কয়,"অত্যন্ত দুখজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ট্ৰেভেলাৰ বাহনখন তীব্ৰ বেগেৰে গৈ আছিল । মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থাকোঁতে এই দুৰ্ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি তাত ৰৈ স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ দল উপস্থিতিত সকলোৰে আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ।"
তেওঁ কয়,"দুৰ্ঘটনা ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে সকলো যাত্ৰী দুৰ্ঘটনাৰ ফলত বাহনখনৰ সন্মুখত গুচি গৈছিল যাৰ বাবে তেওঁলোকক উলিয়াবলৈ যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল । এই সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু মৃত্যু হোৱা সকলোৰে মৰোনোত্তৰ পৰীক্ষা আজি গোলাঘাটত সম্পন্ন কৰা হ'ব । এই দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী কিশোৰৰ পিতৃ মাতৃৰ সন্ধান পোৱা নাই গতিকে অতি সোনকালে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"