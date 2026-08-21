ETV Bharat / state

বানে ধুই নিয়াৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ : যোৰহাটত আজিও পথৰ দাঁতিত ৯টাকৈ পৰিয়ালৰ আশ্ৰয়

দুখৰ কথা এয়ে যে, এইসমূহ পৰিয়ালে বানৰ পূৰ্বে ঠাইতে পোৱা ফল-মূল, শাক-পাচলি, কচু, ঢেকীয়া খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ বানৰ পিছত সেয়াও পাবলৈ নাই ৷

assam floods 2026
যোৰহাটৰ বান বিভীষিকাৰ পিছৰ ছবি (ANI)
author img

By ANI

Published : August 21, 2026 at 5:23 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: উজনি অসমৰ বান বিভীষিকাৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ ৷ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট আৰু যোৰহাটৰ বহু অঞ্চলত পানী শুকালেও বানাক্ৰান্তসকলে নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যাব পৰা নাই ৷ ঘৰৰ নামত পলসৰে পোত গৈ থকা এখন পথাৰহে বহুলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৷

যোৰহাটৰ বানাক্ৰান্ত এলেকাসমূহতো একেই অৱস্থা ৷ জিলাখনৰ মজিয়াভেটিৰ ৯টা পৰিয়ালৰ ঘৰ বুলিবলৈ এতিয়া একোৱেই নাই ৷ পথৰ কাষৰ অস্থায়ী বান শিবিৰত বিগত ১৯ জুলাইৰ পৰাই তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে ৷ এই ৯টা পৰিয়ালৰ বৰ্তমান ভেটি মাটিতো বাদেই, কৃষিভূমি, পশুধন আৰু সা-সম্পত্তিৰো যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে ৷

বানৰ আতংক মাৰ গ’লেও এইসকল লোকৰ সংকট দূৰ হোৱা নাই । এএনআইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তলাপত ২নং মজিয়াভেটি গাঁৱৰ বাসিন্দা ৰেখা দোৰোবধোৰাই কয় যে শিবিৰত থকা পৰিয়ালসমূহে প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবেও সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে । তেওঁ কয়, ‘‘১৯ জুলাইৰ পৰা আমি এই সাহায্য শিবিৰতে আছো । বানে আমাক অতি শোচনীয়ভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে ।’’

দুখৰ কথা এয়ে যে, এইসমূহ পৰিয়ালে বানৰ পূৰ্বে ঠাইতে পোৱা ফল-মূল, শাক-পাচলি, কচু, ঢেকীয়া খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও বানৰ পিছত এতিয়া সেয়াও পাবলৈ নাই ৷ মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ পশুধনসমূহো বানত উটি গৈ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিবলৈ দি কয়, ‘‘আমাৰ গৰু-ছাগলীবোৰৰ মৃত্যু হৈছে । আজিও আমাৰ এটা ছাগলীৰ মৃত্যু হৈছে ।’’

দিন যোৱাৰ লগে লগে পথৰ কাষৰ শিবিৰটোত বাস কৰাটোও ক্ৰমান্বয়ে কঠিন হৈ পৰিছে । মহিলাগৰাকীয়ে পৰিয়ালকেইটাৰ পৰ্যাপ্ত বিচনাৰ অভাৱ বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ অস্থায়ী টিনৰ চালিৰ বাবে বতাহ-বৰষুণ দিলে ভয়ে ভয়ে পৰিয়ালসমূহে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হয় । ৰেখা দোৰোবধোৰাই কয়, ‘‘এই টিনৰ চালখন আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালীৰ বাবে এক আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ৷ যিকোনো মুহূৰ্ততে এইখন খহি পৰিব পাৰে ৷’’

শেহতীয়া এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ ফলত কণ কণ শিশুসকলৰ শিক্ষালাভৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ বানৰ সময়ত যিবোৰ শিশুৰ কিতাপ-পত্ৰ ওখ ঠাইত ৰখা হৈছিল, সেইবোৰ শিশুহে বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ অৱশ্যে বানে ধাহি-মুহি নিয়া বাটপথৰ বাবে দৈনন্দিন অহা-যোৱা কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে ৷ যাৰ বাবে শিশুসকলে বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ যথেষ্ট দূৰ খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হৈছে ।

ধৰ্মেন্দ্ৰ গগৈ নামৰ আন এজন লোকে কয় যে বানে কৃষিভূমিসমূহ ধ্বংস কৰি পেলাইছে ৷ যাৰ ওপৰত তেওঁৰ লগতে গাঁওখনৰ আন বহু পৰিয়াল জীৱিকাৰ বাবে নিৰ্ভৰশীল আছিল । গগৈয়ে এএনআইক কয়, ‘‘মোৰ মনত আছে ১৮ জুলাইৰ পৰা বান আৰম্ভ হৈছিল ৷ কিন্তু ১৯ জুলাইত পৰিস্থিতি যথেষ্ট বেয়া হৈছিল আৰু আমি এই সাহায্য শিবিৰলৈ আহিবলগীয়া হৈছিল ।’’

তেওঁ কয় যে বানৰ পানী আহি কৃষিভূমি ধ্বংস কৰাৰ সময়লৈকে কৃষকসকলে নিজৰ শস্যত যথেষ্ট পৰিমাণৰ সময় আৰু ধন বিনিয়োগ কৰিছিল । তেওঁ কয়, ‘‘বানে আমাৰ সকলো শস্য আৰু কৃষিভূমি ধ্বংস কৰি পেলালে । আমাৰ খেতিৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছিল ৷ আমি বহুত কষ্ট আৰু ধন ব্যস কৰিলো ৷ ঠিক যেতিয়া সকলো সম্পূৰ্ণ হ’ল, তেতিয়াই বানে সকলো ধ্বংস কৰি পেলালে ।’’

গগৈয়ে বানত গাহৰি আৰু ছাগলীৰো মৃত্যু হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি খেতিৰ বতৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰে । ‘‘এই বছৰ আমি খেতি কৰিব পাৰিম বুলি মই নাভাবো । বানৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা মথাউৰি সম্পূৰ্ণৰূপে মেৰামতি কৰা হোৱা নাই ৷ যাৰ ফলত আন এক ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত পথাৰখন পুনৰ ডুব যাব পাৰে’’ বুলি তেওঁ আশংকা ব্যক্ত কৰে ।

খেতিয়কজনে বীজ, সাৰ আৰু কৃষি সম্পৰ্কীয় অন্যান্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিব লাগে বুলি চৰকাৰক আহ্বান জনায় ৷ যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহে বিকল্প খেতিৰ কাম হাতত ল’ব পাৰে । লগতে কৃষকসকলৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পথাৰসমূহ পুনৰ সাজু কৰি তোলাত সহায় কৰিবলৈ ট্ৰেক্টৰ আৰু কৃষিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যন্ত্ৰপাতিও যোগান ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ।

বহু পৰিয়ালে এতিয়াও ঘৰলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰা বুলি গগৈয়ে দুখেৰে কয় ৷ তেওঁ কয় যে এনে বহু পৰিয়াল শিবিৰটোত আছে যিসকলৰ ঘৰ এতিয়াও পানীৰ তলত আৰু তাত সাপ, বেঙে বাস কৰিছে ৷ ‘‘মই ভাবো যে আমি ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ আৰু এমাহ সময় লাগিব পাৰে’’ - তেওঁ কয় ৷

উল্লেখ্য যে, উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ উন্নত হৈছে ৷ বছৰটোৰ ভয়াৱহ বানৰ পৰা অসমে কিছু পৰিমাণে পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ পিছত যোৰহাটৰ একাংশ অঞ্চলত এনে পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে । অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যখনত ১০৫ গৰাকী লোকৰ বানৰ কবলত মৃত্যু ঘটিছে ৷ কেইবাখনো জিলাত হাজাৰ হাজাৰ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।

বানৰ ফলত ৰাজ্যজুৰি ৰাস্তা-ঘাট, দলং, মথাউৰি, কৃষিভূমি আদিও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ৩২০০ হেক্টৰতকৈও অধিক খেতি মাটি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, যিয়ে গ্ৰাম্য জীৱিকাৰ ওপৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ শেহতীয়া চৰকাৰী তথ্যত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ৷

বানৰ ফলত চৰম বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱা সমগ্ৰ যোৰহাটত সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছিল । ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনীয়ে জুলাই মাহত জিলাখনৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছিল ৷ অসম চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ লগতে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান অব্যাহত ৰাখিছে ৷

অৱশ্যে মজিয়াভেটিৰ ৯টা পৰিয়ালে আজিও ভাল দিনৰ অপেক্ষা কৰি আছে ৷ বিধ্বংসী বানত সৰ্বোচ্চ হেৰুওৱা এইসকল লোকক সাময়িক সকাহৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া স্থায়ী সহায়ৰ প্ৰয়োজন ।

লগতে পঢ়ক: বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত মীনপালকে কেনেকৈ পুনৰ আৰম্ভ কৰিব মৎস উৎপাদন ? কি কয় বিশেষজ্ঞই ?

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
যোৰহাটৰ বান পৰিস্থিতি
ইটিভি ভাৰত অসম
বান সাহায্য
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.