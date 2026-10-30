ভূটানত হিমবাহ হ্ৰদ বিস্ফোৰণ : অসমত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা, পৰিস্থিতিৰ তীব্ৰ নিৰীক্ষণ
ধুবুৰী জিলাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা সোণকোষ নদী বানৰ ফলত প্ৰভাৱিত হ’ব পাৰে । ইয়াৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰিছে ।
By PTI
Published : October 30, 2026 at 11:59 AM IST
গুৱাহাটী : চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানত হিমবাহৰ বিস্ফোৰণ হৈ সৃষ্টি হোৱা আকস্মিক বানৰ পিছত অসম চৰকাৰে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে । আনহাতে, নামনিত হ'ব পৰা প্ৰভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ধুবুৰী জিলাত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি শুকুৰবাৰে চৰকাৰী সূত্ৰত প্ৰকাশ ।
ধুবুৰী জিলাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা সোণকোষ নদী বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে । ইয়াৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে জলপৃষ্ঠৰ সম্ভাৱ্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতি সাজু হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ।
The situation arising out of the Glacial Lake Outburst flood in Bhutan is being closely monitored by HCM Dr @himantabiswa. Team @dcofficedhubri is on ground and prepared to effectively deal with the downstream effects. @diprassam— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) October 30, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এক সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টযোগে (X) কয়, "ভূটানৰ হিমবাহৰ বিস্ফোৰণৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা বানৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে ।"
ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে, “ধুবুৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ দল উক্ত স্থানত উপস্থিত আছে আৰু নামনিত পৰিব পৰা প্ৰভাৱৰ সৈতে ফলপ্ৰসূভাৱে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।”
আনহাতে, অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই জনোৱা মতে, পুৱা ৬.৩০ বজালৈকে সোণকোষ নদীৰ জলপৃষ্ঠ স্থিৰ হৈ আছে ।
যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসন আৰু দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী সষ্টম হৈ আছে বুলিও তেওঁ কয় ।
We are closely monitoring the possible impact of the glacial lake outburst in Bhutan across all vulnerable revenue circles of Dhubri and Kokrajhar. Our teams are also in constant contact with the NDRF and other agencies, and are ready to respond if needed. Residents are requested to stay alert, follow official updates and cooperate with local officials.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 30, 2026
ইফালে এক X পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লিখিছে, "ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰৰ সকলো বিপদাশংকাপূৰ্ণ ৰাজহ চক্ৰত ভূটানত হিমবাহৰ হ্ৰদৰ বিস্ফোৰণৰ সম্ভাব্য প্ৰভাৱ আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ । আমাৰ দলসমূহো এনডিআৰএফ আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত আছে আৰু প্ৰয়োজন হ’লে সঁহাৰি জনাবলৈ সাজু । বাসিন্দাসকলক সজাগ হৈ থাকিবলৈ, চৰকাৰী আপডেট অনুসৰণ কৰিবলৈ আৰু স্থানীয় বিষয়াসকলৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।"
বৃহস্পতিবাৰে জল শক্তি মন্ত্ৰণালয়ে অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ বাবে জাৰি কৰা এক বিশেষ পৰামৰ্শত কোৱা হৈছে যে ভাৰতৰ দূতাবাসে ভূটানৰ পুনাটছাংচু নদী অৱবাহিকাত অৱস্থিত শ্বিন্তাফু হ্ৰদত হিমবাহ হ্ৰদ বিস্ফোৰণৰ খবৰ দিছে ।
ইফালে নদীখনৰ ওপৰ অংশত আকস্মিক বানৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে অসমৰ ধুবুৰী আৰু পশ্চিমবংগৰ আলিপুৰদুৱাৰ জিলাত ভাৰতৰ সোণকোষ নদীৰ জলপৃষ্ঠ হঠাতে বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি পৰামৰ্শৱলীত জানিবলৈ দিয়ে ।
জিলা দুখনৰ স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষক সজাগ হৈ থাকিবলৈ, পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিবলৈ আৰু প্ৰয়োজনীয় সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে বুলিও লগতে কোৱা হৈছে ।