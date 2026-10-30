বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে আলোচনাপন্থী আলফাৰ কথাহে কৈছিল : মুখ্যমন্ত্ৰী

বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে আলোচনাপন্থী আলফাৰ কথাহে কৈছিল : মুখ্যমন্ত্ৰী
ড৹ শৰ্মাই কয় যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছত কাৰিকৰীভাৱে আলফা এতিয়া নিষিদ্ধ সংগঠন নহয় ৷ আলোচনা বিৰোধী পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন ফৈদৰ পৰা ই পৃথক ৷
By PTI
Published : October 30, 2026 at 11:07 PM IST
গুৱাহাটী: অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তথা অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফা সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যই তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাবী কৰিছে যে তেওঁৰ কেবিনেট সহযোগী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা আলোচনাপন্থী আলফা ফৈদৰ কথাহে উল্লেখ কৰিছিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোক প্ৰশংসা কৰি কয় যে চৰকাৰে “পাঁচ দশকৰো অধিক সময় ধৰি ৰাজ্যখনক বাহিৰৰ বাহিনীৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে ৷”
ড৹ শৰ্মাই কয় যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছত কাৰিকৰীভাৱে আলফা এতিয়া নিষিদ্ধ সংগঠন নহয়; আৰু আলোচনা বিৰোধী পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন ফৈদৰ পৰা ই পৃথক ৷ পৰেশপন্থী গোটে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ বাহিৰত থকাৰ পিছত নিজকে আলফা (স্বাধীন) বুলি পুনৰ নামকৰণ কৰিছিল ।
Reviewing development priorities and key initiatives for Tinsukia at the district development meeting. https://t.co/XXp4YP7V1u— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 29, 2026
আনহাতে ৰাজ্যিক মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে সশস্ত্ৰ সংগঠন এটাক এজন মন্ত্ৰীয়ে প্ৰশংসা কৰাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে আৰু দৈমাৰীৰ মন্তব্যই ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা নীতি প্ৰতিফলিত কৰে নেকি সেই বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰে ।
যোৱা ২৭ অক্টোবৰত তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰ অঞ্চলত মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত দৈমাৰীয়ে এই বক্তব্য দিয়া দেখা গৈছিল । ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘যদিও একাংশ লোকে আলফাক সমালোচনা কৰে, কেৱল আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড সংগঠনৰ বাবেই কোনো শক্তিয়ে অসমক অস্থিৰ কৰিবলৈ একো কৰিব নোৱাৰিলে ৷’’
দৈমাৰীয়ে কৈছিল যে আলফাক ইয়াৰ মূল নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা লোকসকল আছিল মৰাণ আৰু মটক সম্প্ৰদায়ৰ । আনকি পৰেশ বৰুৱা (আলফাৰ মুৰব্বী)ও মটক সম্প্ৰদায়ৰ বুলিও তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰিছিল । বৃহস্পতিবাৰে তিনিচুকীয়াত চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ সময়ত দৈমাৰীয়ে দিয়া বক্তব্য সন্দৰ্ভত সোধাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁ নিজে ভিডিঅ’টো দেখা নাই যদিও কেবিনেট সতীৰ্থৰ সৈতে এই বিষয়ে কথা পাতিছে ।
‘‘মই তেওঁক এই বিষয়ে সুধিলোঁ । তেওঁ মোক ক’লে যে তেওঁ শান্তিৰ পথলৈ ঘূৰি অহা আলফা ফৈদটোক বুজাইছে, পৰেশ বৰুৱা গোটটোক নহয়’’, ড৹ শৰ্মাই কয় । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমি আলফাৰ সৈতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ, আৰু ইয়াক কাৰিকৰীভাৱে নিষিদ্ধ কৰা হোৱা নাই । আলফা (স্বাধীন) দলটো বেলেগ ।’’
আলফাৰ সভাপতি আৰবিন্দ ৰাজখোৱা নেতৃত্বাধীন আলফাৰ আলোচনাপন্থী ফৈদে ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল যদিও সেনাধক্ষ্য পৰেশ বৰুৱাৰ অধীনত থকা বিচ্ছিন্নতাবাদী ফৈদে নিজৰ বিদ্ৰোহ অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইফালে মীৰা গোস্বামীয়ে বৃহস্পতিবাৰে শ্বাহলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰত দৈমাৰীৰ মন্তব্য ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা নীতিৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ নেকি সেই বিষয়ে কেন্দ্ৰৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে, লগতে এই বিষয়ত ৰাজ্য চৰকাৰক নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ ক’বলৈও আহ্বান জনায় । লগতে দৈমাৰীৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰি কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বাহক অনুৰোধ কৰে যে প্ৰচাৰিত ভিডিঅ’টো আৰু ভাষণৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰসংগ পৰীক্ষা কৰি, তথ্য আৰু আইনৰ ভিত্তিত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।
‘‘কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ১৯৬৭ চনৰ অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন অনুসৰি আলফাৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । এই প্ৰেক্ষাপটত কিহৰ বাবে এজন কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে সংগঠনটোক প্ৰশংসা কৰি এনে মন্তব্য কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছিল, আৰু কাৰ স্বাৰ্থত এই বক্তব্যসমূহ দিয়া হৈছিল ?’’ তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে ।
গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাক ৰাজনৈতিক সুবিধাৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয় । একেদৰে ৰাজহুৱা পদবী গ্ৰহণ কৰা কোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ বক্তব্যৰ বাবে জবাবদিহিতাৰ ঊৰ্ধত হ'ব নালাগে ।’’
‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা, গণতান্ত্ৰিক জবাবদিহিতা আৰু অসমৰ শান্তি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মই আপোনালোকক এই বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰি স্পষ্ট ৰাজহুৱা বিবৃতি প্ৰকাশ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । আমি জানিব বিচাৰো যে মন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁৰ মন্তব্যৰ বাবে কিয় জবাবদিহি কৰা হোৱা নাই আৰু কিয় তেওঁৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যাখ্যা বিচৰা হোৱা নাই ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ।
লগতে পঢ়ক: ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক: খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি সুৰক্ষাত গুৰুত্ব, আহি আছে মিছন বসুন্ধৰা ৪.০