ETV Bharat / state

তামুলপুৰৰ জলসিঞ্চন প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ, ৭০ কোটি টকাৰ জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ ঘোষণা

পীযুষ হাজৰিকাই ভূটানৰ পাহাৰৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা পাগলাদিয়া নদীৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰি জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ সম্ভাৱনীয়তা মূল্যায়ন কৰিবলৈ সুবংখাটাৰ মানস চৌকীত উপস্থিত হয় ।

Assam Minister Pijush Hazarika inspects major irrigation projects
তামুলপুৰৰ জলসিঞ্চন প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ, (ANI)
author img

By ANI

Published : September 2, 2026 at 11:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তামুলপুৰ: অসমৰ কৃষি আৰু জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বুধবাৰে তামুলপুৰ জিলা ভ্ৰমণৰ সময়ত ৭০ কোটি টকাৰ জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰে । বৃহৎ জলসিঞ্চন আঁচনিসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে বাণিজ্যিক খেতিৰ প্ৰচাৰৰ বাবে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই এই ঘোষণা কৰে ।

মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ সৈতে হাজৰিকাই ভূটানৰ পাহাৰৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা পাগলাদিয়া নদীৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰি জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ সম্ভাৱনীয়তা মূল্যায়ন কৰিবলৈ সুবংখাটাৰ মানস চৌকীত উপস্থিত হয় । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি, প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোত প্ৰায় ১৮০০ হেক্টৰ কৃষিভূমি সামৰি লোৱা হ’ব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত সৰু জলাশয়, এটা জলধাৰা আৰু শ্লুইচ গেট শক্তিশালী কৰা হ’ব ।

এই সন্দৰ্ভত হাজৰিকাই কয় যে এই পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অধিক কৃষিভূমি জলসিঞ্চনৰ অধীনলৈ অনাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ । তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত লিখে, "আজি সতীৰ্থ মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে তামুলপুৰৰ সুৱৰ্ণখাটাৰ মানস চৌকী পৰিদৰ্শন কৰি ভূটানৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পাগলাদিয়া নদীৰ পানীক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি অঞ্চলটোত নলা-জলসিঞ্চন প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ সম্ভাৱনা সম্পৰ্কে বুজ লওঁ ।"

তেওঁ উল্লেখ কৰে, "ইয়াত প্ৰায় ৭০ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে ১৮০০ হেক্টৰ কৃষিভূমি সামৰি এটা জলসিঞ্চন প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ বিষয়টি বিবেচনা কৰা হ'ব । সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা ক্ষুদ্ৰ জলাধাৰ আৰু একুৱাডাক্ট নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে পুৰণি শ্লুইচ গেটটো শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ।"

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰে, "ইয়াৰ জলসিঞ্চন প্ৰকল্পসমূহ সফলভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলে মুঠ জলসিঞ্চন সম্প্ৰসাৰিত কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ ৮,০০০ হেক্টৰলৈ বৃদ্ধি কৰিব পৰা যাব । এই জলসিঞ্চন প্ৰকল্পসমূহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত কৃষকসকলে বছৰত তিনিটাকৈ শস্য উৎপাদন কৰিব পাৰিব । অনাগত সময়তো জলসিঞ্চন সুবিধাযুক্ত কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰি যাম ।"

লগতে পঢ়ক: দেৰগাঁৱৰ আৰক্ষী একাডেমীত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ষষ্ঠ সন্মিলন, অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱাৰ হুংকাৰ

১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ১২৬ গৰাকী অৰুণোদয় সাৰথি নিযুক্তি

TAGGED:

মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা
তামুলপুৰ
বিশ্বজিৎ দৈমাৰী
জলসিঞ্চন প্ৰকল্প
MINISTER PIJUSH HAZARIKA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.