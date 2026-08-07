শিৱসাগৰত বন্যাৰ্তক পুনৰ সংস্থাপনৰ কাম ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ পীযুষ হাজৰিকাৰ
শিৱসাগৰত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ পৰ্যালোচনা সভা ৷ পুনৰ সংস্থাপন আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক সাহায্য প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়াৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
By ANI
Published : August 7, 2026 at 7:17 AM IST
শিৱসাগৰ: বানে ধুৱাই যোৱা উজনি অসমৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাত এতিয়া লাহে লাহে পানী শুকাইছে ৷ একাংশ মানুহ শিবিৰৰ পৰা ঘৰমুৱা হৈছে যদিও বহুতেই এতিয়াও শিবিৰতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ কিয়নো বলিয়া বানে বহুজনক গৃহহাৰা কৰিলে ৷ যিসকলৰ ঘৰখন কোনো মতে ৰক্ষা পৰিল, তাতো মজিয়া-চোতাল সকলো বোকা আৰু পলসে পুতিলে ৷
এই দুৰ্যোগৰ সময়ত দুৰ্ভগীয়া বন্যাৰ্তলৈ বিভিন্নজনে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ৷ চৰকাৰেও যাৱতীয় প্ৰক্ৰিয়াৰে সাহায্য আগবঢ়াইছে ৷ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ, স্থানীয় সংগঠনৰ সদস্য়ই মিলি দুৰ্ভগীয়া মানুহক ঘৰখন পা-পৰিস্কাৰ কৰাত হাতে-কামে লাগি দিছে ৷ গৃহহাৰাসকলক সাধাৰণভাৱে মূৰটো গুজিব পৰাকৈ সৰুকৈ হ’লেও এটি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈও ওলাই আহিছে বিভিন্নজন ৷
পানী শুকুৱাৰ লগে লগে বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ৷ এই জৰীপৰ পাছত চৰকাৰে বন্যাৰ্তৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব ৷ ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে বানত বিধ্বস্তসকলে প্ৰায় ৯ লাখ টকালৈকে আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিব ৷
বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এক পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ বানৰ পাছত জিলাখনত পুনৰ সংস্থাপন আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক প্ৰদান কৰা সাহায্যৰ বুজ লয় ।
Attended a review meeting on rehabilitation and other post-flood measures in Sivasagar, as directed by Hon'ble CM Dr. @himantabiswa Dangoriya along with my colleagues, Hon'ble Ministers Shri @BimalBorah119 and Shri @BorgohainSBG and Hon'ble MLA Shri @mayurborgohain— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) August 6, 2026
We reviewed… pic.twitter.com/kUDEbpfg4a
শিৱসাগৰৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কনফাৰেন্স হলত অনুষ্ঠিত সভাত নাজিৰাৰ বিধায়ক ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ লগতে মন্ত্ৰী বিমল বড়া আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁই উপস্থিত থাকে।
বৈঠকত হাজৰিকাই শিৱসাগৰ জিলাত বন্যাৰ্তক পুনৰ সংস্থাপন, ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন, পানী নিষ্কাশনৰ অগ্ৰগতি আৰু বানাক্ৰান্ত লোকসকলক সময়মতে সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা অন্যান্য ব্যৱস্থাসমূহৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।
জিলা আয়ুকক্তগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, জিলাখনৰ প্ৰায় ৪৩ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালে অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ১৫ হাজাৰ টকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিছে ।
সকলো যোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে যাতে কোনো পলম নোহোৱাকৈ আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰে আৰু কোনো যোগ্য পৰিয়াল বাদ নপৰে সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে । তেওঁ পুনৰ সংস্থাপনৰ কাম ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ লগতে বিভাগসমূহৰ মাজত সমন্বয় বজাই ৰাখিবলৈও বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বান সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ কাম চোৱাচিতা কৰিবলৈ যোৱা সাত দিন ধৰি শিৱসাগৰত আছে অসম মন্ত্ৰীগৰাকী । তেওঁ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি পৰিয়ালৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি সাহায্য অভিযান নিৰীক্ষণ কৰি আহিছে । বানপানীত ঘৰ সম্পূর্ণৰূপে জাহ যোৱা পৰিয়ালসমূহৰ বাবে অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও জিলা প্ৰশাসনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ সহায়ৰ হাত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ : আগবঢ়ালে ৩ কোটি টকা