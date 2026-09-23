দক্ষতা বিকাশ-নিয়োজন, ক্ৰীড়া-যুৱ কল্যাণৰ সন্দৰ্ভত দিছপুৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক
যুৱ সৱলীকৰণ, যুৱ কল্যাণৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ অধ্যক্ষতাত বিশেষ বৈঠক ৷
By ANI
Published : September 23, 2026 at 10:31 PM IST
গুৱাহাটী : মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ অধ্যক্ষতাত বুধবাৰে জনতা ভৱনত দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ উক্ত বৈঠক কেইখনত কেতবোৰ বিষয়ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লগতে কিছু বিষয়ত আলোচনাত মিলিত হয় ৷
বিশেষকৈ দক্ষতা, নিয়োজন আৰু উদ্যোগী বিভাগৰ অধীনস্থ নিয়োজন আৰু কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ সঞ্চালকালয়'ৰ নিয়োজন শাখাৰ কাম-কাজৰ খতিয়ান, যুৱক-যুৱতীসকলৰ সবলীকৰণৰ বাবে এক পৰিকাঠামো গঢ়ি তোলাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় ৷
প্ৰথমে যুৱ সৱলীকৰণৰ এক সংহত কাঠামো গঢ়ি তুলিবলৈ ক্ৰীড়া, যুৱ কল্যাণ বিভাগ, ডিইচিচি (নিয়োগ), অসম যুৱ আয়োগ, এনচিচি আৰু ভাৰত স্কাউটছ এণ্ড গাইডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়াসকলৰ সৈতে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
উক্ত বৈঠকতে যুৱক-যুৱতীসকলক ব্যৱহাৰিক দক্ষতাৰে সজ্জিত হোৱাটো নিশ্চিত কৰি এক মাইলৰ খুঁটিৰ সৈতে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা, চাকৰিমুখী হ্ৰস্বম্যাদী পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰৱচ্ছিন্ন আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা, প্ৰত্যক্ষভাৱে নিশ্চিত নিয়োগৰ পিছৰ প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় ৷
দ্বিতীয়খন বৈঠকত দক্ষতা, নিয়োগ আৰু উদ্যোগীকৰণ বিভাগৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছিল, য’ত বিভিন্ন সংস্থাৰ সৈতে ডিইচিটিৰ চলি থকা চুক্তিৰ নতুন পন্থা আৰু অংশীদাৰিত্ব গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
বৈঠকত নতুন বহিঃসাহায্যযুক্ত প্ৰকল্প (ইএপি)ৰ প্ৰস্তাৱকে ধৰি নতুন পদক্ষেপসমূহো পৰ্যালোচনা কৰা হয় । বিশেষকৈ গুৱাহাটীত গ্ল’বেল স্কিল চেণ্টাৰ আৰু চেটেলাইট গ্ল'বেল স্কিল চেন্টাৰ শিলচৰ, বঙাইগাঁও আৰু ডিব্ৰুগড়ত চেটেলাইট গ্ল’বেল স্কিল চেণ্টাৰ স্থাপনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ৷
অসমৰ প্ৰায় ৮০০খন বিদ্যালয়ত হাব-এণ্ড-স্পক মডেলৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতৰ দক্ষতাৰ প্ৰস্তাৱিত প্ৰৱৰ্তনৰ লগতে আইটিআইসমূহ শক্তিশালী কৰা, প্ৰশিক্ষণ, মূল্যায়ন আৰু প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ সমৰ্থন আৰু অধ্যাপক - প্ৰশিক্ষকৰ সামৰ্থ্য বিকাশৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
খিলঞ্জীয়া আৰু জনজাতীয় বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি বিভাগৰ অধীনৰ চূড়ান্ত বৈঠকত সংগ্ৰহালয় ভিত্তিক কাৰ্যকলাপ আৰু জনসংযোগৰ জৰিয়তে অসমৰ চহকী খিলঞ্জীয়া ঐতিহ্য, পৰম্পৰা আৰু সাংস্কৃতিক উত্তৰাধিকাৰক প্ৰচাৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে অ'আইটিআইজেউৱাই– সংগ্ৰহালয় মহোৎসৱ ২০২৬ৰ প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক: ৮ বছৰ সম্পূৰ্ণ অভিলাষী ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য আঁচনি 'আয়ুষ্মান ভাৰত'ৰ: প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ