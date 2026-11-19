স্নাতকোত্তৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ বিবাহ স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশনা বাতিল
এএমচিএইছৰ মেডিচিন বিভাগে বুধবাৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি স্নাতকোত্তৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক পাঠ্যক্ৰম শেষ নোহোৱালৈকে বিবাহকে ধৰি ব্যক্তিগত কাম পিছুৱাই ৰাখিবলৈ বুধবাৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল ৷
Published : November 19, 2026 at 12:44 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল (এ এম চি এইছ)ৰ মেডিচিন বিভাগে স্নাতকোত্তৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক পাঠ্যক্ৰম শেষ নোহোৱালৈকে বিবাহকে ধৰি ব্যক্তিগত কাম পিছুৱাই ৰাখিবলৈ বুধবাৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল ৷ এ এম চি এইছ এই নিৰ্দেশনাই ৰাজ্যৰ লগতে দেশজুৰি চিকিৎসক, চিকিৎসক-আৱাসী সংগঠনৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷
এই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতেই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই এই নিৰ্দেশনা বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হয় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰি এই নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে ৷
The Department of Medicine, Assam Medical College & Hospital, Dibrugarh has withdrawn with immediate effect its earlier Office Order No. MED/2026/5700 dated 18.11.2026, regarding the advisory issued to Post Graduate Trainees concerning personal milestones during their residency tenure, vide Office Order No. MED/2026/5900 dated 18.11.2026.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) November 19, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে সামাজিক মাধ্য়ম এক্সত কৰা পোষ্টটোত কয়, "ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসা বিভাগে ১৮.১১.২০২৬ তাৰিখৰ কাৰ্যালয়ৰ আদেশ নং এম ই ডি/২০২৬/৫৯০০ ৰ ভিত্তিত ১৮.১১.২০২৬ তাৰিখৰ পূৰ্বৰ কাৰ্যালয়ৰ আদেশ নং এম ই ডি/২০২৬/৫৭০০ তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ৷"
অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ মেডিচিন বিভাগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাত সাধাৰণ চিকিৎসা বিভাগৰ সকলো স্নাতকোত্তৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী (পিজিটি)ক ব্যক্তিগত জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, যেনে বিবাহ আদি সফলতাৰে আৱাসিক সময়সীমা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে পিছুৱাই দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল ।
FAIMA Doctors Association (@FAIMA_INDIA_) posts, "Breaking: Assam Medical College’s new eligibility criterion for marriage — completion of residency! What's next? NOC from the HOD for marriage and family planning? By the same logic, HODs should stay in the hospital 24×7 until retirement. After all, commitment to patient care should apply equally to everyone! FAIMA strongly condemns this unreasonable advisory and demands its immediate withdrawal. Dear administrators, regulate duty hours, not the personal lives of resident doctors. Residency is a postgraduate course, not a vow of celibacy!"— Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026
নিৰ্দেশনাত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীৰ সময়ত তেওঁলোকৰ প্ৰধান গুৰুত্ব ক্লিনিকেল কাম, ৰোগীৰ যত্ন, শৈক্ষিক আৰু গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত হ’ব লাগে বুলি উল্লেখ কৰে ।
এ এম চি এইছৰ মেডিচিন বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক প্ৰশান্ত দিহিঙীয়াৰ কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাটোত সকলো পিজিটিয়ে এই পৰামৰ্শ মানি চলিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিছিল ৷
ইফালে ভাৰতৰ আৱাসিক চিকিৎসক, চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সংগঠন ফেডাৰেচন অৱ অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল এছ’চিয়েশ্যনে(এফ এ আই এম এ)ও এই নিৰ্দেশনাৰ বিৰোধিতা কৰে ৷
ফেডাৰেচন অৱ অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল এছ’চিয়েশ্যনে এই নিৰ্দেশনাক কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰি কয়, "অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বিবাহৰ বাবে নতুন যোগ্যতাৰ মাপকাঠী—আৱাস সম্পূৰ্ণ ! ইয়াৰ পিছত কি হ’ব ? বিবাহ আৰু পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ বাবে এইচ অ’ ডিৰ পৰা এন অ’ চিৰ প্ৰয়োজন হ’বনে ?"
এফ এ আই এম এই লগতে কয়, "এই যুক্তি অনুসৰি এইচ অ’ ডিসকলেও অৱসৰৰ আগলৈকে ২৪×৭ চিকিৎসালয়ত থাকিব লাগে । কাৰণ ৰোগীৰ যত্নৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা সকলোৰে ক্ষেত্ৰত সমানে প্ৰযোজ্য হ’ব লাগে ! এই অৰ্থহীন পৰামৰ্শক এফ এ আই এম এই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে আৰু ইয়াক তৎকালীনভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে ।"
এফ এ আই এম এই প্ৰশাসনক আৱাসী চিকিৎসকৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰিৱৰ্তে কৰ্তব্যৰ সময় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
লগতে পঢ়ক : বিৰল ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে যাব নালাগে বহিঃৰাজ্যলৈ, ডিব্ৰুগড় এএমচিএইচ হ'ব চিকিৎসা